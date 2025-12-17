  MENIU  
Joe Ely, figura emblematică a muzicii country progresive, a murit la 78 de ani

Joe Ely, figura emblematică a muzicii country progresive, a murit la 78 de ani

Raluca Vițu
.

Joe Ely, cântăreț, compozitor și chitarist originar din Texas, considerat unul dintre pionierii mișcării country progresive din anii ’70, atât ca artist solo, cât și ca membru al trupei The Flatlanders, a murit la vârsta de 78 de ani.

Potrivit unui comunicat transmis revistei Rolling Stone, Ely s-a stins din viață acasă, în New Mexico, din cauza complicațiilor provocate de demența cu corpi Lewy, boala Parkinson și pneumonie.

O viață demnă de scenariul unui film

Biografia lui Ely pare desprinsă dintr-o poveste. A fondat trupa cult The Flatlanders alături de texanii Jimmie Dale Gilmore și Butch Hancock, însă muzica lor a rămas în mare parte nelansată timp de decenii. A lucrat o perioadă la circul Ringling Bros., unde îngrijea cai și a fost la un pas să fie călcat de elefanți. Revenit la muzică, și-a lansat primul album solo și a legat o prietenie cu Joe Strummer și trupa The Clash, care l-au invitat să deschidă turneul lor pentru London Calling.

Născut pe 9 februarie 1947, la Amarillo, Texas, și crescut la Lubbock, Ely și-a păstrat mereu inspirația din peisajele vestului texan. „De fiecare dată când încep un nou album, mă întorc în West Texas și conduc pe drumurile vechi de bumbac, prin spațiile larg deschise”, spunea el pentru Texas Monthly în 2011.

În anii ’70, Ely s-a afirmat în scena country progresivă din Austin. După destrămarea The Flatlanders, și-a format propria trupă și a lansat albumul de debut Joe Ely în 1977, urmat de clasicul texan Honky Tonk Masquerade. Deși nu a avut hituri comerciale uriașe, Ely a devenit „muzicianul muzicienilor”, apreciat de colegi de breaslă și de un public fidel.

A fost considerat un adevărat maestru al cântecului texan

Bruce Springsteen l-a descris ca având „profundimea și emoția lui Johnny Cash și autenticitatea rădăcinilor texane”. Joe Strummer i-a adus un omagiu pe albumul Sandinista! al trupei The Clash, iar Ely a cântat ulterior pe „Should I Stay or Should I Go”.

De-a lungul anilor ’80 și ’90, Ely a cântat alături de Linda Ronstadt, Paul McCartney și a revenit la casa de discuri MCA cu albumul Love and Danger. În 1999, s-a alăturat proiectului Los Super Seven, alături de Freddy Fender, Flaco Jiménez și David Hidalgo, câștigând un premiu Grammy.

În secolul XXI, Ely a fost considerat un adevărat maestru al cântecului texan, alături de Lyle Lovett, Guy Clark și Terry Allen. Chiar și după diagnosticarea cu demență și Parkinson, a continuat să înregistreze. Ultimul său album, Love and Freedom, a fost lansat în 2025.

„Am avut norocul ca albumele mele să își găsească publicul. Poate că au trebuit să treacă prin cotituri și ocoluri, dar în cele din urmă au ajuns la oameni”, spunea Ely în 2011.

