Jaime King și Austin Sosa divorțează, după ce s-au căsătorit în secret. Cei doi își anunțaseră logodna în urmă cu 7 luni

Actrița Jaime King trece printr-un nou divorț! Pe 22 ianuarie 2026, soțul ei, Austin Sosa, a depus actele de separare, la scurt timp după ce s-au căsătorit. Cei doi s-au logodit în iulie 2025, dar niciodată nu au anunțat căsătoria, totul petrecându-se în secret.
Actrița Jaime King, cunoscută pentru rolul său în serialul „Hart of Dixie”, trece printr-o nouă despărțire. Investitorul Austin Sosa a depus actele de divorț pe 22 ianuarie 2026, potrivit documentelor obținute de People. Această veste vine la doar șapte luni după ce cuplul și-a anunțat logodna.
Într-un episod al podcastului „Juicy Scoop” din septembrie 2025, Jaime King a dezvăluit că ea și Austin Sosa s-au cunoscut prin prieteni comuni. Anterior, actrița s-a mutat din apartamentul său din Los Angeles și a locuit cu părinții lui Sosa.
Jaime King nu este străină de despărțiri. Prima sa căsătorie cu regizorul Kyle Newman a început în 2007, dar s-a încheiat în 2023, după ce King a depus cererea de divorț în mai 2020.