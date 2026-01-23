Claudiu Dragoș Bănescu a anunțat în mediul online că divorțează de Camelia Voinea. Acesta și-a expus nemulțumirile pe Facebook, unde povestește ce s-a întâmplat în căsnicia lui în cei patru ani petrecuți alături de antrenoarea de gimnastică. Pe de altă parte, femeia susține că acuzațiile acestuia sunt nefondate, iar reacția lui este una bazată pe gelozie.

Claudiu Dragoș Bănescu divorțează de Camelia Voinea

În urmă cu câteva zile, o ceartă domestică izbucnită între cei doi a atras atenția publicului, după ce poliția Secției 9 București a intervenit la complexul sportiv Lia Manoliu, în urma unui apel la 112.

Acum, Claudiu Dragoș Bănescu a anunțat că el și Camelia Voinea divorțează, după patru ani de căsnicie. Bărbatul a făcut anunțul pe rețelele sociale, unde vorbește deschis și despre problemele din mariajul cu antrenoarea de gimnastică.

Bănescu a adus acuzații directe fostului soț al sportivei, Manuel Maneca. El susține că Maneca ar fi locuit în casa lor din Constanța timp de trei ani, fără acordul său.

„Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul. Înainte să aduc mulțumirile de rigoare pentru acest privilegiu de a petrece patru ani frumoși alături de ele vreau să fac o mențiune foarte importantă. Această mențiune îl privește strict pe Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei care după ce am plecat la București, permanent timp de 3 ani a locuit cu noi în vila de la Constanța cu acceptul Cameliei bineînțeles, dar niciodată cu acceptul meu”, a scris Claudiu Dragoș Bănescu.

Acuzații la adresa fostului soț al Cameliei Voinea

Declarațiile publice ale lui Claudiu Dragoș Bănescu au luat o turnură personală, fiind presărate cu afirmații acuzatoare și ironice la adresa lui Maneca. Acesta a afirmat că fostul partener al Cameliei Voinea l-ar fi umilit în repetate rânduri, numindu-l „țăran” și punându-i la îndoială statutul social. Cu toate acestea, Bănescu a subliniat că nu îi este rușine cu originea sa, ba din contră, o consideră o onoare.

„În weekend-urile în care ajungeam la Constanța se dădea jos din patul nostru conjugal și cât stăteam noi acasă dormea în living. Acest personaj sinistru, membru ilustru al societății de paraziți care ne înconjoară și trăiesc printre noi, un taki-puki cu aere de machidon care până la 65 și-a petrecut viața tăind frunză la câini, care a lucrat doar câțiva ani la nu știu ce firmă de asigurări ca manager de departament, dar le spunea tuturor că el a fost director, se credea permanent superior în discuțiile cu și despre mine folosind apelativul “țăranul sau țărăne”. Într-o zi s-a aprins tărâța în el atât de tare încât mi-a spus că e casa lui și eu să ies afară de acolo. A cui o fi casa nici nu mă mai interesează acum, dar vreau să fac această distinsă mențiune pentru domnul orășean Maneca: Nu sunt vinovat că am crescut la țară! De fapt, a fost și este o onoare”, mai spune el.

Claudiu Dragoș Bănescu, despre incidentul de la „Lia Manoliu”

În ceea ce privește incidentul de la complexul sportiv, Bănescu l-a minimalizat, descriindu-l drept „o simplă și banală ceartă în familie”.

„Gimnastica rămâne o lume mirifică în care ele își scriu propria poveste unică în lume indiferent de scandalurile care au fost sau care vor mai veni. Incidentul de la Lia Manoliu a fost ceva izolat, de fapt nu s-a întâmplat nimic doar o simplă și banală ceartă în familie”, a explicat încă soțul Cameliei Voinea.

La finalul postării, bărbatul le-a mulțumit tuturor celor pe care i-a cunoscut în acești ani în care a fost căsătorit cu antrenoarea de gimnastică și a subliniat legătura specială pe care a avut-o cu aceasta, dar și cu fiica ei, Sabrina Voinea.

„Le mulțumesc tuturor celor pe care i-am cunoscut în acești 4 ani prin Camelia și Sabrina: de la gimnaști, gimnaste și antrenori la oficialități și prieteni. Am avut ocazia unică să simt și să gust din cea mai frumoasă poveste a sportului românesc. Cu Camelia am dansat printre stele pe melodia “Amor ,Amor”a lui Arno Elias. Cu Sabrina am trăit nedreptatea prin care i s-a furat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Am avut momentele noastre unice. Camelia, Sabrina, mă număr printre cei ce v-au iubit. Mulți spun că ați fost greșeala vieții mele, dar eu vă mulțumesc că m-ati primit, chiar și un ceas sub cerul vostru plin cu stele. Vă doresc din toată inima mea să găsiți mereu PUTEREA ,MOTIVUL și CALEA pentru ca povestea voastră magică în gimnastică să aibă continuitate și să fie încununată de succese cât mai răsunătoare”, încheie el în cu totul alt ton.

Reacția Cameliei Voinea

La rândul său, Camelia Voinea a răspuns acuzațiilor, subliniind că nu a folosit niciodată un limbaj jignitor la adresa soțului său. Ea crede că reacțiile acestuia sunt cauzate de gelozie.

„Nu am vorbit niciodată urât la adresa soțului meu. A fost o exagerare din partea lui, probabil venită din gelozie, pentru că mi-am educat și mi-am învățat copilul să nu aibă ură pe Manuel sau pe alte persoane”, a declarat antrenoarea pentru Cancan.

