Tudor Chirilă, mesaj dur la adresa lui Nicușor Dan. Îl acuză de trădare și de „pesedism": „Ați trădat valorile pe care le-ați promovat"

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
Tudor Chirilă a vorbit despre numirile făcute de președintele Nicușor Dan în Justiție și l-a acuzat pe acesta că a trădat valorile pe care le-a promovat de-a lungul timpului. Iată ce i-a reproșat cântărețul președintelui.

Tudor Chirilă a reacționat dur la numirile procurorilor-șefi la marile parchete pe care Nicușor Dan le-a aprobat. Unele dintre acestea au fost făcute împotriva avizului negativ de la CSM, lucru care i-a atras președintelui și mai multe critici.

În plus, mulți oameni îi reproșează președintelui că propunerile PSD nu vor face decât să contribuie la starea actuală din justiție, o stare pe care mai mulți magistrați din sistem, societatea civilă și presă o deplâng, fiind lipsită de transparență sau corectitudine a actului de justiție.

Citește și: Tudor Chirilă a făcut apel la Nicușor Dan să ia măsuri după decizia CCR de a secretiza declarațiile de avere ale demnitarilor: „Hai să vedem cine și cum apără democrația”

S-a aflat adevărata cauză a morții lui Mircea Lucescu: „Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul”. Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu regretatul antrenor, a spus clar
„Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării. Este probabil cea mai rapidă transformare a unui politician în ultimii ani. Tot ieri, prin numirile pe care le-ați acceptat la șefiile parchetelor ați comis o serie de trădări”, a scris joi Tudor Chirilă într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Artistul i-a reproșat președintelui că a trădat așteptările celor care l-au votat și care și-au pus încrederea în valorile promovate de el.

Un bărbat venit la priveghiul de pe Arena Națională s-a apropiat de Răzvan Lucescu, iar ce a urmat i-a lăsat pe toți muți de uimire! Gestul lui a stârnit lacrimi
„Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți, nu de loiali ai mafiei securisto politice. Ați trădat valorile pe care le-ați promovat se pare că doar declarativ în ultimii ani: reformă instituțională, justiție independentă, justiție funcțională”, a continuat el.

Nicușor Dan s-a alăturat „extremiștilor vopsiți în patrioți”

Totodată, Tudor Chirilă i-a reproșat lui Nicușor Dan că a ignorat  „cu bună știință munca unor jurnaliști onești care nu de puține ori și-au făcut meseria printre intimidări și amenințări cu moartea”. El a făcut referire în acest caz la documentarul Recorder privind justiția din România, care a scos ulterior oameni în stradă pentru a protesta față de neregulile din justiție.

Citește și: Tudor Chirilă, impresionat de o femeie care a mers să-i pomenească pe cei împușcați din ordinul lui Ceaușescu la Revoluție: „Am rugat-o s-o fotografiez”. Imaginea s-a viralizat

Mai mult, artistul spune că preșeidntele a ignorat mesajele și opiniile unor profesioniști cu notorietate din justiție.

„Ați ignorat mesajele și opiniile unor profesioniști cu notorietate din justiție. După documentarul Recorder, o ofensivă mediatică fără precedent condusă de televiziuni ale condamnaților penal, suveraniști de fațadă, auriști, pesediști sau peneliști precum și gașca Savonea, expresia mafiei din justiție, s-a dezlănțuit împotriva tuturor celor care criticau sistemul de justiție.

V-ați alăturat acestei ofensive ieri, fiind pe aceeași pagină cu extremiștii vopsiți în patrioți care în liniște jubilează că lucrurile merg în direcția justiției selective, aia care apără pe cine trebuie”, a mai scris Tudor Chirilă.

El i-a propus șefului statului un exercițiu de imagine. 

„Cum ar fi să prezidați o ședință CSM, să fiți prezent într-o ședință de guvern alături de plagiatorul Marinescu, de exemplu, sau pur și simplu să comunicați că e nevoie de mult mai mult decât reciclarea unor oameni care fac parte dintr-un sistem retrograd”, a exemplificat Chirilă.

Citește și: Tudor Chirilă, mesaj pentru Nicușor Dan, după ce Guvernul Bolojan și-a propus miniștrii: „V-am votat că sunteți matematician, nu huligan”

„Poate că dumneavoastră sunteți fericit cu sindromul Stockholm și credeți că România se poate reforma cu agresorii ei. Îndrăznesc să spun că majoritatea celor care v-au votat nu vor să accepte asta. Eu, cel puțin nu vreau să accept asta”, a continuat artistul.

„Mai rămâne doar să încingeți hora unirii cu Ponta, Simion și câțiva băieți din servicii”

Tudor Chirilă a criticat și una dintre afirmațiile făcute de președinte, spunând că formatorii de opinie și cei care l-au votat pe Nicușor își asumă multe lucruri, și anume pierdere a încă cinci ani din viețile lor.

„Înțeleg și că din punctul dumneavoastră de vedere considerați că liderii de opinie nu își asumă nimic și că dumneavoastră vă asumați peste patru ani la vot. Haide să vă spun eu ce își asumă formatorii de opinie și cei care v-au votat: pierderea a încă cinci ani din viețile lor, cinci ani în care privesc cum președintele care promitea o Românie onestă acționează în sensul invers al promisiunilor de campanie.

Bănuiesc că sesizați și singur ipocrizia propriilor declarații din care reiese că opiniile sunt bune atâta timp cât servesc un rezultat în campanie, nu? Ei bine, trist este că societatea civilă de care v-ați folosit în mod indirect a rămas pe poziții vis a vis de cum ar trebui să arate România onestă, dumneavoastră nu.

Citește și: Tudor Chirilă l-a ironizat pe George Simion pentru prestația sa dintr-o emisiune de la un post TV din Franța: „Circul s-a mutat în altă parte”

Mai rămâne doar să încingeți hora unirii cu Grindeanu, Ponta, Simion, Georgescu, Antonescu și câțiva băieți mai discreți din servicii undeva într-o sală de festivități la Cotroceni după care să ne anunțați pe un ton ritos reconcilierea națională și al doilea mandat”, a continuat el.

„Pesedismul, fesenismul și securismul de care se pare că v-ați molipsit așa repede, domnule Nicușor Dan, înseamnă cel mai adesea ticăloșie de cea mai joasă speță. Vă îndreptați cu viteză într-acolo. Dar, sigur, aveți ocazia să mă contraziceți prin fapte. Ieri ați ratat. Urmează SRI și SIE”, și-a încheiat Tudor Chirilă mesajul.

Libertatea.ro
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Fanatik
Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o pasageră a sărit din mașină în mers. „Este un caz de manual privind vinovăția” VIDEO
Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o pasageră a sărit din mașină în mers. „Este un caz de manual privind vinovăția” VIDEO
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Click.ro
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
TV Mania
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Președintele României, Nicușor Dan, NU va merge la Arena Națională să-i aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu! Motivul oficial transmis pentru FANATIK de Palatul Cotroceni
Fotografia care îți amintește cât de fragilă este Terra: imaginea spectaculoasă trimisă de astronauții Artemis 2
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Jordan Bardella, liderul partidului Adunarea Națională, relație neașteptată cu o femeie cu „sânge albastru”
USR se dezice de Nicușor Dan, după numirile din Justiție. Reacție dură din partidul condus de Dominic Fritz: „Dezamăgitor și stupid”
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Cutremurător! S-a aflat ultima dorinţă a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor înainte să moară

Lacrimi și tensiune în "Casa iubirii". Andra și Georges, într-un moment critic al relației: "M‑ai făcut să..." Ce se întâmplă între cei doi
Lacrimi și tensiune în "Casa iubirii". Andra și Georges, într-un moment critic al relației: "M‑ai făcut să..." Ce se întâmplă între cei doi
Răzvan Lucescu și familia, în ipostaze emoționante la priveghiul lui Mircea Lucescu. Cum a fost surprins alături de nepoți
Răzvan Lucescu și familia, în ipostaze emoționante la priveghiul lui Mircea Lucescu. Cum a fost surprins alături de nepoți
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Avantaje
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Cine e LEGENDA care s-a aplecat și a sărutat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu! Un gest de mare emoție, fără cuvinte
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Elle
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Raluka face dezvăluiri despre relația cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. De ce nu se afișează împreună: „El este sufletul meu pereche”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Cum arată și cu ce se ocupă nepoții regretatului Mircea Lucescu. Copiii lui Răzvan Lucescu erau mândria selecționerului
Ovidiu Ioanițoaia explică de ce a murit Mircea Lucescu: „Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul”
Ovidiu Ioanițoaia explică de ce a murit Mircea Lucescu: „Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul”
Gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu. Noul stadion Dinamo îi va purta numele
Gest impresionant în memoria lui Mircea Lucescu. Noul stadion Dinamo îi va purta numele
Dinu Maxer reacționează după ce fosta soție, Deea, a spus că fiica lor l-a numit pe logodnicul ei „cel mai bun tată”: „Nu este potrivit”
Dinu Maxer reacționează după ce fosta soție, Deea, a spus că fiica lor l-a numit pe logodnicul ei „cel mai bun tată”: „Nu este potrivit”
Oana Roman, supărată că niciun angajat din aeroport nu i-a zâmbit: „Toți sunt încruntați și prost dispuși”
Oana Roman, supărată că niciun angajat din aeroport nu i-a zâmbit: „Toți sunt încruntați și prost dispuși”
Observator News
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Libertatea pentru Femei
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Neli Lucescu, ținută în brațe de fiul Răzvan, la priveghiul marelui Lucescu, pe Arena Națională. În lacrimi, în fața sicriului acoperit de tricolor, o imagine care doare
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Singurul cuvânt scris de Traian Băsescu pe coroana funerară pe care a pus-o la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Cum a aparut fostul presedinte, în urmă cu doar câteva minute, la Arena Natională
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Dacă albușul are această culoare, aruncă oul imediat. Poate ascunde o bacterie periculoasă
Dacă albușul are această culoare, aruncă oul imediat. Poate ascunde o bacterie periculoasă
Schimbarea tăcută care afectează toți bugetarii din 2027. Mulți nu știu ce lovitură vor primi
Schimbarea tăcută care afectează toți bugetarii din 2027. Mulți nu știu ce lovitură vor primi
Ce să faci cu cele 12 lumânări din Joia Mare. Puțini știu că pot avea o semnificație specială tot anul
Ce să faci cu cele 12 lumânări din Joia Mare. Puțini știu că pot avea o semnificație specială tot anul
Secretul cozonacului care se rupe în fâșii. Trucul pe care puține gospodine îl știu
Secretul cozonacului care se rupe în fâșii. Trucul pe care puține gospodine îl știu
TV Mania
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
MIHAELA RĂDULESCU, imagini de colecție din „viața secretă” alături de Felix ! Diva de la Monaco a publicat fotografii nemaivăzute, din bucătărie până pe marile aerodromuri, pentru a demonstra forța iubirii lor. „Nu aș schimba nici...
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Libertatea
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Tudor Chirilă, lui Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Decizia lui Nicușor Dan l-a șocat pe procurorul CSM din investigația Recorder: „O probă împotriva statului de drept”
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Actul de care nu mai ai nevoie în România: dacă ți-l mai cere cineva, riscă amendă de până la 3.000 de lei
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
