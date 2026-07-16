Stickerele Panini pentru Cupa Mondială 2026 au dat naștere unui fenomen! Ce trebuie să știi despre colecția de abțibilduri pe care toată lumea o vrea vara aceasta

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Mai sunt doar două meciuri de jucat la Cupa Mondială 2026 și apropierea de finalului competiției crește febra căutărilor între colecționarii de stickere Figurine Panini, dedicate turneului final de peste ocean.

Tradiția începută de frații Panini în 1970 continuă să facă istorie și în 2026, reunind generații întregi de colecționari, de la cei care au crescut schimbând dubluri în curtea școlii, până la copiii care descoperă acum această pasiune.

De la debutul campaniei, Ringier România a vândut 5 milioane de abțibilduri

Ringier România, distribuitorul oficial al colecțiilor Panini în România, și Froo România, una dintre rețelele convenience cu cea mai rapidă dezvoltare din țară, au de la începutul lunii un parteneriat strategic menit să aducă entuziasmul colecțiilor Panini FIFA World Cup™ mai aproape de fanii fotbalului și de colecționarii din întreaga țară. De la lansarea campaniei, Ringier România a vândut 5 milioane de abțibilduri.

Structura noului album și numărul uriaș de stickere de colecționat

Ediția din 2026 vine însă și cu o provocare fără precedent pentru colecționari, odată cu extinderea formatului competiției. Pentru prima dată, turneul final reunește un număr record de 48 de echipe naționale, iar această schimbare se reflectă direct și în dimensiunile colecției.

Albumul oficial Panini FIFA World Cup 2026 este cel mai voluminos de până acum, ceea ce înseamnă mai multe stickere de găsit, mai multe dubluri de schimbat și, inevitabil, o provocare mai mare atât pentru răbdarea pasionaților, cât și pentru bugetele celor hotărâți să-l completeze până la ultima figurină.

Prețurile oficiale ale colecției în magazinele din România

Cei care doresc să înceapă această aventură au la dispoziție diverse puncte de vânzare fizice și online în România, de la rețele mari precum Tabac Xpress, Bebe Tei, Noriel sau Froo, până la magazine de specialitate și platforma oficială Panini. Costurile de pornire sunt accesibile, însă completarea întregului album necesită o planificare financiară riguroasă. Ringier vinde de asemenea prin intermediul Colecțiilor sale stickerele mult dorite de colecționari.

Albumul oficial în varianta sa standard, cu copertă moale, este vândut în magazinele de la noi la prețul de 15 lei. Pentru colecționarii pasionați care își doresc o ediție de colecție, cu rezistență sporită în timp, versiunea cartonată (hardcover) este disponibilă la prețul recomandat de 50 de lei.

Un pachet standard Panini FIFA World Cup 2026 conține 7 stickere autoadezive și costă 6,50 lei. Din punct de vedere statistic, producătorul a introdus o surpriză suplimentară în această ediție: un abțibild bonus, inserat aleatoriu în medie o dată la fiecare 100 de pachete cumpărate.

Pentru cei care vor să pornească la drum cu un volum substanțial de stickere și să reducă din start numărul de dubluri, există opțiunea achiziționării unor seturi mari. O cutie sigilată care conține 50 de plicuri de stickere are prețul de 325 de lei pe piața din România. O altă variantă populară este setul de tip Ecoblister cu 8 pachete de abțibilduri, care se vinde la prețul de 52 de lei.

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