Oana Roman, mesaj pentru Sabrina Voinea, după ce a urmărit imaginile în care gimnasta a fost abuzată verbal de mama ei: „Ce am văzut acolo este tortură. Este o infracțiune care trebuie pedepsită”

Oana Roman i-a transmis un mesaj Sabrinei Voinea, după ce a văzut imaginile video în care mama ei, Camelia Voinea, o agresează verbal în timpul unui antrenament de gimnastică. Oana este de părere că atitudinea antrenoarei este o infracțiune care ar trebui pedepsită de lege.

Reacția Oanei Roman după ce a urmărit imaginile în care Sabrina Voinea era abuzată verbal de mama ei

Oana Roman i-a transmis Sabrinei Voinea că modul în care mama ei o tratează și antrenează nu este firesc, din punctul ei de vedere. Oana este de părere că nicio medalie nu merită acel tratament și că performanța se poate atinge fără umilințe și tortură.

„Imaginile cu această gimnastă sunt absolut înfricoșătoare, absolut îngrozitoare. Pe mine m-au șocat și m-au marcat. Sabrina, dragă, nicio mamă, niciun antrenor, niciun om pe lumea asta nu are dreptul să-ți spună că ești proastă. Nu are dreptul să te înjure, nu are dreptul să te umilească, nu are dreptul să te abuzeze. Pentru nimic pe lumea asta, pentru nicio medalie, niciun trofeu, pentru nicio ambiție. Se poate face performanță fără umilințe, fără bătăi și fără înjurături. (…) Doar că vezi tu, ți s-a spus și ai înțeles și crezi că acest tip de abuz este o normalitate”, a transmis Oana Roman în mediul online.

„Nicio medalie nu merită chinul prin care tu ai trecut”

La o zi după izbucnirea scandalului, Sabrina Voinea a apărut public, citind un mesaj de pe telefon: „Nu m-a abuzat nimeni, încearcă să ne dezbine”. Oana Roman este de părere că mesajul a fost scris fie de mama Sabrinei, fie de o altă persoană din jurul lor și că nu reprezintă ceea ce crede cu adevărat gimnasta.

„Textul acela pe care l-ai citit de pe telefon, text pe care ți l-a scris probabil chiar mama ta, probabil cineva din jurul tău, este o nouă formă de umilință. Pentru că ai fost obligată să spui ceva în care este evident că nu crezi. Nicio mamă și niciun antrenor nu are dreptul să te umilească. Mama trebuie să-ți ofere iubire, grijă, ocrotire, încurajare. Un antrenor trebuie să-ți ofere la rândul lui sprijin, determinare, ambiție, dar în sensul pozitiv al lucrurilor. Nicio medalie nu merită chinul prin care tu ai trecut și nu numai tu, toată viața ta. Te-ai obișnuit cu el și, repet, ți se pare normalitate. Dar nu-i așa”, a mai spus Oana.

„Ce am văzut acolo este tortură. Este o infracțiune care trebuie pedepsită”

Oana, la rândul ei mama unei fiice, este de părere că antrenoarea Camelia Voinea și-a torturat fiica. Totodată, Oana spune că mama Sabrinei ar trebui să fie pedepsită de lege.

„Mie mi se pare absolut crunt că o mamă se poate purta așa cu copilul ei. În niciun fel de ipostază acest tip de comportament nu este permis. Să nu veniți la mine cu vorba aia că performanța necesită sacrificii. Da, necesită sacrificii, dar nu umilință, nu bătaie, nu înjurături, nu abuz, nu tortură. Pentru că ce am văzut acolo este tortură. Și tortura se pedepsește prin lege. Este o infracțiune care trebuie pedepsită. Și atâta timp cât nu o pedepsim, ea se va perpetua în continuare. Gândiți-vă un pic la asta”, a mai transmis vedeta.

„Trebuie să poți trăi în adevăr, în libertate”

În încheierea mesajului ei, Oana Roman a încurajat-o pe Sabrina Voinea să analizeze profund ceea ce i s-a întâmplat și să ia măsuri în acest sens. Mai exact, Oana și-a arătat sprijinul față de Sabrina, în cazul în care aceasta simte să vorbească deschis despre abuzurile îndurate.

„Iubita mea, gândește-te că nu meriți asta. Nici tu, nici nimeni de pe lumea asta. Nu este normal, nu este firesc, nu este uman și trebuie să poți trăi în adevăr, în libertate și în acord cu tine, pentru că tu ești cea mai importantă. Te-am pupat!”, a conchis Oana.

Declarația Sabrinei a fost primită cu scepticism de unii, dar susținută de clubul CSM Constanța, unde atât Sabrina, cât și mama sa activează. Clubul a emis un comunicat dur, criticând presa și folosind termeni precum „linșaj mediatic“ și „tehnică securistă de înregistrare pe ascuns”.

