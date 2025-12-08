Cristian Gațu a fost unul dintre cei mai mari handbaliști din România. Fostul sportiv trăiește acum o poveste de dragoste alături de partenera lui în vârstă de 56 de ani, cu care a decis să se căsătorească. Fostul handbalist a trecut recent printr-un divorț cu cea care i-a fost alături mai bine de 50 de ani. Femeia l-a acuzat că ar fi înșelat-o cu menajara, iar procesul de divorț a ajuns în instanță. Iată întreagă poveste a fostului sportiv.

Cristian Gațu se căsătorește la 80 de ani

Cristian Gațu a depus cererea de înregistrare a căsătoriei cu actuala parteneră. Cununia civilă era programată, inițial, în apropierea Crăciunului, pe 23 decembrie. Totuși, fostul sportiv a decis să amâne evenimentul, așa că acesta va avea loc în luna ianuarie. Evenimentul va fi unul foarte restrâns, despre care Gațu nu a vrut să dea mai multe detalii.

„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, a spus Cristian Gațu pentru Cancan.ro.

A divorțat de soția cu care a fost timp de 53 de ani

Cristian Gațu a decis în urmă cu un an să divorțeze de Tamara, cea cu care a împărțit totul timp de 53 de ani. După ce au semnat actele de divorț la notar, a urmat un proces în instanță, unde au apărut cereri de despăgubiri și acuzații de adulter.

Fostăa soție l-a acuzat pe Gațu de infidelitate și a cerut daune morale și pensie, spunând că fostul soț a comis adulter după o viață întreagă petrecută împreună.

Scandalul a fost extrem de mediatizat al vremea aceea. Ulterior, Cristian Gațu a apărut cu noua sa parteneră la aniversarea de 50 de ani de la câștigarea Campionatului Mondial din 1974.

Femeia cu care s-a afișat este chiar cea care urmează să îi devină soție în curând și este cu câțiva zeci de ani mai tânără decât el. Noua iubită are 56 de ani și este cea pentru care fostul sportiv a decis să divorțeze ca să înceapă o nouă viață.

Fostul handbalist a vorbit despre alegerile sale în public, spunând că nu este vinovat cu nimic.

„Nu, nu, nu. Este o decepţie, dar nu am ce să fac, trebuie să suport. Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. Că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat dublul campion mondial.

