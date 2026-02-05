Cântărețul și compozitorul Ron Kenoly, o legendă a muzicii gospel americane, a murit la 81 de ani

Legenda muzicii gospel americane, cântărețul și compozitorul Ron Kenoly, a murit. Cunoscutul lider de închinare a muri la vârsta de 81 de ani.

Directorul său muzical, Bruno Miranda, a confirmat decesul pe contul oficial de Instagram al artistului.

„În această dimineață, 3 februarie 2026, ne-am luat rămas-bun de la Dr. Ron Kenoly”, a transmis Miranda.

Comunitatea creștină internațională îl omagiază

În ultima sa postare pe Instagram, duminică, 1 februarie, Kenoly a enumerat numele unor persoane care l-au ajutat în cei peste 40 de ani de slujire și le-a mulțumit în mod special.

„Am 81 de ani și sunt în al 48-lea an de slujire. Aceștia sunt câțiva dintre cei care m-au ajutat să ajung în peste 123 de națiuni din întreaga lume în ultimii 20 de ani…” Numeroase mesaje de omagiu au început deja să curgă din întreaga lume pentru legendarul muzician.

Directorul său muzical a scris în tributul său: „Timp de peste 20 de ani am avut onoarea de a merge alături de el în slujire în întreaga lume, nu doar ca director muzical, ci ca fiu, ca student și ca martor al unei vieți marcate de credincioșie.”

Citeşte şi: Actorul Gerardo Taracena, cunoscut pentru rolul din filmul lui Mel Gibson, „Apocalypto”, a murit la 55 de ani

Citeşte şi: Actrița Catherine O’Hara, „mama” lui Macaulay Culkin din „Singur acasă”, a murit la 71 de ani

Citeşte şi: Chuck Negron, membru fondator și solistul trupei „Three Dog Night”, a murit la 83 de ani

Miranda a adăugat că Ron Kenoly a fost mereu foarte clar în privința unui lucru: nu s-a considerat niciodată artist sau entertainer. A fost un lider de închinare. Și își lua întotdeauna timpul necesar pentru a explica ce înseamnă asta cu adevărat. „Chemarea unui lider de închinare nu este să interpreteze cântece, ci să conducă oamenii în adevărata închinare, în prezența unui Rege; Regele Regilor, Isus Hristos.”

„Astăzi plângem profund, dar nu fără speranță. Închinarea pe care a trăit-o este acum închinarea pe care o vede”, a mai spus Miranda.

Episcopul nigerian Wale Oke a deplâns și el moartea liderului de închinare, descriindu-l drept „un om al smereniei, un vas al harului și un adevărat închinător care și-a dedicat viața spre slava lui Dumnezeu.”

El a adăugat: „Deși inimile noastre sunt grele, ne supunem voii perfecte a lui Dumnezeu, găsind mângâiere în binecuvântata asigurare că o viață trăită în devotament credincios nu este niciodată în zadar. Cântecele sale pline de Duh, moștenirea și impactul său vor continua să vorbească peste generații.”

Alți slujitori ai muzicii gospel, precum Don Moen – cu care a împărțit scena de nenumărate ori –, Panam Percy Paul, Nathaniel Bassey, Dunsin Oyekan și mulți alții, au transmis de asemenea mesaje de omagiu pentru legendă.

Urmărește-ne pe Google News