Chitaristul Matt Kwasniewski-Kelvin a murit la vârsta de 26 de ani

Chitaristul Matt Kwasniewski-Kelvin, care a avut un rol esențial în definirea sound‑ului trupei Black Midi încă de la formarea acesteia în 2017 și până la plecarea sa în 2021, a murit la vârsta de doar 26 de ani.

Lupta îndelungată cu problemele de sănătate mintală

Familia sa a transmis că tânărul muzician s-a confruntat cu „o luptă lungă cu problemele de sănătate mintală”. Decesul a fost anunțat printr-o declarație publicată pe rețelele sociale de casa de discuri a trupei, Rough Trade Records.

Mesajul familiei: „Cu profundă tristețe vă informăm că Matthew Kwasniewski-Kelvin a murit după o lungă luptă cu problemele sale de sănătate mintală. Un muzician talentat și un tânăr blând și iubitor a cedat în cele din urmă, în ciuda tuturor eforturilor. Matt avea 26 de ani. Va fi mereu iubit. Vă rugăm să vă faceți timp să verificați cum se simt cei dragi, pentru a preveni ca astfel de lucruri să se mai întâmple tinerilor noștri.”

Rough Trade a adăugat și propria declarație în descriere: „Rough Trade Records transmite cele mai sincere condoleanțe familiei Kwasniewski-Kelvin, care a împărtășit acest mesaj despre tragica dispariție a membrului fondator al trupei Black Midi, Matt – o persoană incredibil de talentată, care va fi cu adevărat regretată.”

Casa de discuri a mai făcut un apel către cei care au aceleași probleme pe care Matt le-a avut: „Dacă vă confruntați cu probleme de sănătate mintală, vă rugăm să apelați la cei dragi sau la organizații precum Mind, CALM sau Samaritans, care oferă sprijin și persoane cu care puteți vorbi în momente dificile.”

Cariera lui Matt în Black Midi și începuturile trupei

Kwasniewski-Kelvin a cofondat trupa în 2017, pe când studia la BRIT School din Londra, alături de Geordie Greep, Cameron Picton și Morgan Simpson. La începutul anului 2021, s-a retras din trupă pentru a se concentra pe sănătatea sa mintală.

În primii ani de concerte, Black Midi a avut o rezidență la The Windmill din Brixton. Acolo l-au întâlnit pe producătorul Dan Carey, care a lucrat cu ei la albumul de debut, Schlagenheim. Localul a publicat și el un mesaj despre tragica veste, numindu-l „cel mai greu anunț” pe care l-a făcut vreodată.

„Cele mai sincere condoleanțe tatălui său, Tony (care a venit la multe dintre primele concerte Black Midi), și întregii familii. Este extrem de emoționant să ne gândim la acele vremuri pline de entuziasm, când Matt venea la probe după o zi de muncă inspectând sisteme de ventilație (de aici și piesa Ducter) și producea unele dintre cele mai bune sunete pe care scena noastră le-a auzit vreodată, inclusiv în acea seară alături de regretatul Damo Suzuki”, se arată în mesaj.

„Chiar dacă uneori pare că cineva are lumea la picioare și totul este perfect, lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par. Vă rugăm să citiți mesajul familiei și să aveți grijă unii de alții, pentru a evita astfel de vești sfâșietoare. Odihnește-te în pace, Matt, ai fost un om minunat” – au mai transmis reprezentanții localului.

În 2019, Geordie Greep declara pentru Guitar.com că trupa nu s-a lăsat limitată de genuri muzicale în realizarea albumului de debut: „La început eram mult mai atenți la stilul muzicii pe care voiam să o facem și evitam anumite genuri considerate tabu. Dar pe măsură ce am cântat tot mai mult, am încetat să ne mai gândim la asta și am făcut doar ceea ce ni se părea interesant, uneori fără să știm de ce. Asta a dat rezultate mai bune”, spunea el.

Black Midi a intrat într-o pauză pe termen nedeterminat în august 2024.

