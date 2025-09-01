Elena Lasconi, mesaj dur la adresa premierului Ilie Bolojan. „Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul!”

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că măsurile de austeritate impuse de guvern pun în pericol dezvoltarea comunităților locale și blochează proiecte vitale finanțate din fonduri europene.

Într-un mesaj public postat pe pagina sa de Facebook, Lasconi critică vehement deciziile Executivului, pe care le consideră „absurde” și „ucigătoare de proiecte”.

„Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile”

Lasconi avertizează că tăierea investițiilor este o eroare gravă, cu efecte devastatoare asupra economiei și a vieții cetățenilor:

„Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul! Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile. Cea mai mare.”

Primarul susține că administrația locală din Câmpulung a investit resurse limitate în documentații pentru atragerea de fonduri europene, iar acum riscă să piardă totul din cauza unei ordonanțe guvernamentale.

Proiecte blocate, comunități abandonate

Lasconi acuză că peste 30 de proiecte aflate în derulare sunt amenințate de deciziile luate „din birou”, fără consultarea autorităților locale: „Am început licitațiile pentru spitale și școli. Acum sunt în derulare cele pentru blocuri. Analiza trebuie făcută pentru fiecare UAT în parte, pentru că situațiile sunt diferite și au specificul lor. Nu e vorba de matematică. E vorba despre investiții și mai ales despre oameni.”

Ea oferă exemple concrete, precum construcția primei creșe din municipiu și a pieței centrale agroalimentare, proiecte blocate de guvern, în ciuda eforturilor locale de a le debloca după ani de stagnare.

Lasconi descrie situația dramatică din Câmpulung, unde demolarea pieței centrale — realizată conform contractului cu Ministerul Dezvoltării — a lăsat producătorii locali fără spațiu de vânzare:

„Nu ai cum să blochezi un proiect extremă urgentă pentru o comunitate. Toți producătorii stau în frig și în ploaie pentru că noi ne-am făcut datoria și am demolat piața.”

Primarul atrage atenția asupra efectelor sociale ale măsurilor de austeritate, care alimentează din nou frica în rândul populației: „Creșterea TVA a crescut și nemulțumirile oamenilor. Simt din nou frica cetățenilor. Frica de a nu mai avea ce pune pe masă, frica pierderii locului de muncă. Teama de a sta în frig la iarnă.”

Avertisment politic: „Izolaționismul bate la ușă”

Lasconi mai avertizează că, dacă guvernul nu revizuiește ordonanțele care blochează investițiile, România riscă o deriva politică periculoasă:

„Peste trei ani, la alegerile parlamentare, există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă. De acolo și până la dictatură mai e doar un pas.”

În final, Elena Lasconi face un apel direct către premierul Ilie Bolojan, cerându-i să revină asupra deciziilor și să analizeze situația fiecărei comunități cu responsabilitate: „Acțiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizați situația din fiecare UAT. Nu matematic! Analizați-o în funcție de nevoile comunităților și nu renunțați la investiții.”

Foto – Facebook / Hepta

