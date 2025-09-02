  MENIU  
Ministrul Educației confirmă începutul anului școlar pe 8 septembrie: „Copiii trebuie să vină la școală"

Ministrul Educației confirmă începutul anului școlar pe 8 septembrie: „Copiii trebuie să vină la școală”

Ministrul Educației confirmă începutul anului școlar pe 8 septembrie: „Copiii trebuie să vină la școală”
Oana Savin
Actualizat 02.09.2025, 12:53

Cu o săptămână înainte de începerea oficială a școlii, sindicatele din învăţământ se pregătesc de proteste. În loc să fie la catedră, membrii mai multor sindicate din învăţământ sunt hotărâți să picheteze Palatul Victoria lunea viitoare. Iar, de marţi, profesorii sunt îndemnaţi să nu mai predea la ore. Daniel David, ministrul Educaţiei, spune însă că toți copiii sunt așteptați la școală pe 8 septembrie.

Invitat la Observator, Antena 1, minisrul Educației, Daniel David, a declarat că lunea viitoare, pe 8 septembrie, elevii vor intra cu siguranţă la ore. 

„Părinţilor le transmit că şcoala va începe pe data de 8 septembrie. Nu cred că vor fi şcolile goale. Dacă se va întâmpla acest lucru – Doamne, fereşte – ar trebui să fie cazuri extrem-extrem de rare. Copiii trebuie să vină la şcoală, şcolile vor fi pregătite. Am văzut şi poziţia sindicatelor, mi se pare, din perspectiva unui sindicat, ca să spun aşa, o perspectivă corectă. În sensul că vor fi şi la şcoală. Nu ştiu câte şi ce activităţi vor face, dar cu siguranţă copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi, probabil că unii profesori vor desfăşura activităţile în mod obişnuit, în mod normal, atfel încât – da – şcoala va începe în data de 8”, a spus Daniel David. 

Daniel David a vorbit și despre planul care prevede mutarea unor profesori și mărirea numărului de elevi în clase. 

„Nu știu de ce să te simți jignit pentru că este un adevăr, este clar că dacă ai mărit numărul, în unele clasele să trebuiască să ai o bancă sau două bănci; evident că acele bănci nu vin goale”, a mai spus ministrul Educației.

Citește și: Elena Lasconi, mesaj dur la adresa premierului Ilie Bolojan. „Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul!”

„N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?!” Dana Budeanu, atac dur la adresa soției lui Dan Șucu, Diana. A făcut-o praf pe nevasta celebrului afacerist! De la ce a pornit totul
„N-ai de unde să știi ce-i aia muncă, că n-ai muncit niciodată în viața ta, ok?!” Dana Budeanu, atac dur la adresa soției lui Dan Șucu, Diana. A făcut-o praf pe nevasta celebrului afacerist! De la ce a pornit totul
Citește și: Celebrul jurnalist francez Christian Brincourt a murit la 90 de ani. Brigitte Bardot, devastată de durere: „Prietenul meu de-o viață. L-am iubit atât de mult!”

Daniel David a explicat de ce au fost luate aceste măsuri în Educație

Ministrul a explicat că fără aceste măsuri nu ar fi existat bani pentru plata dascălilor.

„Sunt măsuri care generează nemulţumiri. Au fost nişte măsuri care au trebuit luate pentru a putea plăti salariile şi bursele până la finalul anului şi pentru a putea gândi un buget care să ne asigure nu doar funcţionarea, ci şi – sper eu – dezvoltarea începând de anul viitor. (…) Educaţia trebuie saăfie prima care beneficiază de stabilizarea fiscală. Poate fi 2027, dar poate fi și mai repede”, susține Daniel David. 

Citește și: PSD, reacții dure după ce Ilie Bolojan a amenințat cu demisia. Mihai Fifor: „După ce ai făcut haos în jurul tău, îți iei jucăriile și pleci!”

Citește și: Ce a spus Călin Georgescu după ce Judecătoria Sector 1 a decis că rămâne sub control judiciar

Pe de altă parte, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, susține că pe 8 septembrie vor boicota începutul anului școlar.

Cele două sindicate roagă părinții, elevii și studenții să nu le blameze, pentru că „protestul dascălilor este pentru stoparea măsurilor abuzive ale Guvernului”. 

