  MENIU  
Home > Vedete > Raluca Aprodu, actrița din rolul principal în „Cei trimiși”: „Am făcut trei ani de Drept și aș fi vrut să mă fac procuror. Dar undeva, instinctiv, am știut că dacă aleg drumul acesta, m-aș fi înhămat la o viață foarte dificilă” / Exclusiv

Raluca Aprodu, actrița din rolul principal în „Cei trimiși”: „Am făcut trei ani de Drept și aș fi vrut să mă fac procuror. Dar undeva, instinctiv, am știut că dacă aleg drumul acesta, m-aș fi înhămat la o viață foarte dificilă” / Exclusiv

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.

Raluca Aprodu, actrița din „Cei trimiși”, serialul de pe VOYO, a urmat facultatea de Drept, însă a ales actoria.

Raluca Aprodu o interpretează pe Edi Lucaciu în serialul „Cei trimiși”, de pe VOYO. În interviul exclusiv pentru Unica.ro, actrița a povestit despre complexitatea rolului pe care-l joacă, despre cum e ea în spatele camerelor de filmat, și a povestit cum și de ce a ales meseria aceasta.

Raluca Aprodu joacă rolul unei inspectoare, în „Cei trimiși”

Raluca, ne-ai fascinat complet în noul serial „Cei trimiși”. Edi Lucaciu, personajul interpretat de tine, este o eroină foarte diferită de ce am mai văzut până acum pe micile ecrane românești. Inspectoarea duce pe umerii ei o încărcătură emoțională foarte mare, pe care ne imaginăm că nu ți-a fost ușor să ți-o însușești. Povestește-ne, te rog, puțin despre Edi, așa cum o vezi tu. Simți că acest personaj a avut vreun impact semnificativ asupra ta?

Acest proiect pentru mine a fost unul foarte frumos, în primul rând, datorită scenariului scris extraordinar de bine și datorită complexității personajului Edi și situației în care este pusă. Nu se întâmplă de multe ori, ca actor, să te întâlnești cu genul ăsta de serial.

E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
E vestea momentului despre Cătălin Măruță! „Un nou început, împreună” După 18 ani la PRO TV, a luat o decizie incredibilă!
Recomandarea zilei

Am multe în comun cu Edi, ca personalitate, dar sunt și multe lucruri care ne diferențiază. Cred că am respectat-o de la prima lectură. Este o femeie care trece printr-o situație imposibil de imaginat: pierderea unui copil într-un mod tragic.

Mereu mi-am imaginat cum era Edi înainte de această tragedie. Și cred că nimic din ce face acum nu poate fi blamat. Ce mi-a plăcut mult e că nu se comportă ca o “victimă“ și că,  așa cum poate, încearcă să meargă înainte.

„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Recomandarea zilei
Edi Lucaciu - Cei Trimisi (Raluca Aprodu)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

Nu e prima oară când te putem vedea în rolul unei polițiste într-un serial. În sezonul 2 din TĂTUȚU’ te-ai alăturat brigăzii comisarului Costoiu, în rolul Lenei. Lăsând deoparte faptul că Lena există din punct de vedere temporal la începutul anilor 2000, ce alte diferențe sunt între cele două? Ai împrumutat ceva din Lena pentru Edi Lucaciu?

Raluca Aprodu: „Edi este un inspector dedicat și foarte bun”

Am avut noroc, pentru că cele două personaje, deși au aceiași meserie, sunt foarte diferite. Lena nu este o polițistă clasică. Viața a făcut-o să trebuiască să accepte niște lucruri și să facă niște compromisuri majore pentru că, pur și simplu, nu a avut de ales. Ceea ce e foarte diferit de Edi. Edi este un inspector dedicat și foarte bun.

Lena cred sincer că dacă ar putea, ar renunța și mâine. Ea nu are capacitatea emoțională să trăiasca în mediul ăsta foare dur. E mult mai sensibilă și vulnerabilă.

Dacă tot vorbim despre zona aceasta de forțe ale legii… După ce ai explorat aceste roluri, dacă actoria ar ieși din ecuație, te-ai putea vedea vreodată alegând meseria asta și în viața reală? Crezi că ți-ar plăcea vreun aspect din zona aceasta de activitate?

Da, aș fi fost un profiler FBI foarte bun (râde – n.r.). Am făcut trei ani de Drept și as fi vrut să mă fac procuror. Dar undeva, instinctiv, am știut că dacă aleg drumul acesta, m-aș fi înhămat la o viață foarte dificilă. Și recunosc că aici am mai multe în comun cu Lena. Sunt mult prea emotivă și sensibilă.

Mă revoltă nedreptatea și cred că mi-ar fi fost foarte greu să-mi păstrez sângele rece în situații unde se cere asta.

Citește și – Mihai Bendeac a trecut pragul medicului estetician înainte de filmul „Băieți de oraș”: „A fost necesar” / Exclusiv

Citește și – Cum a reacționat Ramona Olaru după ce a pierdut castingul pentru „Neatza cu Răzvan și Dani” în fața Flaviei Mihășan: „Au ales-o și am zis…” / Exclusiv

Citește și – Silviu Mircescu, despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată: „Trebuie să recunosc că îl răsfăț foarte mult pe băiețelul meu” / Exclusiv

„Cred că umanitatea a fost mereu înclinată să se întrebe ce e dincolo de partea asta 3D a vieții noastre”

Cei trimiși” este primul serial thriller cu elemente extrasenzoriale din România. Din punct de vedere actoricesc, cât de provocator a fost să integrezi și să îți asumi aceste elemente paranormale?

Asta e partea care mi-a plăcut cel mai mult. Am o curiozitate nativă față de lucrurile care nu sunt neapărat logice și cred real că există lucruri pe care noi nu le putem înțelege până la capăt, oricât ne-am dori.

Cred că umanitatea a fost mereu înclinată să se întrebe ce e dincolo de partea asta 3D a vieții noastre. Mereu au existat zei, arhangheli, ritualuri, subconștientul, visare și magie, în toată istoria noastră.

Chiar și acum, cu toată evoluția asta tehnologică, în paralel crește și interesul oamenilor pentru tot ce înseamnă “suflet”. E o chestie umană, firească și cred că interesul acesta pentru lumea nevăzută nu o să se stingă niciodată.

Oamenii te cunosc din filme, de la TV sau de pe scena teatrului. Dar cum este Raluca Aprodu, cea dincolo de rolurile interpretate? Ce te ajută să rămâi ancorată la tine, în mijlocul agitației de zi cu zi?

Cred că e la fel pentru toată lumea. Devenim adulți și viața începe să ne distribuie în tot felul de roluri: devenim părinți, prieteni, angajați, șefi, soți sau soții. Și dacă reușești performanța să nu te identifici până la capăt cu toate “rolurile“ acestea, te vei putea întoarce mereu la tine.

„Îmi place meseria mea, dar e o meserie. Nu mă identific cu ea”

Îmi place meseria mea, dar e o meserie. Nu mă identific cu ea. Eu am aceiași percepție asupra mea pe care am avut-o din copilărie. Interesul meu, în ceea ce mă privește, a fost mereu să mă cunosc cu adevărat, dincolo de lucrurile pe care “trebuie“ să le fac.

Este într-adevăr din ce în ce mai greu să te liniștești, pentru că societatea cere de la noi din ce în ce mai mult. Singurul lucru pe care îl pot spune despre mine, care funcționează, e că încerc să mă țin cât pot de departe de “uraganul” ăsta care a devenit societatea noastră.

Să facem cât mai mult, să avem cât mai mult, să ne zbatem cât mai mult. Cred că m-a salvat și bucuria mea reală pentru lucrurile simple. Nimic nu mă face mai fericită ca natura, animalele și o cafea bună băută alături de un om drag.

Știm că ești o mare fană a sportului. Iar alături de Marius Manole, Daniel Nuță și Mihaela Velicu, participi la o mulțime de maratoane și competiții. Alergatul a făcut dintotdeauna parte din rutina ta? Sau a existat un moment anume în care ai decis să începi acest obicei?

Raluca Aprodu, actrița din serialul „Cei trimiși”: „Alerg de la 17 ani, de pe vremea când nu era cool să alergi și nici adidași de alergat nu existau”

E mult spus că participăm la o mulțime (râde – n.r.). Au fost câteva la care ne-am înscris ca să susținem niște cauze în care noi credem și așa s-a îmbinat utilul cu plăcutul.

Sportul este și va fi toată viața ceva foarte important și necesar pentru mine. Alerg de la 17 ani, de pe vremea când nu era cool să alergi și nici adidași de alergat nu existau :).  Alergam în Tineretului și nu țin minte să fi văzut alții care alergau. Nu zic că eram singura, dar erau mult mai puțini.

Faptul că mai multă lume face asta e un lucru extraordinar de bun și necesar. Cred că pentru mulți, sportul a devenit un refugiu și asta e foarte bine. E un timp pe care ți-l acorzi ție, departe de haosul exterior.

Apropo de zona obiceiurilor sănătoase, simți că ai făcut recent o descoperire pe care ți-ai fi dorit să o ai mai devreme? Ceva ce ai recomanda și altora să încerce?

E o întrebare bună. Da, dar mai mult din zona psihologică. Cred că obiceiul cel mai sănătos pe care l-am observat la mine în ultimii ani a fost să observ ce parte din mine mă încurcă atunci când vreau să fac o schimbare în viața mea și să-mi pun atenția să o rezolv și să o înțeleg cât mai repede. E greu să te menții pe drumul tău, oricare ar fi ăla, când realitatea ta interioară nu se potrivește cu ce pare că îi face pe alții fericiți.

Decid, în fiecare zi, câteodată mai greu, câteodată mai ușor, să merg pe drumul meu pe care deși nici eu nu-l înțeleg până la capăt, mi se pare că sunt mai aproape de mine ca oricând.

Foto: Pro Tv

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 Precomanda Povești Audio - FEBRUARIE 2026 158.7 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Cum a apărut Loredana Groza îmbrăcată la parastasul tatălui său. Fanii i-au criticat stilul vestimentar: „Semănați cu Cruella”
Fanatik
Mihai Stoica l-a distrus în direct pe arbitrul Horațiu Feșnic, după U Craiova – FCSB 2-2: „E henț cât soarele din Andaluzia. Trebuie să ai o problemă cu Gigi să nu vezi”
Mihai Stoica l-a distrus în direct pe arbitrul Horațiu Feșnic, după U Craiova – FCSB 2-2: „E henț cât soarele din Andaluzia. Trebuie să ai o problemă cu Gigi să nu vezi”
GSP.ro
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
A reprezentat România la Jocurile Olimpice, iar acum este comentatoare la Milano-Cortina » Câștigă bani și din platformele pentru adulți
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Citește și...
Un milion de români la închisoare. Un senator AUR și-a modificat propriul proiect la o zi după depunere ca să-l facă mai dur
Cât costă succesiunea în 2026 și cât impozit plătești la stat dacă sunt mai mulți moștenitori
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Putin, înfricoșat și paranoic. Își reorganizează securitatea de frica unei lovituri de stat
Sinem Unsal, actrița de la PRO TV care transformă fiecare rol într-o descoperire personală: “Necesită sacrificii, dar pasiunea și dorința de a face treaba bine fac ca efortul să merite”
Fostul partener al Ruxandrei Luca susține că a fost dat afară din casă și amenințat cu Poliția. Ce acuzații îi aduce vedetei Antena 1: „În unele nopți nu era acasă”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Ți se rupe sufletul! Avem primele imagini de la priveghiul soților Sorin și Diana! Ce a pus familia în sicriul fetiței te va ȘOCA

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Iasmina, primele declarații despre despărțirea de Bogdan Mocanu: „Am ales să ies public pentru a lămuri lucrurile”
Iasmina, primele declarații despre despărțirea de Bogdan Mocanu: „Am ales să ies public pentru a lămuri lucrurile”
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Cine e Naba Salem de la Survivor România 2026. Drama care a marcat-o pe fosta ispită de la "Insula Iubirii". "Nu i-am auzit inimioara, urma!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
WOW! Cătălin Măruță, mutare neașteptată la doar câteva zile după ce a plecat de la PRO TV: “Un nou început împreună”! Să fie într-un ceas bun!
Tudor Chirilă: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie. E discret, secretos, dar acum a dat din casă
Tudor Chirilă: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Cum arată duminicile lor în familie. E discret, secretos, dar acum a dat din casă
Elle
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nunta tânărului cu Nicola Peltz. Artistul e apropiat de familie și a fost prezent la eveniment: „Nu reflectă adevărul”
Marc Anthony îl acuză pe Brooklyn Beckham că minte, pe fondul declarațiilor despre dansul Victoriei de la nunta tânărului cu Nicola Peltz. Artistul e apropiat de familie și a fost prezent la eveniment: „Nu reflectă adevărul”
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu câștigurile financiare. Ce reguli au în căsnicia lor: "Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine..."
Francisca, declarații despre naștere. Prin ce momente complicate a trecut vedeta. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: „Speriată…” Foto
Francisca, declarații despre naștere. Prin ce momente complicate a trecut vedeta. Artista și TJ Miles au devenit părinții unei fetițe: „Speriată…” Foto
DailyBusiness.ro
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Macron: Dialogul cu Putin ar trebui să aibă loc fără „prea mulți interlocutori, să fie un mandat clar”
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
Cine l-ar putea înlocui pe premierul britanic Keir Starmer, dacă scandalul legat de Epstein va pune capăt mandatului său
A1.ro
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Cum arată Oana Radu după ce a topit iar kilograme! Ce spune despre injecțiile de slăbit
Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago
Cine este Nicu Grigore de la Survivor România 2026. La ce a renunțat pentru a deveni „managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul” soției lui, Bella Santiago
Cătălina Grama (Jojo) s-a înscris la facultate la 44 de ani: „Sunt foarte încântată”. Ce domeniu a ales actrița
Cătălina Grama (Jojo) s-a înscris la facultate la 44 de ani: „Sunt foarte încântată”. Ce domeniu a ales actrița
Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026. Publicul alege ultima piesă ce va intra în marea finală
Cine sunt finaliștii Eurovision România 2026. Publicul alege ultima piesă ce va intra în marea finală
Dan Negru, despre succesul Andreei Esca la pupitrul Știrilor ProTV: „Avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori”
Dan Negru, despre succesul Andreei Esca la pupitrul Știrilor ProTV: „Avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori”
Observator News
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Noul "El Dorado". Investitorii pompează miliarde de euro într-o nouă industrie cheie din Europa
Libertatea pentru Femei
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Gata, a apărut, viața merge înainte după ce toată țara a judecat-o! Ruxandra Luca, prima apariție după scandalul imens în care se află, după partida de amor din benzinărie. Ce decizie au luat șefii de la “Neatza”
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Vedetele reacționează după ce Ruxandra Luca a fost surprinsă în ipostaze intimela benzinărie: ”Cum aruncăm cu pietre fără să ne uităm la propria viață”. Cine o pune la colț, cine o apără
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Cine e Bianca Giurcanu, noua concurentă Survivor România 2026
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Este oficial. Cine va cumpăra Carrefour în România. Suma uriașă pentru care se face tranzacția
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
S-a dat lege! Ce se schimbă pentru pacienții care merg la medicul de familie în 2026!
S-a dat lege! Ce se schimbă pentru pacienții care merg la medicul de familie în 2026!
Lovitură pentru beneficiarii certificatelor de handicap! Cine rămâne fără facilități?
Lovitură pentru beneficiarii certificatelor de handicap! Cine rămâne fără facilități?
Este dovedit: această vitamină acționează asupra creierului ca un scut împotriva pierderii memoriei
Este dovedit: această vitamină acționează asupra creierului ca un scut împotriva pierderii memoriei
Moșii de Iarnă: Ce NU ai voie să dai de pomană! Tradiția spune că aduce ghinion
Moșii de Iarnă: Ce NU ai voie să dai de pomană! Tradiția spune că aduce ghinion
TV Mania
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
Imagini rare cu Gina Pistol înainte de celebritate! Era vânzătoare la chioșc și arăta total diferit. Vezi transformarea uluitoare a vedetei de la MasterChef.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
„Era și soțul, și tatăl meu...” Mărturisirea actriței Carmen Tănase. Rămasă văduvă la 39 de ani, a refuzat să se recăsătorească. Motivul tulburător legat de fiul ei: „Trebuia să fie de aur”.
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Tragedia lui Bruce Willis: Nu știe că e bolnav! Soția actorului a făcut anunțul sfâșietor: creierul lui nu îi permite să realizeze ce i se întâmplă. Vezi detaliul medical care a șocat familia
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Suma uriașă pe care o încasează Sandra Izbașa! Concurenta de la Power Couple primește o rentă viageră colosală, lună de lună. Vezi câți bani îi intră în conturi de la statul român!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton