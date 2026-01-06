Elena Vîșcu, adevărul din spatele divorțului de CRBL: „Când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții”

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a vorbit sincer despre divorțul lor după 16 ani de căsnicie. Artista a subliniat că relația s-a încheiat când unul dintre parteneri a renunțat să mai lupte pentru iubire.
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a dezvăluit motivele care au dus la destrămarea căsniciei lor de 16 ani. Într-un interviu deschis, dansatoarea a vorbit despre decizia divorțului și despre cum a reușit să-și regăsească echilibrul după despărțire.
„Adevărul meu e unul. Adevărul lui e altul. Dar când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții. Nu pentru că n-ai iubit. Ci pentru că celălalt a renunțat și a plecat”, a spus Elena Vîșcu, explicând că ruptura s-a produs în momentul în care nu au mai găsit un punct comun pentru a-și salva relația.
Povestea de iubire dintre Elena și CRBL a durat 16 ani, timp în care cei doi au împărtășit momente frumoase și au construit o familie împreună, având o fiică. În ciuda încercărilor, relația lor nu a mai putut fi salvată, iar fiecare a ales să meargă pe drumul său. La scurt timp după divorț, CRBL a început o nouă relație cu o parteneră mai tânără.