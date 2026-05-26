Tudor Chirilă și iubita lui, Iulia Mîzgan, apariție rară la un eveniment. Cei doi au fost admirați de toată lumea

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan sunt unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Cei doi atrag privirile cu orice apariție pe care o au, tocmai pentru că nu sunt văzuți prea des împreună, deși au o relație solidă de mult timp. De data aceasta, actorul a participat la Gala Uniter 2026, unde a venit însoțit de iubita lui, care a fost o prezență elegantă și a atras toate privirile.

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan au participat la Gala Uniter 2026, care a avut loc pe scena Teatrului Odeon. Iulia și-a însoțit iubitul, după ce acesta a fost nominalizat pentru rolul său din piesa „Rinocerii”.

Cei doi au stat alături unul de celălalt tot timpul timpul și au fost de nedespărțit, iar actorul s-a comportat ca un adevărat gentleman. El s-a desprins de partenera lui doar când a acordat un scurt interviu în fața Teatrului Odeon, după care și-a condus iubita în sala de spectacole.

Cei doi au făcut fotografii împreună și au atras privirile, fiind admirați de toți cei prezenți. Actorul a purtat o cămașă neagră, deschisă la piept, la care a adăugat un lanț ca accesoriu. În schimb, Iulia a radiat într-o rochie deosebită, la care a asortat un ruj aproape negru, care i-a scos în evidență trăsăturile.

Iulia Mîzgan și Tudor Chirilă sunt împreună de peste 10 ani și au împreună doi copii. Cu toate acestea, ambii sunt discreți când vine vorba despre apariții publice sau declarații. Iulia și cei doi băieți ai lui Tudor Chirilă sunt partea personală din viața actorului pe care acesta a preferat mereu să o țină departe de ochii publicului.

Relația lor a început în 2012 și este din ce în ce mai solidă. Cu toate că nu sunt văzuți prea des împreună, cei doi formează unul dintre cele mai trainice cupluri din România.

Tudor Chirilă, nominalizat la premiile Uniter

Tudor Chirilă a fost nominalizat la Gala Uniter de pe 25 mai 2026. Evenimentul a avut loc la Teatrul Odeon, iar actorul a fost nominalizat la premiul pentru cel mai bun actor în rol principal.

”Anul ăsta sunt și eu nominalizat la premiul pentru cel mai bun actor în rol principal pentru rolul Bérenger din Rinocerii la Teatrul de Comedie. Ultima dată am fost nominalizat acum 23 de ani, deci eu zic că e o frecvență bună:))”, a scris Tudor Chirilă pe pagina sa de facebook.

”Mă aflu într-o companie onorantă (Marius Turdeanu, László Csaba, Nicu Mihoc, Bence Kónya-Ütő) și ăsta e, de fapt, cel mai mișto premiu. Există și un vot al publicului. Ideal ar fi să votezi dacă chiar ai văzut spectacolele, dar e adevărat că asta e greu. Oricum, teatrul e frumos cu sau fără premii. Și nu va muri niciodată. Și asta e extraordinar”, a mai scris Chirilă.

