Ce a spus Călin Georgescu după ce Judecătoria Sector 1 a decis că rămâne sub control judiciar

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar, a decis Judecătoria Sector 1, potrivit Libertatea. La ieșirea din instanță, fostul candidat la președinția României a rostit cinci cuvinte.

Ce a spus Călin Georgescu la ieșirea din instanță

Călin Georgescu (63 de ani) este urmărit penal de la începutul anului 2025 pentru săvârșirea a șase infracțiuni. Fostul candidat la președinția României se află sub control judiciar din data de 26 februarie.

Luni, 1 septembrie, instanța a decis prelungirea controlului judiciar al lui Georgescu. Potrivit Libertatea, instanța a motivat că există un pericol social ridicat, iar starea de pericol și nesiguranță justifică menținerea măsurii preventive.

„Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”, a transmis Judecătoria Sector 1. Acesta a respins ca nefondată cererea de revocare a controlului judiciar cerută de Georgescu. Decizia poate fi contestată în 48 de ore.

Conform sursei citate, la ieșirea din instanță, Călin Georgescu a spus că menținerea controlului judiciar și obligația de a veni la Poliție reprezintă „un abuz total împotriva legii”.

Pentru ce este Călin Georgescu urmărit penal

Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni.

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p. – (se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi) comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p. (se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani) fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere) (se pedepsește cu pedeapsă de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă) inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002 (se pedepsește cu pedeapsă de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi) promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002 (se pedepsește cu pedeapsă de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi) inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018.

