Starul brazilian Hulk, în vârstă de 38 de ani, a spus „da” frumoasei Camila Angelo, nepoata fostei sale soții, într-o ceremonie fastuoasă în Campina Grande. Relația celebrului fotbalist și a actualei sale soții, începută în 2019, a strânit controverse în familie, iar nunta lor a fost aspru criticată.

Un fost fotbalist s-a căsătorit cu nepoata fostei soții

Legenda braziliană de fotbal, Hulk, a spus din nou „Da” în cadrul unei ceremonii fastuoase în orașul său natal, Campina Grande, Brazilia. Celebrul fotbalist în vârstă de 38 de ani s-a căsătorit cu Camila Angelo, nimeni alta decât nepoata fostei sale soții.

Hulk, pe numele lui adevărat Givanildo Vieira de Souza, și Camila sunt împreună de patru ani și au început relația la doar nouă luni după despărțirea lui de Iran Angelo, femeia cu care a fost căsătorit timp de 12 ani și alături de care are trei copii. Relația lor a stârnit controverse în familie, dar acest lucru nu i-a împiedicat să-și unească destinele într-o biserică plină de flori și luminată de candelabre somptuoase, Catedrala Diecezană a Doamnei Noastre a Concepției.

„În fața lui Dumnezeu și a promisiunilor iubirii noastre, ne unim într-o singură inimă, începând eternitatea noastră împreună. Te iubesc!”, a scris Hulk într-o postare pe Instagram, însoțită de imagini din timpul ceremoniei.

Mireasa a strălucit într-o rochie albă cu detalii sclipitoare, iar fostul atacant al Braziliei a purtat un costum elegant maro.

Citește și: Probleme grave pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. De ce au ratat vacanța la Roma: „Acum, doar mulțumesc Domnului”

Citește și: Maya Hawke, fiica actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman, s-a căsătorit cu cântărețul Christian Lee Hutson

Căsătoria, criticată public de membrii familiei

Deși iubirea lor este evidentă, relația nu a fost lipsită de obstacole. Sora fostei soții a lui Hulk, Rayassa, a criticat public căsătoria celor doi, postând pe Instagram un mesaj acid.

„Este o zi greu de digerat, o zi care dezvăluie cât de departe poate ajunge trădarea atunci când este vorba despre oamenii la care ne aşteptăm cel mai puţin. Dacă mama mea ar fi în viaţă, sunt sigur că nu ar fi în stare să suporter o asemenea monstruozitate. A vedea o nepoată, care a crescut sub acoperişul ei, trădându-şi propria familie într-un mod atât de crud ar fi o lovitură imposibil de suportat. Exact în urmă cu şapte ani plângeam la moartea mamei mele iar astăzi s-a întâmplat acest spectacol macabru. Ea nu mai este aici pentru că nu ar putea rezista unei asemenea ruşini şi monstruozităţi. Fotografia a fost făcută chiar la nunta lui Iuda. Este trist să realizezi că Iuda nu este doar în poveştile antice şi că uneori doarme sub acelaşi acoperiş cu tine, mănâncă la aceeaşi masă şi, la momentul potrivit, te înjunghie în spate”, a scris Rayassa în mediul online.

Citește și: Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi de la CSM București și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: „Totul meu”

Citește și: La ce post ar putea ajunge Cătălin Măruță după ce a rămas fără emisiune la PRO TV. Florin Călinescu aruncă bomba

Hulk, care a jucat pentru Porto, Zenit Saint Petersburg și Shanghai SIPG, este acum vedetă la Atletico Mineiro. Fostul internațional brazilian, selecționat de 49 de ori pentru echipa națională, iar acum evoluează la Atletico Mineiro.

Hulk și Camila au împreună două fetițe.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Hulk și a Camilei

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News