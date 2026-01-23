Jaime King și Austin Sosa divorțează, după ce s-au căsătorit în secret. Cei doi își anunțaseră logodna în urmă cu 7 luni

Actrița Jaime King trece printr-un nou divorț! Pe 22 ianuarie 2026, soțul ei, Austin Sosa, a depus actele de separare, la scurt timp după ce s-au căsătorit. Cei doi s-au logodit în iulie 2025, dar niciodată nu au anunțat căsătoria, totul petrecându-se în secret.

Jaime King și Austin Sosa divorțează

Actrița Jaime King, cunoscută pentru rolul său în serialul „Hart of Dixie”, trece printr-o nouă despărțire. Investitorul Austin Sosa a depus actele de divorț pe 22 ianuarie 2026, potrivit documentelor obținute de People. Această veste vine la doar șapte luni după ce cuplul și-a anunțat logodna.

Căsătoria lor rămâne un mister, nefiind clar când cei doi au oficializat relația. În iulie 2025, reprezentantul actriței declara că actrița este „recunoscătoare” pentru sprijinul fanilor.

„Ea a fost deosebit de fericită să împărtășească acest moment cu copiii ei, care au o legătură iubitoare cu Austin și familia lui”, a spus reprezentantul lui Jaime King.

Actrița a cerut acum discreție, subliniind că fii ei, Leo (10 ani) și James (12 ani), sunt prioritatea sa.

Citește și: Tudor Chirilă reacționează după ce a fost atacat de Sorin Grindeanu: „Sluga lui Dragnea face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește știri false”

Citește și: Gina Chirilă, detalii rare despre viața după divorțul de Bogdan Vlădău: „A fost greu, nu pot să mint”. Ce spune despre o viitoare căsătorie

Cum s-au cunoscut actrița și Austin Sosa

Într-un episod al podcastului „Juicy Scoop” din septembrie 2025, Jaime King a dezvăluit că ea și Austin Sosa s-au cunoscut prin prieteni comuni. Anterior, actrița s-a mutat din apartamentul său din Los Angeles și a locuit cu părinții lui Sosa.

Jaime King nu este străină de despărțiri. Prima sa căsătorie cu regizorul Kyle Newman a început în 2007, dar s-a încheiat în 2023, după ce King a depus cererea de divorț în mai 2020.

Citește și: Soțul Cameliei Voinea a anunțat că divorțează de antrenoare. Claudiu Dragoș Bănescu și-a strigat nemulțumirile în mediul online: „Urmează divorțul”

Citește și: Ionuț Varodi, atac la adresa Mirelei Retegan. Câți bani primea „Bucătărașul Lulu” când făcea parte din Gașca Zurli: „Nu i-am făcut plângere pentru abuz”

Custodia copiilor lor a fost acordată lui Newman în martie 2025, conform documentelor judiciare. Deși amândoi împart custodia legală, Newman beneficiază de autoritatea decisivă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jaime King

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News