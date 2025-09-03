Ilie Bolojan a vorbit despre o nouă creștere a TVA-ului și a explicat în ce condiții o astfel de creștere ar putea fi posibilă până la finalul acestui an. Premierul a precizat că există posibilitatea să ne confruntăm cu noi reforme dacă economia țării nu se redresează.

Ilie Bolojan, despre posibilitatea creșterii TVA-ului

Guvernul condus de Ilie Bolojan a impus mai multe măsuri de austeritate în încercarea de a aduce România pe linia de plutire din punct de vedere economic. Acesta a propus și o serie de măsuri fiscale menite să reducă deficitul bugetar, dar și să reorganizeze administrația publică astfel încât cheltuielile statului să fie reduse drastic. Cu toate acestea, până la finalul anului, există posiblitatea apariției unor noi reforme, inclusiv o nouă creștere a TVA-ului.

Invitat în cadrul unei emisiuni la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă, până la finalul acestui an sau chiar începutul lui 2026, ar putea ca TVA-ul să crească din nou, iar premierul nu a exclus această posibilitate.

„Nu s-a pus această părere, am mai fost întrebat și astăzi despre discuțiile legate de creșterea de TVA. Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19% la 21%, a fost situația TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei HoReCa, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească”, a răspuns Ilie Bolojan.

În ce condiții ar putea crește din nou Taxa pe Valoare Adăugată

Primul ministrul a precizat că în luna octombrie a acestui an va fi făcută o nouă analiză pentru a vedea cum au evoluat încasările la TVA. Dacă nu se va observa o creștere semnificativă, taxa pe valoare adăugată ar putea crește din nou, însă doar în domeniul HoReCa.

„Și am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă se vede că încasările la TVA în acest sector au evoluat într-o manieră bună, s-ar putea menține TVA-ul. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creștere de TVA, dar doar în sectorul HoReCa și eu caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a explicat Ilie Bolojan.

Făcând referire la momentul din campania electorală în care Nicușor Dan a dat în scris că nu va crește TVA-ul dacă va fi președintele, prezentatorul TV l-a întrebat pe Ilie Bolojan dacă ar putea face și el același lucru acum.

„Am grijă de ce vorbesc și încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil”, a răspuns premierul.

