Mara Bănică trage un semnal de alarmă după ce o adolescentă de 15 ani care învăța la același liceu cu fiul ei, Dima, și-a luat viața. Jurnalista cere măsuri urgente pentru protecția elevilor în școli.

Mara Bănică, strigăt de ajutor după ce o colegă de liceu de-a fiului ei s-a sinucis

Un apel disperat al jurnalistei Mara Bănică atrage atenția asupra unei tragedii care a avut loc la liceul fiului ei. O adolescentă de 15 ani și-a pus capăt zilelor, iar Mara Bănică cere soluții urgente pentru sănătatea mintală a elevilor.

Mara Bănică nu a rămas indiferentă după ce a aflat că o colegă de liceu de-a fiului ei, Dima, s-a sinucis. Într-o postare pe rețelele sociale, jurnalista a vorbit despre lipsa de sprijin real pentru tinerii care se confruntă cu dificultăți emoționale.

„La Dima la liceu, o fetiță de 15 ani s-a sinucis în weekend. Nu, nu e o știre. Este un urlet al unui părinte care de cele mai multe ori nu știe și nu poate să comunice real cu copilul lui adolescent”, a transmis jurnalista.

„Îmi vine să urlu, ne mor copiii. Stat român, ajutor!”

Mara subliniază că mulți adolescenți nu se simt confortabil să împărtășească problemele cu părinții lor și caută un alt adult de încredere. Dar ce se întâmplă când nu găsesc sprijin? Ea denunță lipsa de implicare a consilierilor școlari, afirmând că aceștia „bifează niște cursuri și iau leafa”, fără să ofere ajutor real elevilor. „În urma nemuncii lor, uneori mor copii”, adaugă jurnalista.

Problema este una sistemică, iar Mara își dorește ca autoritățile să ia măsuri concrete. Ea își îndreaptă mesajul către ministrul Educației, Protecția Copilului și restul instituțiilor responsabile. „Sunt elevi care se automutilează în toalete. Protecția Copilului din Sectorul 2 ce face în situația asta? Că știți bine despre aceste cazuri! Ce ați făcut??? Concret???”, se întreabă jurnalista.

Apelul jurnalistei vine într-un moment în care sănătatea mintală a tinerilor trebuie să fie o prioritate. Mara Bănică își încheie mesajul cu un strigăt de ajutor: „Îmi vine să urlu, ne mor copiii, sinecuriștilor, incompetenților, nepăsătorilor! Stat român, ajutor! O mamă!”.

