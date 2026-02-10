Cătălin Măruță și-a ținut promisiunea. Ce a făcut în prima zi după ce emisiunea de pe PRO TV s-a încheiat

Cătălin Măruță a decis să își respecte promisiunea pe care a făcut-o copiilor lui. Totul s-a întâmplat a doua zi după ce emisiunea de pe PRO TV s-a încheiat definitiv. Fanii au apreciat gestul prezentatorului și l-au lăudat pe acesta când au văzut imaginile.

Cătălin Măruță, prezent la datoria de tătic

Cătălin Măruță a anunțat că nu va mai prezenta emisiunea de pe PRO TV pe care o modera de 18 ani, iar vineri, 6 februarie, a fost ultima ediție a emisiunii.

Cu această ocazie, prezentatorul și-a respectat promisiunea pe care a făcut-o copiilor lui. El a postat un videoclip în care arată că în prima zi de când nu mai apare pe micile ecrane, el a mers să îi ia de la școală pe Eva și David.

De fapt, aceasta a fost una dintre dorințele Evei, ca tatăl ei să o ia de la școală, pentru că îi vede mereu pe ceilalți copii cum sunt așteptați de tații lor și și-ar dori și ea să simtă același lucru.

Așadar, acum că prezentatorul e liber de contract, el a decis să își țină promisiunea și să vină să își ia copiii de la școală.

Când l-a văzut, Eva i-a sărit în brațe și s-a bucurat enorm că a venit tatăl ei să o ia de la școală. Și David s-a bucurat să își vadă tatăl într-o astfel de ipostază. Din cauza programului emisiunii de pe PRO Tv, Cătălin Măruță nu reușea niciodată să își ia copiii de la școală.

„Azi, la ora 15:00, am fost la școală să-mi iau copiii. Așa cum le-am promis. Sunt promisiuni mici care schimbă tot. Și sunt clipe care îți aduc aminte cine ești, cu adevărat”, a transmis Cătălin Măruță alături de clipul publicat pe rețelele de socializare.

Fanii l-au lăudat

Urmăritorii l-au lăudat pe Cătălin Măruță, care și-a ținut promisiunea față de copiii lui și fă de public. El a fost apreciat pentru că reușește să își găsească echilibrul între viața de familie și muncă.

David și Eva Măruță învață la o școală privată. Ea este clasa a IV-a, iar David clasa a VIII-a.

