O sportivă de doar 26 de ani a încetat din viață la câteva zile după ce a devenit mamă. Neda Davidovic din Serbia, era cunoscută în lumea judo, iar decesul ei a produs un șoc în rândul colegilor de breaslă.

O sportivă a murit la scurt timp după ce a devenit mamă

Moartea Nedei Davidovic a șocat întreaga lume. Judoka avea doar 26 de ani și de abia își întâmpinase copilul nou-născut. Fiica ei, Danica, venise pe lume de șapte zile în momentul în care sportiva s-a stins fulgerător.

Conform Telegraf, Neda ar fi suferit un accident vascular cerebral, după ce în ultimele zile se confruntase cu migrene puternice. Tânăra nu a mai apucat să își facă investigații medicale, decesul survenind brusc.

Neda Davidovic activa la clubul Tamis, unde antrena grupe de copii cărora le transmitea nu doar bazele judo, ci și pasiunea și disciplina acestui sport.

Fosta sportivă reușise să își construiască o reputație solidă, fiind apreciată pentru implicarea și rezultatele obținute alături de elevii ei.

De-a lungul carierei sale, judoka a câștigat numeroase medalii și distincții. În anul 2023, ea a reușit să urce pe podium cu echipa sa la o competiție importantă desfășurată în Serbia.

Neda Davidovic se căsătorise în urmă cu câteva luni

Tragedia este cu atât mai mare pentru familia sportivei cu cât aceasta a lăsat în urmă nu doar un bebeluș, ci și un soț, Bogdan, cu care pășise în fața altarului în urmă cu doar câteva luni. Cei doi erau pregătiți pentru a-și întemeia o familie împreună.

Circumstanțele decesului urmează să fie stabilite de rezultatele autopsiei, însă pentru moment totul indică un accident vascular cerebral. Afecțiunea sportivei ar fi putut apărea pe fondul schimbărilor hormonale și al stresului emoțional asociat perioadei post-natale.

Originară din Pancevo, Neda Davidovic era o prezență cunoscută pe tatami (o saltea folosită ca pardoseală în camerele tradiționale japoneze), cu numeroase medalii obținute atât în competițiile interne, cât și la nivel internațional. Sportiva descoperise pasiunea pentru judo încă din copilărie.

Sursă foto: Facebook

