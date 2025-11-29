Mulți români își notează deja în calendar când pică Paștele în 2026 pentru a face planuri cu familia, vizite, excursii și călătorii deosebite sau pelerinaje în locurile sfinte. Sărbătoarea Paștelui este cea de a doua mare sărbătoare creștină după Crăciun și marchează Învierea Domnului Iisus Hristos.

În anul 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit mai devreme decât în anul anterior și la o săptămână diferență față de Paștele catolic. De fiecare dată, Floriile și Paștele catolic sunt sărbătorite mai devreme cu una sau două săptămâni față de Floriile și Paștele ortodox. Așadar, data de 12 aprilie este data la care pică Paștele în 2026 pentru credincioșii ortodocși, în timp ce catolicii vor sărbători Paștele pe data de 5 aprilie.

Ziua de 12 aprilie 2026 va fi o zi luminată de Învierea Domnului Iisus, care s-a sacrificat pentru mântuirea noastră și pentru o nouă credință a speranței și a bunătății. Învierea Sa din morți reprezintă promisiunea de căpătâi făcută de Dumnezeu credincioșilor Săi, care vor fi izbăviți în ultimul ceas și vor ajunge în Împărăția Domnului.

Când sărbătorim Paștele în 2026

Învierea Domnului sau Paștele în 2026 va fi sărbătorit duminică, pe data de 12 aprilie. Este vorba de Paștele sărbătorit în bisericile ortodoxe. În schimb, în bisericile catolice, Paștele 2026 va fi sărbătorit pe data de 5 aprilie, cu o săptămână mai devreme decât Paștele ortodox.

În mod obișnuit, Paștele ortodox și Paștele catolic diferă, între cele două sărbători fiind de obicei o diferență de două săptămâni, cu mențiunea că Paștele catolic are întotdeauna loc înaintea celui ortodox.

În calendarul ortodox, Paștele este calculat pe baza calendarului iulian, în timp ce pentru Paștele catolic se folosește calendarul gregorian. Paștele ortodox este determinat în funcție de prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară și este celebrat în prima duminică după aceasta. Diferențele dintre cele două calendare și regulile de calcul determină diferența mare de timp dintre Paștele ortodox și cel catolic.

Calendarul iulian, utilizat de bisericile ortodoxe, a fost introdus de Iulius Caesar în anul 45 î.Hr., în timp ce calendarul gregorian, folosit de bisericile catolice, a fost introdus de Papa Grigore al XIII-lea în 1582 pentru a corecta erorile de calcul ale calendarului iulian. Biserica Catolică se raportează la echinocțiul de primăvară după calendarul gregorian, în timp ce Biserica Ortodoxă calculează același eveniment astronomic după calendarul iulian (pe stil vechi) și ține cont de fazele Lunii.

Paștele ortodox în umătorii ani

Paștele Ortodox 2026 – duminică 12 aprilie

Paștele Ortodox 2027 – duminică 2 mai

Paștele Ortodox 2028 – duminică 16 aprilie

Paștele Ortodox 2029 – duminică 8 aprilie

Paștele Ortodox 2030 – duminică 28 aprilie

Paștele Ortodox 2031 – duminică 13 aprilie

Paștele Ortodox 2032 – duminică 2 mai

Paștele Ortodox 2033 – duminică 24 aprilie

Paștele Ortodox 2034 – duminică 9 aprilie

Paștele Ortodox 2035 – duminică 29 aprilie

Paștele catolic în următorii ani

Paștele Catolic 2026 – duminică 5 aprilie

Paștele Catolic 2027 – duminică 28 martie

Paștele Catolic 2028 – duminică 16 aprilie

Paștele Catolic 2029 – duminică 1 aprilie

Paștele Catolic 2030 – duminică 21 aprilie

Paștele Catolic 2031 – duminică 13 aprilie

Paștele Catolic 2032 – duminică 28 martie

Paștele Catolic 2033 – duminică 17 aprilie

Paștele Catolic 2034 – duminică 9 aprilie

Paștele Catolic 2035 – duminică 25 martie

Când vor coincide Paștele catolic și cel ortodox în perioada 2025 – 2045

20 aprilie 2025 16 aprilie 2028 13 aprilie 2031 9 aprilie 2034 5 aprilie 2037 25 aprilie 2038 21 aprilie 2041 9 aprilie 2045

Paștele este duminica cea mai sfântă din an

Sărbătoarea Paștelui are loc întotdeauna duminica deoarece Învierea Domnului s-a petrecut duminica. Învierea Sa și Înălțarea Sa la cer rămân cele mai sfinte și mai înălțătoare sărbători ale creștinătății. După ce a fost întâmpinat cu ramuri de finic și cu inimile pline de bucurie în Ierusalim, în Duminica Floriilor, Mântuitorul Iisus Hristos a fost prins de soldații romani, batjocorit, chinuit și răstignit pe Crucea suferinței. În Vinerea Mare, trupul Său a fost pus în mormânt, dar, așa cum făgăduise Dumnezeu, a treia zi Hristos a biruit moartea și a înviat în lumina sfântă a Duminicii Paștelui, pentru ca apoi să se înalțe la cer și să șadă de-a dreapta Tatălui.

Duminica Paștelui este sărbătoarea luminii, a credinței curate și a bucuriei care izvorăște din puterea iubirii divine. În această zi sfântă se împlinește profeția cea mare a mântuirii, când Hristos se ridică din moarte, deschizând tuturor oamenilor porțile Împărăției Cerești. În noaptea de sâmbătă spre duminică, creștinii se adună la slujba de Înviere pentru a primi lumina adusă din Ierusalim, simbol al harului care renaște în fiecare inimă. Paștele este sărbătoarea speranței care nu piere și a credinței care mângâie orice suflet. Este sărbătoarea celor care, cu inima deschisă către Dumnezeu, cred în mântuirea promisă și în biruința vieții asupra morții.

Cum se calculează data Paștelui

Paștele este o sărbătoare cu dată variabilă, dar aceasta este întotdeauna o zi de duminică. Paștele se stabilește după o regulă foarte veche, impusă de Sinodul Ecumenid din Niceea, în anul 325. Paștele ortodox este calculat, în fiecare an, după echinocțiul de primăvară și în funcție de prima Lună plină care vine imediat după echinocțiu. Astfel, Paștele ortodox se stabilește în duminica imediat următoare Lunii pline de după echinocţiul de primăvară.

Dacă această duminică se suprapune Paştelor iudeilor (14 Nisan – a şaptea lună a anului ecleziastic şi prima lună a anului civil în calendarul ebraic), sărbătoarea este mutată în duminica următoare. Paștele evreilor sau sărbătoarea Pesah marchează eliberarea din sclavie și plecarea din Egipt către pământul promis de Dumnezeu. Luna Nisan înseamnă pentru evrei ”luna fericirii”, și ea era calculată după ciclul Lunar de 13 luni, și nu după ciclul Solar de 12 luni, așa cum suntem obișnuiți astăzi. De aceea, faza de Lună plină de după echinocțiul de primăvară este luată în calcul pentru stabilirea Paștelui.

Când începe Postul cel Mare în 2026

Perioada de post dinainte de Paște este cea mai lungă și cea mai aspră din an, de aceea ea poartă denumirea de Postul cel Mare sau Postul Paștelui. Creștinii care urmează întocmai regulile sărbătorilor și posturilor de peste an țin cu mare sârguință Postul Paștelui. În anul 2026, postul cel mare va începe pe data de 23 februarie, care este o zi de luni. Înainte de post se ține cont de Lăsata secului de brânză care va fi duminică, pe data de 22 februarie.

Zile cu dezlegare în postul cel mare

Pe toată durata Postului Paștelui, vor fi zile cu dezlegare la ulei și vin în fiecare duminică. Așadar, în zilele de duminică creștinii vor avea voie să gătească folosind ulei și vor putea degusta câte un pahar de vin. Categoric, nu sunt permise de către biserică nunțile și petrecerile în perioada postului și nici consumul de alcool, decât în cantități moderate, de bun simț. De asemenea, vor mai fi două zile cu dezlegare la pește și anume pe 25 martie 2026, când este Buna Vestire și în Duminica Floriilor, pe data de 5 aprilie 2026.

Paștele în 2026, sărbători și zile libere

Așa cum a fost stabilit de biserică, Paștele în 2026 se va prăznui duminică, pe data de 12 aprilie.

Înainte de Paște, se vor sărbători Floriile pe data de 5 aprilie. Iată și sărbătorile creștine care se țin în preajma Paștelui.

Sărbători religioase cu cruce roșie în preajma Paștelui 2026

Miercuri, 25 martie – Buna Vestire – Fecioara Maria află că va da naștere Fiului Domnului;

Duminică, 5 aprilie – Floriile, Intrarea Domnului în Ierusalim

Sâmbătă, 11 aprilie – Coborârea la Iad a Mântuitorului care ne aduce aminte că in rastimpul dintre moarte si inviere, cand trupul Sau zacea in mormant, Hristos a coborat cu sufletul Lui indumnezeit printre cei adormiti, tinuti pana atunci sub stapanirea celui rau, si le-a propovaduit cuvantul Evangheliei.

Duminică, 12 aprilie – Paștele, Învierea Domnului

Luni, 13 aprilie – Sfintele Paști, Darul Învierii

Marți, 14 aprilie – Sfintele Paști, Învierea Domnului

Vineri, 17 aprilie – Izvorul Tămăduirii – Aceasta sarbatoare ne aduce aminte de una dintre minunile Maicii Domnului, petrecuta cu un orb. Inainte de a fi imparat, Leon cel mare a gasit intr-o padure un orb, care i-a cerut apa. La indemnul Maicii Domnului, Leon i-a dat orbului sa bea apa dintr-un izvor, iar orbul s-a vindecat de orbirea sa.

Joi, 23 aprilie – Sfântul Mucenic Gheorghe – cunoscut de creștini drept aparator al celor robiti si celor saraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, imparatilor ajutator și purtător de biruință.

Ce zile libere avem de Paște în 2026

Credincioșii vor beneficia de trei zilele libere care se acordă în toate statele europene cu prilejul sărbătoririi Paștelui.

10 aprilie 2026 – Vinerea mare – zi liberă, stabilită conform legii din anul 2018.

12 aprilie – Duminica Mare – Paștele Ortodox

13 aprilie – Lunea Mare – A doua zi de Paște

Elevii se vor afla în vacanța de primăvară sau vacanța de Paște care va dura în perioada 4 – 14 aprilie 2026. Așadar, școlile își vor relua cursurile după Paște pe data de 15 aprilie, care este o zi de miercuri. Numeroși părinți vor avea și ei câteva zile libere în 2026 de Paști, începând de vineri – 10 aprilie până luni – 13 aprilie inclusiv, astfel că numeroase familii își stabilesc din timp diverse călătorii sau activități de Paște în 2026 împreună cu cei mici.

