Trupa Vama Veche a anunțat că nu va mai cântă la Untold 2025. Mesajul apărut pe Instagramul lui Tudor Chirilă, solistul trupei: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri”

Trupa Vama Veche a anunțat că, după șase ani de colaborare fără incidente, a decis, cu regret, să se retragă de la Untold 2025. Anunțul a apărut pe conturile de socializare ale trupei și solistului trupei, Tudor Chirilă.

Trupa Vama Veche a anunțat că nu va mai cântă la Untold 2025

Trupa Vama Veche nu va mai urca pe scena Festivalului Untold 2025 din cauza unor „diferențe de viziune și de perspectivă”, se arată într-un anunț de pe paginile de Instagram ale trupei și a lui Tudor Chirilă.

„Ăsta e comunicatul @vamamusic. După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025.

Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.

Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have. Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned”, a transmis trupa Vama Veche.

Reacțiile internauților

Anunțul trupei a generat numeroase reacții, unii dintre fani spunând că regretă că nu-i vor mai putea vedea pe scenă, în timp ce alții au spus că nu „aparțineau peisajului Untold oricum”.

„Foarte bine! Nu aparțineți peisajului Untold! Felicitări pentru determinare!”, a comentat cineva.

„Îmi pare rău! Chiar mi-aș fi dorit să vă văd anul acesta la Untold”, a fost un alt mesaj.

„Sunt la 100 km de Cluj. Am pornit la drum ca să vă văd pe voi!!!”, a scris altcineva dezamăgit.

„Eu sunt tristă. Sunt aici și pentru voi. Dar respect decizia voastră! O să fie cu o altă ocazie atunci!”, a transmis o altă persoană.

Foto: Instagram

