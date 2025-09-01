Ilie Bolojan a amenințat cu demisia: „Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”

Premierul Ilie Bolojan a amenințat duminică, 31 august, în ședința de coaliție, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia

Nici duminică liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR nu au reușit să ajungă la un acord privind pachetul de măsuri ce vizează tăierile din administrația locală. Neînțelegerile sunt legate de numărul de posturi care să fie tăiate, respectiv posturi ocupate și neocupate. În timpul ședinței care a durat cinci ore, premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia.

Marți, liderii coaliției au căzut de acord ca 40.000 de posturi să fie reduse din administrația locală, adică 25%, însă, vineri, când a fost dezbătut iar pachetul s-a ajuns la alte scenarii.

„Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, potrivit surselor Libertatea.

PSD s-a opus pachetului reformei administrației publice

Premierul Ilie Bolojan ar fi obținut date potrivit cărora o reducere de 25% din numărul total de posturi nu ar aduce o economie, deoarece nu ar fi restructurat niciun post, în contextul în care nu în toate instituțiile publice locale schema este completă, notează HotNews.

Astfel, primul ministru a propus varianta unei reduceri de 45% din numărul total de posturi, ocupate și neocupate, lucru care a stârnit nemulțumire în cadrul coaliției.

Conform PNL, varianta propusă de ei este de 40% din posturi și punctează că asta ar însemna o reducere de 10% din posturile deja ocupate. Astfel ar fi concediați 13.000 de angajați.

În ședința de duminică, PSD s-a opus pachetului / proiectului reformei administrației publice în forma dorită de PNL. Atunci, Bolojan s-a enervat și a închis discuțiile.

Liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări.

