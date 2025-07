Deși astăzi CRBL (47 ani) și Olga Guțanu (24 ani) formează un cuplu stabil, începuturile relației lor nu au fost deloc ușoare. Cei doi au avut parte de un drum plin de provocări, mai ales că au fost nevoiți să își țină idila departe de ochii publicului. Faptul că toată lumea îi urmărea și își dădea cu părerea despre relația lor a făcut ca la început totul să fie mult mai complicat. CRBL a explicat că au existat multe momente când nu și-au putut trăi iubirea în voie, fiind mereu cu ochii pe ei.

În cadrul emisiunii „Cu ochii pe insulă”, CRBL şi Olga Guţanu au povestit despre momentele dificile prin care au trecut, în special presiunea venită din partea publicului și cum au trebuit să se ascundă pentru a-și trăi povestea.

Relația dintre CRBL (47 ani) și Olga Guțanu (24 ani) a fost una marcată de provocări constante, mai ales în primele etape ale iubirii lor. Deși pentru ei totul părea simplu și natural, realitatea administrării relației sub ochii publicului a fost cu totul diferită. Constrânși de atenția constantă a presei și a fanilor, cei doi au fost nevoiți să facă compromisuri semnificative. Nu doar că nu puteau să se afișeze în public, dar chiar și gesturile simple, precum o plimbare sau o cafea împreună, erau imposibil de realizat fără ca cineva să-i observe.

În ciuda presiunii sociale, CRBL și Olga au găsit momente de intimitate și libertate în mijlocul nopții, după cum au povestit chiar ei.

Presiunea socială și judecata publicului nu au fost ușor de suportat pentru niciunul dintre ei. Zvonurile false și speculațiile despre relația lor au fost o povară continuă. Cu toate acestea, Olga a dovedit o răbdare și o forță remarcabile, rămânând alături de CRBL în ciuda tuturor obstacolelor. Deși viața lor de cuplu nu a fost lipsită de greutăți, dragostea lor a reușit să înfrunte toate încercările, iar legătura lor s-a întărit pe măsură ce au trecut prin aceste experiențe.

„Noi am avut o relație grea. Pentru noi era o relație simplă, dar pentru administrarea ei, a fost greu, era presiunea de fiecare secundă pe toate ecranele, pe toate platformele. Modul în care toată lumea a văzut asta, ne-a făcut pe noi să facem 100.000 de compromisuri. Luni de zile nu am putut sa ne afișăm, nu am putut să ieșim. Nu am putut sa stam de mână, nimic pe nicăieri. Unde să mergem să bem o cafea, în living sau în bucătărie. Dacă ieșeam în oraș era pe „prieteni style”, trebuia să dozez totul. Noi la 3 noaptea ne dădeam cu rolele în parc și jucam șotron. Oamenii sunt foarte răi. Oamenii au preluat anumite informații nedeclarate de mine sau de oamenii din jur. A ieșit ceva rău și s-au scris multe lucruri false. Nu știu câte persoane în locul Olgăi ar fi rezistat în locul ei”, a povestit CRBL la emisiunea „Cu ochii pe insulă” potrivit spynews.ro.