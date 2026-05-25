Tudor Chirilă, îngrijorat de ce fac copiii pe internet. Semnal de alarmă pentru părinți: „Nu îți dai seama ce pierzi cu adevărat”

Tudor Chirilă a vorbit despre noua generație de copii și despre cât de dăunător este timpul petrecut pe rețelele sociale. El a aflat o statistică îngrijorătoare pentru copii și a atras atenția părinților că un consum ridicat și constant de clipuri scurte poate avea efect negativ asupra celor mici.

Tudor Chirilă a vorbit pe Instagram despre efectele pe care rețelele sociale și conținutul de tip „short form” (clipurile scurte de câteva secunde, n.r.) le pot avea asupra copiilor și asupra capacității acestora de concentrare.

El a postat un videoclip în care discuta cu o specialistă în cercetarea creierului și a mărturisit că există o statistică înfricoșătoare: un copil ajunge să dea scroll pe TikTok sau alte platforme sociale echivalentul a aproape 100 de metri de conținut într-o singură zi.

Artistul a explicat că amploarea acestei informații l-a făcut să tragă un semnal de alarmă cu privire la dependența de conținutul scurt și rapid de pe internet.

„Poți să înveți în orice zi ceva și discutam cu Gabi, pe care o rog să se prezinte scurt (se ocupă cu cercetare pe creier n.r), și mi-a spus o cifră care m-a speriat. În medie de undeva la 95-100 de metri este înălțimea scroll-ului copiilor pe TikTok sau social media. 95 de metri într-o zi!”, a spus Tudor Chirilă.

Ce sfat are pentru părinți

Tudor Chirilă spune că acest tip de consum rapid de conținut are un efect foarte negativ asupra capacității de concentrare a unui copil.

„Deci un copil dă scroll 95 de metri de clipuri scurte care îl vor distrage și îl vor despărți de a urmări clipuri mai lungi. Îi vor da dopamină instant, îi dă recompense în fiecare moment și va învăța că lucrurile astea se obțin foarte ușor”, a mai declarat artistul.

Artistul a vorbit și despre obiceiul multor părinți de a oferi copiilor telefonul pentru a avea parte de câteva momente de liniște, însă fără să se gândească la efectele pe termen lung.

„E mișto să îi pui telefonul în mână, câștigi tu niște timp, dar nu știi niciodată și nu îți dai seama ce pierzi cu adevărat! Doar spun”, a transmis acesta.

Nu este prima oară când Tudor Chirilă atrage atenția asupra consumului excesiv de internet și rețele sociale în rândul copiilor și despre efectele nocive ale acestora.

