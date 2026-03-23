Adela Popescu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca vedeta. Joacă alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur

Adela Popescu revine pe micile ecrane, spre bucuria fanilor care o apreciază. Vedeta va juca într-un nou serial alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur în cea mai nouă producție care promite dramă, suspans și o distribuție impresionantă.

Adela Popescu, din nou la Tv. În ce serial va juca actrița

Adela Popescu a lipsit de pe micile ecrane pentru o bună bucată de vreme, iar acum revine în forță într-o producție marca PRO TV, care anunță lansarea serialului TRAFIC.

Adela Popescu are un rol important, alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur. Serialul vorbește despre familie, sacrifici și limitele până la care poate ajunge un părinte care vrea să își protejeze copilul.

Povestea îl are în centrul acțiunii pe Doru Alexe, interpretat de Dragoș Bucur, un curier a cărui viață îi este dată peste cap când copilul lui ajunge în lumea crimei organizate.

Alexe este nevoit să lupte pentru a își salva copilul, iar situațiile tensionate și imprevizibile sunt obstacolele peste care trebuie să treacă.

În paralel, Laurențiu Crețu, interpretat de Tudor Chirilă, este un procuror care încearcă să destructureze o rețea infracțională puternică, în timp ce își apără familia de amenințările acestei lumi în care infracțiunile sunt la ordinea zilei.

Adela Popescu joacă alături de alte prezențe feminine puternice precum Irina Ștefan, Adriana Irimescu sau Ioana Brumar.

Ce spun reprezentanții postului

Producția se anunță a fi una de mare succes, care va ține telespectatorii aproape la fiecare episod.

„Angajamentul nostru pentru dezvoltarea produselor de ficțiune locală continuă să crească, reflectând dedicarea noastră de a oferi povești de calitate înaltă care rezonează cu publicul român. Pornind de la succesul producțiilor noastre, precum TĂTUȚU, CLANUL sau GROAPA, pregătim acum un nou serial crime drama original și captivant, cu o distribuție formată din actori îndrăgiți, un fir narativ puternic și o producție de înaltă calitate.

Povestea din TRAFIC reflectă aspecte ale realității cotidiene, surprinzând luptele, alegerile și provocările cu care se pot confrunta oamenii în viața de zi cu zi, de la dinamica din cadrul familiei până la supraviețuirea în lumea imprevizibilă a criminalității,” a declarat Antonii Mangov, reprezentant al postului Tv.

