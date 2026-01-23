Actrița Patsy King a murit la vârsta de 95 de ani

Patsy King a murit la vârsta de 95 de ani. Actrița era celebră pentru rolul guvernatoarei Erica Davidson în Prisoner Cell Block H. În ultima perioadă a vieții, Patsy s-a confruntat cu unele probleme de sănătate.

Carieră de peste șapte decenii în teatru, radio și televiziune

Patsy King s-a stins pe 19 ianuarie 2026. Era cel mai bine cunoscută pentru rolul guvernatoarei Erica Davidson, dar a avut și roluri la radio pentru ABC, precum și în teatru. Cariera ei teatrală, în care și-a făcut debutul profesional în 1951, a acoperit o gamă largă de genuri, interpretând-o pe Wendy în Peter Pan, precum și pe Agnes în The Fourposter, rol pentru care a primit Premiul Erik pentru Cea Mai Bună Actriță în 1963.

La radio a realizat lecturi de poezie, emisiuni pentru copii și a avut roluri în seriale de lungă durată. Totuși, cariera ei TV i-a adus cea mai mare notorietate, apărând în 351 de episoade din Prisoner: Cell Block H și având roluri principale și apariții în numeroase programe ABC, inclusiv Homicide, Division 4, Matlock Police și The Box.

Între timp, Patsy a fost și una dintre prezentatoarele originale ale emisiunii Play School din Australia. Alte apariții includ Power Without Glory, The Sullivans și The Rivals. În 1989, Patsy a dus rolul Ericăi de pe ecran pe scenă, apărând în producția de teatru din West End a Prisoner Cell Block H, care a fost sold-out și s-a bucurat de un succes remarcabil.

Valuri de omagii din partea fanilor și colegilor

Omagiile pentru vedetă nu au întârziat să apară pe rețelele sociale, iar o postare pe o pagină de fani dedicată serialului Prisoner: Cell Block H spunea: „O veste atât de tristă să aflăm despre trecerea în neființă a lui Patsy King. Pentru mulți dintre noi, ea va fi mereu amintită ca guvernatoarea preferată a tuturor, Erica Davidson — un personaj puternic, impunător și de neuitat.

Interpretarea lui Patsy a lăsat o amprentă durabilă asupra televiziunii australiene și asupra inimilor fanilor de pretutindeni. Odihnește-te în pace și mulțumim pentru amintiri.”

„Frumoasa Patsy King ne-a părăsit săptămâna aceasta!

În numele Partners in Crime (Barry, Stephen și cu mine), transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei lui Patsy, surorii ei Valerie și tuturor prietenilor apropiați ai lui Patsy. Am avut norocul să o vizitez pe neașteptate pe Patsy în ziua de Anul Nou și am fost atât de fericit să văd bucuria de pe chipul ei când am intrat pe ușă cu daruri.

Am stat de vorbă o vreme și era încă la fel de vioaie și spirituală ca întotdeauna. Această fotografie, realizată de Phillip Castleton, arată ce fel de doamnă era Patsy. Această ținută roz era una dintre preferatele ei, pe care a purtat-o la evenimentul din 2024, o zi de pură fericire pentru Patsy și pentru toți cei care au întâlnit-o atunci. Patsy va fi teribil de dorită de toți. Zboară sus, Patsy.” – a fost un alt mesaj al fanilor.

„Absolut devastat să aud despre moartea regalității actoriei australiene, Patsy King. Ea ne-a părăsit la vârsta de 95 de ani. Patsy a făcut multe lucruri, inclusiv a lucrat la Bellbird și Division 4. Dar pentru milioane de oameni va fi mereu amintită pentru rolul ei iconic din Prisoner ca guvernatoarea Erica Davidson.” – au mai transmis internauții în online după moartea actriței.

Viața personală și implicarea în comunitatea anglicană

În 1959, Patsy King s-a căsătorit cu fondatorul Melbourne Theatre Company, John Sumner. Căsătoria a durat opt ani. Patsy a fost o anglicană devotată și a făcut voluntariat la St John’s Toorak și la Catedrala St Paul din Melbourne. Este supraviețuită de sora ei, Valerie Logada.

