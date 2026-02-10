Relația care zguduie Casa Regală britanică. Sarah Ferguson ar fi avut legături intime cu Jeffrey Epstein

Sarah Ferguson, fostă ducesă de York și fosta soție a Prințului Andrew, ar fi implicată în dosarul lui Jeffrey Epstein. Potrivit documentelor desecretizate de SUA, aceasta ar fi avut o relație amoroasă de lungă durată cu Epstein, ea fiind cea care i-a făcut legătura cu fratele Regelui Charles.

Sarah Ferguson, implicată în dosarul Epstein

Noi dezvăluiri cutremurătoare scot la lumină conexiuni surprinzătoare între membrii familiei regale britanice și controversatul Jeffrey Epstein. Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, este menționată în documentele publicate recent, fiind descrisă ca având o relație apropiată cu Epstein.

Documentele, parte din așa-numitele „dosare Epstein”, dezvăluie că relația dintre cei doi ar fi fost una de lungă durată. Potrivit The Mirror, Sarah Ferguson ar fi fost „îndrăgostită nebunește” de Jeffrey Epstein, iar legătura lor s-ar fi întins pe parcursul a 15 ani, timp în care ducesa ar fi beneficiat de sprijin financiar semnificativ din partea acestuia.

Printre materialele publicate se află și email-uri în care Sarah Ferguson îi mulțumește lui Jeffrey Epstein pentru „generozitate și bunătate” și glumește cerându-i să o „ia de soție”.

Cu toate acestea, relația lor pare să fi fost mult mai complexă. Ducesa îl acuză ulterior că ar fi folosit această apropiere pentru a ajunge la fostul ei soț, Prințul Andrew.

Citește și: Corina Tarniță, primele declarații despre legătura cu Jeffrey Epstein: „Regret că l-am întâlnit”

Citește și: Cine este Ion Nicola, românul care apare în dosarele lui Jeffrey Epstein. A zburat cu avioanele milionarului și a primit sume uriașe de bani

Jeffrey Epstein și legăturile regale

Într-un interviu din 2007, Jeffrey Epstein susținea că el și Prințul Andrew „au împărțit aceleași femei” și îl descria pe Andrew drept „cel mai bun prieten al său“»”.

În ciuda acestor afirmații, prințul a negat constant orice implicare în activitățile ilegale ale lui Epstein.

Conform autorului regal Andrew Lownie, relațiile dintre Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Ferguson și Prințul Andrew ar fi făcut parte dintr-o „rețea psihosexuală și financiară extrem de complicată”.

Citește și: Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Ce a făcut în prima zi după ce emisiunea de pe PRO TV s-a încheiat

Citește și: Mihai Trăistariu s-a răzgândit și îi cere scuze Andreei Bălan, după scandalul Eurovision: „Îți doresc tot binele din lume! Iartă-mă!”

„Andrew se culca cu Ghislaine, Ghislaine se culca cu Epstein… Am auzit că Epstein și Sarah se culcau împreună. Nu mă surprinde”, a afirmat Lownie în podcastul său.

Andrew Lownie a declarat anterior că a întâlnit-o pe Ghislaine la Oxford în anii 1980, iar noua carte a lui susține că „(Prinșul) Andrew și-a reluat aventura intermitentă cu Ghislaine Maxwell” în mai 1999, la câteva luni după ce a împlinit 40 de ani.

Atât Maxwell, cât și Epstein au fost invitați de Prințul Andrew în reședințele regale de-a lungul anilor. Un fost ofițer de protecție a poliției, Paul Page, a susținut anterior că cei doi au avut o relație romantică. În 2022, el a declarat că el și colegii săi de la palat bănuiau că cei doi aveau o „relație intimă”.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News