Tudor Chirilă, reacție după ce un curier din Bangladesh a fost lovit în Capitală. Cine e vinovatul suprem: „Politicianul xenofob care a incitat la ură. Mulți români au fost victime”

Tudor Chirilă a reacționat la cazul livratorului din Bangladesh care a fost lovit din senin de un bărbat în București, care i-a strigat să se ducă înapoi la el țară. Un polițist aflat în apropiere, în timpul liber, l-a imobilizat pe românul care a lovit curierul străin și i-a pus cătușele. Artistul Tudor Chirilă a vorbit despre problemă și de unde a pornit, punctând că mulți români s-au aflat, la un moment dat, în postura curierului, în alte țări decât cea natală.

Tudor Chirilă, despre cazul curierului lovit de un român: „există un personaj odios, o victimă și o persoană curajoasă și decentă”

Tudor Chirilă îl acuză pe deputatul AUR Dan Tanasă că declarațiile sale xenofobe au dus la un astfel de comportament din partea românului agresor. Deputatul suveranist a îndemnat oamenii să nu mai primească comenzi de la livratori străini.

„”Refuzați comanda, dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, scris Dan Tanasă pe Facebook.

Tudor Chirilă spune că politicianul a incitat la ură rasială și discriminare, lucru care a dat curaj unor oameni să recurgă la astfel de gesturi.

Citește și: Trupa Vama Veche a anunțat că nu va mai cântă la Untold 2025. Mesajul apărut pe Instagramul lui Tudor Chirilă, solistul trupei: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri”

„Un «politician suveranist» incită la ură rasială și discriminare îndemnând la boicot împotriva livratorilor asiatici. Mesajul distribuit pe rețelele sociale se viralizează. Ca urmare a viralizării invitației la boicot un cetățean lovește un livrator pe care îl numește «invadator». Un polițist aflat în timpul liber îl imobilizează pe cetățeanul agresor și îl duce la secție”, a scris Tudor Chirilă, pe Facebook.

Artistul a continuat spunând în ultimii 35 de ani, milioane de români au plecat în străinătate căutând o viață mai bună și mulți dintre ei s-au întâlnit cu discriminare și xenofobie, așa că ei sunt cei care ar trebui să îl înțeleagă pe livrator.

Trebuie să ai grave probleme de înțelegere a vieții și lumii în care trăim sau reperele morale să-ți fie rău avariate dacă nu reușești să identifici în povestea asta a) personajul odios b) victima c) personajul curajos și decent

Totuși las niște indicii: a) …..? b) livratorul c) polițistul

PS. În ultimii 35 de ani milioane de români au plecat în străinătate mulți dintre ei începând meserii pe care cetățenii țărilor de destinație refuzau să le mai facă sau pentru că angajatorii căutau forță de muncă mai ieftină. Românii căutau o viață mai bună. Mulți dintre ei au fost obiectul discursurilor xenofobe, extremiste..

Citește și: Tudor Chirilă trage un semnal de alarmă după ce Teodora Marcu a fost învinuită pentru sfârșitul ei tragic: „Este un alt fel de monstruozitate”

Și mulți au fost probabil victime. Ei sunt cei mai în măsură să-l înțeleagă pe livrator. Și să-și pună semne de întrebare vis a vis de „politician”„ a scris Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă, despre Broșteni: „Am donat”

Cântărețul a vorbit și despre ce s-a întâmplat la Broșteni, cu inundațiile și a fost tras la răspundere că nu este preocupat de acest caz. Chirilă a menționat că este preocupat și că a donat pentru Broșteni.

Citește și: Tudor Chirilă a făcut apel la Nicușor Dan să ia măsuri după decizia CCR de a secretiza declarațiile de avere ale demnitarilor: „Hai să vedem cine și cum apără democrația”

„PS2. Și pentru că la ultima mea postare, deși subiectul era altul, eram întrebat de ce nu mă preocupă Broșteniul și de ce nu fac ceva las asta aici: am donat și eu ca mulți alți cetățeni. Poze n-am făcut. Și nu-mi pare rău că România e în UE care prin programul RESTORE a acordat fonduri de 12,75 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii (drumuri, poduri, etc) din localitățile afectate din Suceava și Neamț.

PS3. Fără fascism”, a spus artistul.

Urmărește-ne pe Google News