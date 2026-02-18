Ian o atacă pe Delia Salchivici, după eliminarea concurentei de la Desafio: Aventura: „Numai fată bună nu e aia”

Relația dintre Ian și Delia, începută în emisiunea Desafio, s-a transformat într-un scandal. După un sărut pasional, trapper-ul a criticat-o dur pe fosta soție a lui Lino Golden, dezicându-se complet de ea.

Ian o critică dur pe Delia Salchievici, după sărutul de la Desafio

Relațiile și provocările din cadrul emisiunii Desafio continuă să atragă atenția publicului, iar cea mai recentă controversă implică pe Ian și Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden.

După momentele de apropiere dintre cei doi, care au culminat cu un sărut pasional în timpul eliminării Deliei, situația a luat o întorsătură neașteptată, Ian exprimându-se public în termeni extrem de critici la adresa acesteia.

Delia Salchievici și trapper-ul Ian au avut parte de clipe intense în cadrul Desafio: Aventura, iar chimia dintre ei părea să indice o posibilă relație după întoarcerea în țară. Totuși, în ediția din 16 februarie, Ian a declarat că nu mai vrea să audă de Delia și a criticat-o dur pentru comportamentul ei. În timpul unei conversații în fața focului, Florin Prunea a adus în discuție sărutul lor, ceea ce l-a făcut pe Ian să se dezică total de blondină.

„Aoleu… zici că nu m-am pupat cu alte 50.000 de femei”, a răspuns Ian, când Florin Prunea i-a amintit de sărutul cu Delia.

Mai mult, trapper-ul a continuat să o judece aspru, spunând: „Are dosar de panaramă. Nu pot să ies în oraș cu una care…”.

Trapperul, despre comportamentul Deliei

Într-un moment de sinceritate, Ian a analizat comportamentul Deliei Salchievici, criticând rapiditatea cu care s-a apropiat de el, deși abia se cunoscuseră.

„Numai fată bună nu e aia. Doar din start… ea nu mă știa pe mine deloc și tu vii la televizor, stai o săptămână cu unu și deja îți iei limba în gură cu el. Așa la televizor!”, a spus artistul, fără să-și cenzureze cuvintele.

Tot el a adăugat: „Și mai zici și cu mândrie că «de mine tot internetul spune că sunt o panaramă», mai știi cum zicea. Și-a făcut singură dosarul. Nu e ca și cum vorbesc ceva prost, că așa s-a întâmplat”.

Ian a continuat să își exprime dezaprobarea față de ocupația Deliei, ironizând faptul că aceasta ar fi declarat că este vrăjitoare: „Cum vine asta? Tu din ce îți câștigi existența? Și ea zice: «aa, sunt vrăjitoare, fac vrăji». Păi ești nebun! Deci ea din asta își câștigă banii!”.

În ciuda momentelor de apropiere din Thailanda, unde au avut loc filmările pentru Desafio, Ian pare să își fi schimbat complet perspectiva asupra Deliei.

Pe de altă parte, după revenirea în București, Delia Salchievici a spus despre Ian că este „băiat bun”, dar nu este genul ei de bărbat, astfel că o relație amoroasă ar fi imposibilă.

Sursă foto: Instagram, Captură video

