Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”: „Trei zile mai târziu murea”

Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a povestit că Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”. Discuția dintre cele două ar fi avut loc cu câteva zile înainte ca Stănoiu să moară.

Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a spus că Rodica Stănoiu „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”

Rodica Stănoiu a murit pe data de 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani, în circumstanțe suspecte. Mara Bănică susține că Monica Tatoiu i-a povestit că fosta ministră a Justiției „a căzut în ghearele unuia mai tânăr care încearcă s-o ucidă”. Jurnalista a descris acea conversație drept o „coincidență stranie”, după ce Stănoiu a murit la câteva zile distanță.

„Înțeleg că Parchetul a deschis, până la urmă, un dosar de moarte suspectă. Ce coincidență stranie. Pe 1 decembrie, Monica Tatoiu îmi povestea cum doamna Stănoiu a căzut în ghearele unuia mai tânăr cu 50 de ani, care încearcă s-o ucidă. Trei zile mai târziu, Rodica Stănoiu murea”, a scris Mara Bănică în mediul online.

Cu puțin timp înainte să moară, Rodica Stănoiu s-a internat la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, prezentând urme de violență, printre care lovituri la cap și în zona ochilor. Cu toate acestea, medicii nu s-au autosesizat și nu au anunțat poliția, iar Stănoiu a fost externată pe semnătura soțului ei, Marius Calotă, care este cu 53 de ani mai tânăr decât ea.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar de moarte suspectă privind decesul lui Stănoiu, iar trupul neînsuflețit al fostei ministre a fost deshumat luni dimineață, 15 decembrie. Prietenele Rodicăi au declarat că nu mai reușeau să ia legătura cu ea, deoarece el o izolase și îi confiscase telefonul. Nici doctoranzii ale căror lucrări le coordona nu mai puteau să o contacteze.

Citește și: Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care confirmă dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu în documentar este adevărat”

Cine a fost Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu a fost o personalitate de referință în domeniul juridic și politic din România. Aceasta a ocupat funcția de ministru al Justiției între anii 2000 și 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase. Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București în 1961, ea a continuat să își dezvolte cariera academică și profesională.

Studiile postuniversitare ale Rodicăi Stănoiu au inclus specializări în Criminologie la Universitatea din Montréal și Drept Comparat la Strasbourg. În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Mai târziu, în 1994, a participat la un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Cariera sa academică a inclus funcții de profesor universitar la Universitatea Spiru Haret și Universitatea Dimitrie Cantemir. Pe plan politic, între 1996 și 2008, a fost senator în Parlamentul României, având trei mandate.

În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat colaborarea sa cu Securitatea sub numele conspirativ „Sanda”, în perioada 1983-1987, conform CNSAS, informează Digi24.

Foto: Captură Antena 3 CNN

Urmărește-ne pe Google News