Elena Vîșcu, adevărul din spatele divorțului de CRBL: „Când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții”

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a vorbit sincer despre divorțul lor după 16 ani de căsnicie. Artista a subliniat că relația s-a încheiat când unul dintre parteneri a renunțat să mai lupte pentru iubire.

Elena Vîșcu, despre motivul divorțului de CRBL

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a dezvăluit motivele care au dus la destrămarea căsniciei lor de 16 ani. Într-un interviu deschis, dansatoarea a vorbit despre decizia divorțului și despre cum a reușit să-și regăsească echilibrul după despărțire.

„Adevărul meu e unul. Adevărul lui e altul. Dar când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții. Nu pentru că n-ai iubit. Ci pentru că celălalt a renunțat și a plecat”, a spus Elena Vîșcu, explicând că ruptura s-a produs în momentul în care nu au mai găsit un punct comun pentru a-și salva relația.

Ea a subliniat, în podcastul realizat de Ioana Ginghină, că ambii au perspective diferite asupra evenimentelor care au dus la despărțire.

Foștii soți și-au refăcut viețile după separare

Povestea de iubire dintre Elena și CRBL a durat 16 ani, timp în care cei doi au împărtășit momente frumoase și au construit o familie împreună, având o fiică. În ciuda încercărilor, relația lor nu a mai putut fi salvată, iar fiecare a ales să meargă pe drumul său. La scurt timp după divorț, CRBL a început o nouă relație cu o parteneră mai tânără.

Însă nici Elena Vîșcu nu a rămas blocată în trecut. După ce a petrecut un an concentrându-se pe propria recuperare emoțională, dansatoarea a revenit în forță.

În primele zile ale anului 2026, ea a postat pe rețelele sociale un clip video în care apare dansând alături de noul său partener, despre care a spus că este persoana care i-a readus zâmbetul pe buze.

„La mulți ani, 2026 ✨ Nu e despre new year, new me. Ci despre back to me, în sfârșit. Partner in crime”, a scris dansatoarea în descrierea postării.

