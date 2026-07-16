Libertatea îți oferă „Ghidul Superligii”. Distribuit gratuit, cu ziarul de sâmbătă, 18 iulie

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„Ghidul Superligii” pentru sezonul 2026-2027, realizat de GSP.ro, va fi distribuit gratuit împreună cu ziarul Libertatea, sâmbătă, pe 18 iulie, la toate chioșcurile de ziare din țară.

După câteva săptămâni de pauză, în care toate privirile au fost îndreptate spre Campionatul Mondial, Superliga revine în prim-plan. Iar lupta pentru titlu și pentru locurile de cupe europene se anunță mai aprigă ca niciodată.

Universitatea Craiova pornește în noul sezon cu obiectivul clar de a-și apăra trofeul, iar Rapid are toate motivele să atace o clasare în partea superioară a ierarhiei, cu Daniel Pancu pe bancă. În paralel, după o campanie precedentă marcată de rezultate sub așteptări, FCSB își propune să reintre în lupta pentru titlu, în timp ce Dinamo și Universitatea Cluj abordează noul sezon cu obiective ambițioase.

În Ghidul Superligii 2026 – 2027 găsiți toate transferurile din ultimele luni, componența actuală a loturilor, prezentarea completă a echipelor, programul și calendarul integral al următoarelor luni.

Până acum s-au disputat 108 ediții ale Superligii. Bucureștiul a cucerit 64 de titluri, în timp ce echipele din provincie au adunat, în total, 44 de trofee.

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