Cum își împart CRBL și fosta soție copilul de sărbători, după divorț. Elena Vîșcu: „Să fie toată lumea împăcată”

CRBL și Elena Vîșcu s-au despărțit în urmă cu mai mult timp, ambii având alte relații acum. În timp ce cântărețul a început o rapid o relație cu Olga, o tânără mai mică cu 23 de ani decât el, Elena a început recent o relație. Iată ce vor face cei doi de sărbători în privința Alessiei.

Elena Vîșcu are un nou iubit după divorț

CRBL și Elena Vîșcu au divorțat în urmă cu un an. Cei doi au decis să pună punct căsniciei de 16 ani, iar artistul și-a făcut rapid o relație cu o tânără pe nume OIga.

El a încercat să spună că s-a cunoscut cu tânăra după ce s-a despărțit de soția lui, însă o altă critică a fost vârsta Olgăi, care e cu doar câțiva ani mai mare decât fiica lui CRBL.

Pe de altă parte, Elena Vîșcu și-a reorganizat viața și s-a mutat la părinții ei, în Chișinău. Vedeta face naveta până la București, unde are mai multe proiecte. Mai mult, fostă soție a lui CRBL a început recent o relație. Lucrurile sunt la început și preferă să fie discretă până când relația va evolua.

Unde va petrece Crăciunul Alessia, fiica lui CRBL și a Elenei, după divorț

Fosta soție a lui CRBL va petrece anul acesta sărbătorile de iarnă acasă, cu părinții, în timp ce Revelionul este rezervat pentru prieteni.

Ea a explicat că simte nevoia să fie aproape de părinți, mai ales că a plecat de acasă la 16 ani.

„De sărbători o să petrecem acasă. Probabil de Revelion o să mergem în vizită la cineva, o să fie ca un party, dar chiar mă bucur că sunt acasă și că mă pot bucura de momentele cu părinții. Am plecat de acasă de la 16 ani, îți dai seama că am lipsit de la foarte multe Crăciunuri și Revelioane, și atunci e momentul acela de familie. Mă bucur de familie, de părinți”, a spus Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL pentru Spynews.

Cu toate că este deja mare și poate să aleagă singură unde vrea să petreacă sărbătorile, Elena a explicat că Alessia, fiica ei și a lui CRBL, va fi în această perioadă și alături de rudele din partea tatălui.

”Cu siguranță o să fiu și în București, nu știu exact când, o să vorbesc și cu Alessia să facem planul. Să fie și la bunica de la Pitești, să fie toate bunicile fericite, toată lumea împăcată, să fie bine”, a mai zis Elena Vîșcu.

