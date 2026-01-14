Sofia Vicoveanca, primele declarații după infarctul suferit: „Sunt la mâna medicilor”. Cum se simte artista

Sofia Vicoveanca, internată la Spitalul din Suceava după un infarct suferit în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, a făcut primele declarații despre starea sa. Îndrăgita interpretă de muzică populară mărturisește că este obosită, dar speră să depășească acest moment greu cu ajutorul familiei și al medicilor.
Sofia Vicoveanca, îndrăgita cântăreață de muzică populară, trece prin momente dificile după ce a suferit un infarct în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2026. Transportată de urgență cu ambulanța la Spitalul din Suceava, artista este în continuare internată, așteptând să-și recapete forțele.
Contactată de jurnaliștii de la Spynews, artista a vorbit despre starea ei de sănătate și despre sprijinul pe care îl primește din partea familiei în această perioadă.
„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a declarat Sofia Vicoveanca.
În vârstă de 84 de ani, Sofia Vicoveanca a recunoscut că situația actuală este una dintre cele mai dificile pe care le-a întâmpinat până acum, dar rămâne optimistă. Fiul său, Vlad, îi este alături în această perioadă delicată, vizitând-o zilnic la spital și comunicând cu medicii pentru a se asigura că primește cea mai bună îngrijire.
„Singură sunt. Mai vine băiatul la mine tot timpul să vadă ce și cum. Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a mai spus artista pentru publicația menționată anterior.
Pe lângă problemele cauzate de infarct, Sofia Vicoveanca a menționat că s-a confruntat și cu o răceală, ceea ce i-a îngreunat recuperarea. Cu toate acestea, dorința de a depăși acest moment dificil rămâne puternică, iar artista spune că își pune toată încrederea în echipa medicală care o supraveghează.
Sursă foto: Hepta
