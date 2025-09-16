Lumea artistică din România este în doliu după ce Carol Stoenescu a murit brusc, la doar 38 de ani. Vestea a venit ca un șoc pentru familie și apropiați, dar și pentru toți colegii de breaslă și cei care l-au cunoscut și apreciat pe DJ. Tragicul incident s-a întâmplat vineri, pe 12 septembrie.

Carol Stoenescu a murit la 38 de ani

Carol Stoenescu, celebrul DJ de la clubul Expirat a murit vineri, pe 12 septembrie, după ce a suferit un infarct. Reprezentanții clubului, colegii de breaslă și toți cei care l-au cunoscut sunt șocați de tragicul eveniment.

Anunțul despre moartea DJ-ului a fost făcut în mediul online de către colegii acestuia, iar clubul în care a lucrat a făcut o declarație.

„CAROL STOENESCU (1987–2025).

Cu inima frântă, dar și cu gândul la toate momentele frumoase pe care ni le-a lăsat, trebuie să o spunem și în acest fel. Prietenul și colegul nostru Carol a plecat dintre noi în acest weekend, în urma unui infarct miocardic.

Noi, întreaga echipă Expirat, alături de prieteni și colaboratori din scena muzicală și de club din București, suntem profund marcați de această veste. Ne gândim la familie și la apropiați, și le suntem alături în aceste momente grele”, a fost postarea făcută de clubul Expirat pe internet.

Va fi înmormântat miercuri, 17 septembrie

Familia și apropiații se pregătesc să își ia rămas bun de la Carol, care va fi înmormântat miercuri, 17 septembrie, la Cimitirul Izvorul Nou, din București.

„Cu acordul familiei, vă transmitem că cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Carol își pot lua rămas-bun mâine la Capela de la Cimitirul Izvorul Nou, Drumul Murgului nr. 47, București. Înmormântarea va avea loc miercuri, 17 septembrie, ora 13:00, la Cimitirul Izvorul Nou. Drum bun și bași în difuzoare, prietene. Ne auzim la petrecerea de după”.

Mama tânărului a reacționat la postarea făcută de colegii lui Carol și le-a mulțumit tuturor pentru gândurile frumoase.

„Dragi copii, mulțumesc din suflet pentru gândurile frumoase adresate BĂIATULUI meu, care a plecat mult prea devreme” a fost mesajul pe care mama lui Carol l-a transmis.

Carol era DJ la Expirat și a fost cel care a facilitat evenimente și concerte în club pentru mai multe trupe din underground-ul românesc.

