Tinerii credincioși țin cont de tradițiile creștine legate de nuntă, dar mai ales de perioadele în care nu se fac nunți în 2026. Viitori miri este bine să se sfătuiască din timp cu preotul paroh pentru a alege cea mai bună zi pentru cununia religioasă anul acesta. Iată perioadele în care nu se fac nunți în 2026 și ce reprezintă fiecare.

Calendarul creștin ortodox, elaborat de Biserica Ortodoxă Română ne arată perioadele în care nu se fac nunți în 2026. Toți credincioșii știu că zilele de post nu sunt zile potrivite pentru cununii religioase, de asemenea nici zilele cu mari praznice și sărbători creștine.

Mirii trebuie să verifice din timp perioadele în care se fac nunți în 2026, așa cum sunt ele stabilite de Biserică. Unii dintre ei țin cont și de superstiții, alții cont și de tradițiile populare legate de cele mai puțin norocoase perioade pentru nunți.

Cum să alegi cea mai bună zi pentru nuntă în 2026

Lunile aprilie, august și octombrie sunt în topul celor mai bune perioade pentru nunți în 2026. dar perioadele dedicate, în care se pot oficia cununii religioase, sunt destul de scurte și limitate de perioadele de post.

Tinerii îndrăgostiți trebuie să verifice din timp calendarul cu zilele de post în 2026, să discute cu preotul paroh pentru a alege cea mai potrivită zi pentru nuntă și să caute în același timp un local liber pentru petrecerea de seară.

Multe mirese își doresc o nuntă pe timpul verii, în aer liber, pe o terasă romantică, plină de flori. Mirii nonconformiști își fac nuntă la malul mării sau în creierii munților, într-un balon cu aer cald sau într-o piscină cu spumă. Îndrăgostiții de azi vor experiențe inedite, vor momente cu adevărat speciale pentru cea mai frumoasă zi în care își unesc destinele. Dar cei care merg și la cununia religioasă, trebuie să țină cont de perioadele în care se fac nunți în 2026 și de perioadele de post, în care nunțile sunt interzise.

Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele de post de peste an

Preoții nu oficiază niciodată cununii în zilele de post sau în zilele marilor sărbători creștine. Orice preot te sfătuiește să eviți perioadele de post, deoarece nu se fac nunți în aceste zile în care credincioșii trebuie să se roage și să fie cumpătați cu mâncarea și cu băutura.

Iată care sunt perioadele de post în care nu se fac nunți în 2026.

În toate zilele de miercuri și vineri de peste an

Cei mai mulți miri își doresc să organizeze cununia civilă și cununia religioasă în zilele de sâmbătă. Cu toate acestea, tinerii care vor să se cunune doar civil aleg și zilele de vineri, datorită faptului că pot găsi mai ușor un local liber pentru o mică petrecere de cununie. Cu toate acestea, ziua de vineri este o zi de post și nu se oficiază niciodată cununii religioase. De asemenea, zilele de miercuri sunt zile în care niciun preot nu oficiază cununii în biserică.

În Ajunul Bobotezei – 5 ianuarie

Indiferent de ziua în care pică Ajunul Bobotezei, fie că este sâmbătă sau duminică, aceasta este o zi de post negru și se interzice cununia religioasă.

Săptămâna Albă (15 februarie – 21 februarie)

Așa cum știu toți credincioșii, nu se fac niciodată nunți în postul cel mare al Paștelui. Cu toate acestea, nunțile sunt interzise și cu o săptămână înainte de postul Paștelui și anume în Săptămâna albă care urmează după Lăsata secului de carne. Este o săptămână în care nu se mai consumă deloc carne, iar oamenii se pregătesc să intre în post prin rugăciuni și cumpătare.

Postul Sfintelor Paști 2026 (22 februarie – 12 aprilie)

Așa cum spune tradiția creștină, petrecerile și băutura sunt interzise în perioada postului, mai ales în Postul cel mare al Paștelui care trebuie să fie o perioadă dedicată rugăciunilor, spovedaniei și curățeniei sufletești.

Săptămâna Luminată (13 aprilie – 19 aprilie)

Imediat după Paște și Învierea Domnului urmează Săptămâna Luminată. Aceasta este o perioadă plină de bucurie și har și simbolizează victoria vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului. Este o săptămână a iertării, a păcii și a recunoștinței, în care credincioșii sunt chemați să trăiască mai intens spiritul Învierii, prin fapte bune și gânduri curate. În această perioadă, slujbele au un caracter festiv, ușile împărătești ale altarului rămân deschise, iar salutul „Hristos a înviat!” devine mărturisirea vie a credinței și a speranței creștine. Datorită semnificației sale, sunt oprite cununiile religioase în biserici.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel (8 iunie – 28 iunie)

Ca orice perioadă de post, chiar dacă este cel mai scurt post de peste an, și acest post care precede praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este o perioadă în care nu se fac nunți în 2026. Așadar, tinerii miri trebuie să țină cont că aproape toată perioada de mijloc a lunii iunie este interzisă pentru cununiile religioase.

Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august – 14 august)

Prima jumătate a lunii august este întotdeauna o perioadă restrictivă pentru nunțile religioase. Postul Sfintei Marii este un timp de pregătire sufletească, smerenie și rugăciune, dedicat Maicii Domnului, ocrotitoarea și mijlocitoarea creștinilor. Se ține în fiecare an între zilele de 1 și 15 august și este considerat unul dintre cele mai aspre posturi din calendarul ortodox, chemând la înfrânare, liniște interioară și curățirea gândurilor. Pe lângă abținerea de la alimentele de origine animală, postul înseamnă mai ales apropiere de Dumnezeu prin fapte bune, iertare și participare la slujbe, având dezlegare la pește în ziua Schimbării la Față.

Postul Nașterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

Spre final de an, urmează o altă pauză lungă în care nu se fac nunți în 2026. Este vorba de al doilea post ca lungime din an, postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului. Postul Crăciunului este o perioadă de pregătire trupească și sufletească pentru întâmpinarea Nașterii Domnului, ținută cu răbdare, cumpătare și credință. El începe la mijlocul lunii noiembrie și durează până în Ajun, timp în care credincioșii se abțin de la alimentele de origine animală, respectând zilele cu dezlegare la pește, ulei și vin. Postul se ține corect nu doar prin hrană, ci mai ales prin rugăciune, spovedanie, fapte bune și renunțarea la gânduri și vorbe nepotrivite, pentru a primi Crăciunul cu sufletul curat și inima deschisă.

În perioada dintre Crăciun și Bobotează (25 decembrie 2026 – 7 ianuarie 2027)

Crăciunul sau Nașterea Domnului este prima și cea mai mare dintre sărbătorile iernii. Este cea mai mare sărbătoare din calendarul creștin, alături de Învierea Domnului, drept pentru care ea este urmată de o perioadă de bucurie și smerenie, în care trebuie să ne concentrăm pe liniștea sufletului și speranța adusă în lume de nașterea pruncului Iisus.

Crăciunul este urmat de o serie de sărbători creștine precum Sfântul Vasile, Botezul Domnului și soborul Sfântului Ioan Botezătorul, sărbători mari care nu îngăduie petrecerile lumești și nunțile. Drept urmare, imediat după Crăciun urmează o perioadă lungă în care nu putem face cununia religioasă, deși sunt zile în care pot fi făcute cununiile civile, iar unii tineri chiar aleg să se cunune și să facă petrecerea în noaptea de Revelion.

Mari sărbători cu cruce roșie în care nu se fac nunți în 2026

Aceste zile de sărbători se adaugă perioadelor de post menționate mai sus și zilelor de miercuri și de vineri care sunt întotdeauna zile de post, indiferent de sărbători. Iată un calendar cu cele mai mari sărbători creștine care nu îngăduie oficierea de cununii religioase în biserică.

Ianuarie 2026

1 ianuarie – Sf. Ier. Vasile cel Mare

4 ianuarie – Soborul Sf. 70 de Apostoli

6 ianuarie Botezul Domnului (Boboteaza )

7 ianuarie Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

Februarie 2026

1 februarie – Înainte Prăznuirea Domnului

2 februarie – Întâmpinarea Domnului (Stretenia)

Aprilie 2026

12 aprilie Învierea Domnului, Sfintele Paști

13 aprilie A doua zi de Paști

14 aprilie A treia zi de Paști

17 aprilie Izvorul Tămăduirii

18 aprilie

Mai 2026

21 mai Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor

30 mai – moșii de vară

31 mai – Rusaliile, Pogorârea Sfântului Duh

Iunie 2026

1 iunie Sfânta Treime

August 2026

15 august Adormirea Maicii Domnului

29 august Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul;

Septembrie 2026

7 septembrie – Înainte prăznuirea Nașterii Maicii Domnului

8 septembrie Naşterea Maicii Domnului

14 septembrie Înălţarea Sf. Cruci

Octombrie 2026

1 octombrie Acoperământul Maicii Domnului

26 octombrie Sf. Mare Mc. Dimitrie,

27 octombrie Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor

Noiembrie 2026

8 noiembrie Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil

15 noiembrie – începe Postul Crăciunului

30 noiembrie Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;

Decembrie 2026

6 decembrie Sf. Ier. Nicolae, Arhiepiscopul din Mira Lichiei

25, 26, 27 decembrie Naşterea Domnului (Crăciunul)

Ce perioade pot fi norocoase pentru nunți în 2026

Conform tradiției, mulți români își organizează nunta în luna iunie sau în luna septembrie. În mod deosebit, luna septembrie este aleasă de mulți tineri, deoarece vremea este încă frumoasă și caldă, prietenii se întorc din concedii și pot organiza o petrecere pe cinste.

În ultimii ani, luna februarie este și ea considerată o perioadă norocoasă pentru nuntă, deoarece este legată de două sărbători frumoase închinate iubirii și anume Sfântul Valentin, pe 14 februarie, și Dragobetele, pe 24 februarie.

Iar în horoscop 2026, cele mai norocoase luni ale anului pentru nunți sunt lunile aprilie, august și octombrie. Iată și cele mai bune zile pentru nuntă din aceste trei luni.

Luna aprilie 2026

După ce sărbătorim Învierea Domnului pe data de 12 aprilie, se pot face nunți în zilele de:

19 aprilie – duminică,

25 aprilie – sâmbătă,

26 aprilie – duminică.

Luna august 2026

Imediat după Sfânta Maria Mare și după ce se încheie perioada de post, se pot face nunți în luna august în zilele de:

22 august – sâmbătă

23 august – duminică

30 august – duminică.

Luna octombrie 2026

Este una dintre puținele luni din an în care se pot organiza nunți în fiecare zi de sâmbătă sau duminică. Dar cele mai bune zile pentru nunți în august 2026 sunt zilele de:

3 octombrie – sâmbătă

4 octombrie – duminică

10 octombrie – sâmbătă

17 octombrie – sâmbătă

18 octombrie – duminică

25 octombrie – duminică

