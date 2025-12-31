Mel Gibson și Rosalind Ross au divorțat după 9 ani: „Vom continua să fim cei mai buni părinți” pentru fiul nostru

Mel Gibson și Rosalind Ross s-au despărțit și urmează să divorțeze după nouă ani de relație. Cei doi au declarat că vor continua să fie cei mai buni părinți pentru fiul lor. Informația a fost confirmată pentru revista People, într-un comunicat exclusiv. Iată ce au avut de spus actorul și scenarista.

Mel Gibson s-a despărțit de soția lui

„Deși este trist să încheiem acest capitol din viețile noastre, suntem binecuvântați cu un fiu minunat și vom continua să fim cei mai buni părinți posibil”, au declarat Gibson și Ross pentru People într-un comunicat comun exclusiv.

Regizorul și actorul, în vârstă de 69 de ani, și scenarista, în vârstă de 35 de ani, care s-au despărțit discret în urmă cu aproximativ un an, vor continua să își crească împreună fiul de 8 ani, Lars. Confirmarea oficială a venit abia acum.

Cei doi s-au cunoscut prin prieteni comuni în 2014 și au început curând o relație. L-au întâmpinat pe fiul lor, Lars în 2017, cu doar câteva zile înainte ca Gibson să fie nominalizat la Oscar pentru Cel mai bun regizor pentru filmul Hacksaw Ridge.

„Ce poate fi mai emoționant decât să asculți anunțarea nominalizărilor ținându-mi fiul nou-născut în brațe”, a declarat Gibson la acea vreme.

Pe lângă Lars, Gibson mai are opt copii mai mari. El împarte fiica Hannah și șase fii adulți, Christian, Edward, William, Louis, Milo și Thomas, cu fosta soție Robyn Moore, precum și o fiică de 16 ani, Lucia, cu compozitoarea și pianista Oksana Grigorieva, de care s-a despărțit în 2010.

Mel Gibson și-a pierdut casa

În ianuarie 2025, Gibson și Ross și-au pierdut casa din Malibu în incendiile de vegetație din Los Angeles. Actorul se afla în afara orașului, la muncă, în acel moment, însă familia și animalele lor au fost evacuate în siguranță.

„Vestea bună este că toți cei din familia mea și cei pe care îi iubesc sunt bine, suntem cu toții sănătoși și în afara oricărui pericol, iar asta este tot ce contează cu adevărat pentru mine”, a spus Gibson într-o apariție din 9 ianuarie la emisiunea Elizabeth Vargas Reports de la NewsNation.

În prezent, Gibson lucrează la The Resurrection of the Christ, proiectul de continuare al dramei biblice din 2004 The Passion of the Christ. Filmul va fi lansat în două părți, prima urmând să ajungă în cinematografe în Vinerea Mare, pe 26 martie 2027.

