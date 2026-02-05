Cătălin Măruță, anunț surpriză despre primul lucru pe care îl va face după ce rămâne fără emisiune. „Îmi doream de ceva timp!”

Cătălin Măruță a anunțat ce planuri are pentru prima zi în care emisiunea lui nu va mai fi pe post, după ce PRO TV a decis ca „La Măruță” să se încheie vineri, 6 februarie 2026. După aproape două decenii de prezență zilnică în grila postului, prezentatorul se pregătește pentru o schimbare majoră în viața profesională și personală, în timp ce postul TV reorganizează complet intervalul orar 14.00–17.00.

Ce va difuza PRO TV în locul emisiunii „La Măruță”

Începând de luni, 9 februarie 2026, intervalul orar 14.00–17.00 va fi ocupat de serialele „La marginea lumii” („Uzak Șehir”), „Leyla” („Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”) și „Lecții de viață”. Schimbarea marchează o reconfigurare importantă a după‑amiezelor PRO TV, care renunță la formatul de talk‑show în favoarea producțiilor dramatice.

Măruță, despre prima zi fără emisiune

Înainte ca emisiunea să iasă din grilă, Cătălin Măruță a acordat un interviu chiar pe canapeaua show‑ului său, vorbind deschis despre cum va arăta viața lui imediat după încheierea proiectului.

„Luni, în prima zi când n-o să mai am emisiune, cred că o să fac aceleași lucruri. O să mă trezesc de dimineață, o să-mi duc copiii la școală, după care o să merg, mai mult ca sigur, o oră prin pădure. Fac chestia asta destul de des”, a spus prezentatorul, potrivit Libertatea.

El a explicat că își va continua activitatea la podcastul „Acasă la Măruță”, dar și că va profita de timp pentru a fi mai prezent în viața copiilor săi. „După care mă duc la studio, la podcast, ‘Acasă la Măruță’. După care o să fac un lucru pe care mi-l doream de ceva timp: la ora 15.00 să merg să-i iau pe Eva și pe David de la școală!”

Măruță a mărturisit că fiica lui, Eva, își dorea de mult timp ca tatăl ei să fie cel care o ia de la școală: „Cred că Eva își dorește mai tare acest lucru în ultima perioadă, spunându-mi că, deși eu o duc de fiecare dată, observă că sunt și alți tați care merg să-și ia copiii și că mă așteaptă și pe mine. Așa că asta o să fac 100% luni. Și, dacă totuși n-ați înțeles gluma: la ora 15.00 o să fiu la școală.”

PRO TV continuă schimbările în grilă: „Fața la joc” își mută ziua și ora

Interviul lui Măruță a venit la scurt timp după ce PRO TV a anunțat o altă modificare importantă în program. Emisiunea „Fața la joc”, prezentată de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, nu va mai fi difuzată luni după miezul nopții, ci duminica, de la ora 16.00, începând cu 8 februarie 2026.

Primul invitat în noul interval va fi Pavel Bartoș, una dintre cele mai vizibile figuri ale postului, implicat în proiecte precum „Românii au talent” și „Vocea României”.

Închiderea emisiunii „La Măruță” marchează sfârșitul unei perioade importante pentru PRO TV și pentru prezentatorul care a devenit un reper al divertismentului românesc. Deși nu are momentan un nou proiect TV, Măruță rămâne activ în mediul online și pare pregătit să își dedice mai mult timp familiei și podcastului său.

