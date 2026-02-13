Raluca Aprodu, actrița din rolul principal în „Cei trimiși”: „Am făcut trei ani de Drept și aș fi vrut să mă fac procuror. Dar undeva, instinctiv, am știut că dacă aleg drumul acesta, m-aș fi înhămat la o viață foarte dificilă” / Exclusiv

Raluca Aprodu, actrița din „Cei trimiși”, serialul de pe VOYO, a urmat facultatea de Drept, însă a ales actoria.

Raluca Aprodu o interpretează pe Edi Lucaciu în serialul „Cei trimiși”, de pe VOYO. În interviul exclusiv pentru Unica.ro, actrița a povestit despre complexitatea rolului pe care-l joacă, despre cum e ea în spatele camerelor de filmat, și a povestit cum și de ce a ales meseria aceasta.

Raluca Aprodu joacă rolul unei inspectoare, în „Cei trimiși”

Raluca, ne-ai fascinat complet în noul serial „Cei trimiși”. Edi Lucaciu, personajul interpretat de tine, este o eroină foarte diferită de ce am mai văzut până acum pe micile ecrane românești. Inspectoarea duce pe umerii ei o încărcătură emoțională foarte mare, pe care ne imaginăm că nu ți-a fost ușor să ți-o însușești. Povestește-ne, te rog, puțin despre Edi, așa cum o vezi tu. Simți că acest personaj a avut vreun impact semnificativ asupra ta?

Acest proiect pentru mine a fost unul foarte frumos, în primul rând, datorită scenariului scris extraordinar de bine și datorită complexității personajului Edi și situației în care este pusă. Nu se întâmplă de multe ori, ca actor, să te întâlnești cu genul ăsta de serial.

Am multe în comun cu Edi, ca personalitate, dar sunt și multe lucruri care ne diferențiază. Cred că am respectat-o de la prima lectură. Este o femeie care trece printr-o situație imposibil de imaginat: pierderea unui copil într-un mod tragic.

Mereu mi-am imaginat cum era Edi înainte de această tragedie. Și cred că nimic din ce face acum nu poate fi blamat. Ce mi-a plăcut mult e că nu se comportă ca o “victimă“ și că, așa cum poate, încearcă să meargă înainte.

Nu e prima oară când te putem vedea în rolul unei polițiste într-un serial. În sezonul 2 din TĂTUȚU’ te-ai alăturat brigăzii comisarului Costoiu, în rolul Lenei. Lăsând deoparte faptul că Lena există din punct de vedere temporal la începutul anilor 2000, ce alte diferențe sunt între cele două? Ai împrumutat ceva din Lena pentru Edi Lucaciu?

Raluca Aprodu: „Edi este un inspector dedicat și foarte bun”

Am avut noroc, pentru că cele două personaje, deși au aceiași meserie, sunt foarte diferite. Lena nu este o polițistă clasică. Viața a făcut-o să trebuiască să accepte niște lucruri și să facă niște compromisuri majore pentru că, pur și simplu, nu a avut de ales. Ceea ce e foarte diferit de Edi. Edi este un inspector dedicat și foarte bun.

Lena cred sincer că dacă ar putea, ar renunța și mâine. Ea nu are capacitatea emoțională să trăiasca în mediul ăsta foare dur. E mult mai sensibilă și vulnerabilă.

Dacă tot vorbim despre zona aceasta de forțe ale legii… După ce ai explorat aceste roluri, dacă actoria ar ieși din ecuație, te-ai putea vedea vreodată alegând meseria asta și în viața reală? Crezi că ți-ar plăcea vreun aspect din zona aceasta de activitate?

Da, aș fi fost un profiler FBI foarte bun (râde – n.r.). Am făcut trei ani de Drept și as fi vrut să mă fac procuror. Dar undeva, instinctiv, am știut că dacă aleg drumul acesta, m-aș fi înhămat la o viață foarte dificilă. Și recunosc că aici am mai multe în comun cu Lena. Sunt mult prea emotivă și sensibilă.

Mă revoltă nedreptatea și cred că mi-ar fi fost foarte greu să-mi păstrez sângele rece în situații unde se cere asta.

„Cred că umanitatea a fost mereu înclinată să se întrebe ce e dincolo de partea asta 3D a vieții noastre”

„Cei trimiși” este primul serial thriller cu elemente extrasenzoriale din România. Din punct de vedere actoricesc, cât de provocator a fost să integrezi și să îți asumi aceste elemente paranormale?

Asta e partea care mi-a plăcut cel mai mult. Am o curiozitate nativă față de lucrurile care nu sunt neapărat logice și cred real că există lucruri pe care noi nu le putem înțelege până la capăt, oricât ne-am dori.

Cred că umanitatea a fost mereu înclinată să se întrebe ce e dincolo de partea asta 3D a vieții noastre. Mereu au existat zei, arhangheli, ritualuri, subconștientul, visare și magie, în toată istoria noastră.

Chiar și acum, cu toată evoluția asta tehnologică, în paralel crește și interesul oamenilor pentru tot ce înseamnă “suflet”. E o chestie umană, firească și cred că interesul acesta pentru lumea nevăzută nu o să se stingă niciodată.

Oamenii te cunosc din filme, de la TV sau de pe scena teatrului. Dar cum este Raluca Aprodu, cea dincolo de rolurile interpretate? Ce te ajută să rămâi ancorată la tine, în mijlocul agitației de zi cu zi?

Cred că e la fel pentru toată lumea. Devenim adulți și viața începe să ne distribuie în tot felul de roluri: devenim părinți, prieteni, angajați, șefi, soți sau soții. Și dacă reușești performanța să nu te identifici până la capăt cu toate “rolurile“ acestea, te vei putea întoarce mereu la tine.

„Îmi place meseria mea, dar e o meserie. Nu mă identific cu ea”

Îmi place meseria mea, dar e o meserie. Nu mă identific cu ea. Eu am aceiași percepție asupra mea pe care am avut-o din copilărie. Interesul meu, în ceea ce mă privește, a fost mereu să mă cunosc cu adevărat, dincolo de lucrurile pe care “trebuie“ să le fac.

Este într-adevăr din ce în ce mai greu să te liniștești, pentru că societatea cere de la noi din ce în ce mai mult. Singurul lucru pe care îl pot spune despre mine, care funcționează, e că încerc să mă țin cât pot de departe de “uraganul” ăsta care a devenit societatea noastră.

Să facem cât mai mult, să avem cât mai mult, să ne zbatem cât mai mult. Cred că m-a salvat și bucuria mea reală pentru lucrurile simple. Nimic nu mă face mai fericită ca natura, animalele și o cafea bună băută alături de un om drag.

Știm că ești o mare fană a sportului. Iar alături de Marius Manole, Daniel Nuță și Mihaela Velicu, participi la o mulțime de maratoane și competiții. Alergatul a făcut dintotdeauna parte din rutina ta? Sau a existat un moment anume în care ai decis să începi acest obicei?

Raluca Aprodu, actrița din serialul „Cei trimiși”: „Alerg de la 17 ani, de pe vremea când nu era cool să alergi și nici adidași de alergat nu existau”

E mult spus că participăm la o mulțime (râde – n.r.). Au fost câteva la care ne-am înscris ca să susținem niște cauze în care noi credem și așa s-a îmbinat utilul cu plăcutul.

Sportul este și va fi toată viața ceva foarte important și necesar pentru mine. Alerg de la 17 ani, de pe vremea când nu era cool să alergi și nici adidași de alergat nu existau :). Alergam în Tineretului și nu țin minte să fi văzut alții care alergau. Nu zic că eram singura, dar erau mult mai puțini.

Faptul că mai multă lume face asta e un lucru extraordinar de bun și necesar. Cred că pentru mulți, sportul a devenit un refugiu și asta e foarte bine. E un timp pe care ți-l acorzi ție, departe de haosul exterior.

Apropo de zona obiceiurilor sănătoase, simți că ai făcut recent o descoperire pe care ți-ai fi dorit să o ai mai devreme? Ceva ce ai recomanda și altora să încerce?

E o întrebare bună. Da, dar mai mult din zona psihologică. Cred că obiceiul cel mai sănătos pe care l-am observat la mine în ultimii ani a fost să observ ce parte din mine mă încurcă atunci când vreau să fac o schimbare în viața mea și să-mi pun atenția să o rezolv și să o înțeleg cât mai repede. E greu să te menții pe drumul tău, oricare ar fi ăla, când realitatea ta interioară nu se potrivește cu ce pare că îi face pe alții fericiți.

Decid, în fiecare zi, câteodată mai greu, câteodată mai ușor, să merg pe drumul meu pe care deși nici eu nu-l înțeleg până la capăt, mi se pare că sunt mai aproape de mine ca oricând.

Foto: Pro Tv

