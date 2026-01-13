Ce se va difuza la Pro TV în locul emisiunii „La Măruță” și ce spune postul despre Andra și juriul „Românii au talent”

Telespectatorii români au fost surprinși de anunțul Pro TV că emisiunea „La Măruță” va fi scoasă din grilă după 18 ani de difuzare. Ultima ediție a show-ului va fi transmisă pe 6 februarie, marcând sfârșitul unui capitol important în divertismentul românesc. VIVA! a obținut detalii exclusive din culisele acestei decizii intens dezbătute.

Pro TV, informații noi după închiderea emisiunii „La Măruță”

Ce urmează după «La Măruță»?

Întrebarea principală care stă pe buzele tuturor este ce va înlocui emisiunea „La Măruță”. Pro TV a confirmat că în locul show-ului va fi introdusă o selecție diversă de seriale orientate către publicul feminin. „Vom reveni cu mai multe informații în curând”, au declarat oficialii postului, pentru VIVA!.

Andra, parte din familia PRO TV

Deși anularea emisiunii lui Cătălin Măruță a ridicat întrebări despre soția lui, Andra, și rolul ei de jurat la „Românii au talent”, pentru ea nu se anunță schimbări în perioada următoare. Artista își păstrează atribuțiile de jurat în show-ul de talente care va avea premiera pe 23 ianuarie. „Andra face parte din juriul emisiunii Românii au talent, show ce va avea lansarea pe data de 23 ianuarie, acolo unde Andra va fi prezentă, alături de colegii săi”, a dat asigurări postul.

Relația dintre Pro TV și Cătălin Măruță

Decizia de a anula emisiunea „La Măruță” nu reprezintă o ruptură între Pro TV și Cătălin Măruță. „Această etapă este parte a unei strategii de business și vine ca proces de identificare a oportunităților viitoare”, au transmis oficialii Pro TV, pentru sursa citată. Relația profesională rămâne deschisă și orientată spre dezvoltare.

Viitorul echipei din spatele emisiunii

Emisiunea „La Măruță” a fost realizată de o echipă bine sudată, formată din profesioniști îndrăgiți, precum Ciucă și Greta. Ce se va întâmpla cu acești oameni talentați? Pro TV explorează, împreună cu departamentul HR, oportunități interne pentru valorificarea competențelor lor. „Scopul nostru nu este să ne despărțim de colegi, ci să le oferim șansa să contribuie în alte proiecte ale companiei.”

Cătălin Măruță: Gânduri despre finalul emisiunii

Cu o sinceritate emoționantă, Cătălin Măruță a reflectat asupra parcursului emisiunii sale, care a debutat pe 22 octombrie 2007. „Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Am învățat de la voi și de la invitați câte ceva. Ne-am maturizat și anul trecut am împlinit 18 ani. (…) La 18 ani, a venit timpul să încheiem acest capitol. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit”, a spus prezentatorul, în ediția „La Măruță” din 13 ianuarie.

Ultimele ediții vor fi dedicate celor mai captivante povești, în semn de mulțumire pentru publicul care l-a urmărit timp de 9.600.000 de minute.

