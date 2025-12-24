Marius Calotă, primele declarații după perchezițiile din casa Rodicăi Stănoiu: „Nu au ce să-mi facă, eu sunt un băiat curat”. Procurorii au ridicat mai multe obiecte

Marius Calotă, bărbatul de 33 de ani despre care s-a spus că ar fi avut o relație romantică cu Rodica Stănoiu, a făcut declarații după ce au avut loc percheziții în casa fostului ministru al Justiției. El a declarat că oamenii legii nu au ce să îi facă.

Marius Calotă, declarații după perchezițiile la domiciliul Rodicăi Stănoiu

Procurorii au intrat în casa fostului ministru și au ridicat mai multe obiecte în vederea strângerii de dovezi în ancheta privind circumstanțele în care Rodica Stănoiu a murit.

După moartea femeii, s-a dispus deshumarea ei pentru autopsie, după ce s-a început o anchetă pentru moarte în condiții suspecte. Ancheta continuă după ce Rodica Stănoiu a fost îngropată a doua oară după necropsie, iar procurorii au ridicat deja câteva lucruri pentru a le cerceta.

Marius Calotă, bărbatul de 33 de ani despre care s-a scris că ar fi fost iubitul Rodicăi Stănoiu, a făcut declarații după ce procurorii au făcut verificări la domiciliul fostei ministre. El a declarat că nu au ce să îi facă oamenii legii, pentru că este „un băiat curat”.

Totodată, tânărul a dezvăluit că s-au ridicat telefoane, laptopuri și stick-uri din casa Rodicăi Stănoiu.

‘Au luat telefoanele, laptopurile și stickurile, astea au luat. Asta a fost obiectul perchezitiei. Sunt foarte multe acuzatii la adresa mea, hienele astea care vor să-mi facă rău..nu au ce să-mi facă, eu sunt un băiat curat. Nu a luat nimeni niciun ban, banii sunt în conturi’, a declarat Marius Calotă în exclusivitate pentru România TV.

Ce i-a lăsat fosta ministră tânărului

El a cerut să fie audiat de procurori pentru că, spune acesta, are foarte multe lucruri de spus. Mai mult, Calotă a declarat că între el și fosta ministră era un contract prin care se obliga să aibă grijă de ea.

Rodica Stănoiu a avut dorința de a duce cenușa soțului său decedat la Nisa, lucru despre care Marius Calotă a spus că îl va rezolva.

„Mă duc și cu bicicleta, dacă e nevoie”, a spus bărbatul.

El a dezvăluit cum a murit, de fapt, Rodica Stănoiu: ”În bucatarie s-a intamplat, eram la masa, a survenit un stop cardiorespirator. S-a întâmplat în prima parte a zilei, la ora 11. Nu ne așteptam, aveam ceva pregătit. Trebuia să plecăm undeva de Crăciun.”

În testamentul lăsat de fosta ministră se arată că lui Marius Calotă îi revin mai multe bunuri, printre care casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, cu toate obiectele din interior la momentul decesului, dar și casa din Năvodari și două autoturisme.

