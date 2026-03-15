A început un nou sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu. Celebra emisiune de business revine cu lecții autentice de viață și lideri puternici

Emisiunea Temerarii, construită în jurul oamenilor care pot inspira schimbarea și care oferă modele autentice de leadership, a ajuns la sezonul 4! Marta Ușurelu aduce în fiecare sâmbătă, de la ora 18:30, la Digi 24, o capsulă concentrată de inspirație și motivație, cu povești despre curaj si succes. Personalități emblematice oferă, într-o jumătate de oră, lecții valoroase de viață, utile celor care vor să-și

construiască un business sau să se dezvolte pe plan personal.

„Visurile se îndeplinesc când le dai aripi!”, crede Marta Ușurelu. Mărturie stau invitații din edițiile de până acum, dar și obținerea titlului de cea mai bună emisiune de business din partea cititorilor TV Mania, în mai puțin de un an de la debutul programului la Digi 24.



„Temerarii nu este o emisiune în sensul clasic al cuvântului. Este o invitație la dialog și la descoperire. Vorbim cu oamenii de lângă noi care schimbă lumea prin puterea exemplului. Fie că sunt antreprenori, lideri puternici din business, sportivi, sau personalități ale vieții publice, fiecare întâlnire are puterea

să ne inspire și să ofere speranță”, declară Marta Ușurelu.



Înregistrările tuturor edițiilor, precum și emisiunile noi, pot fi găsite online pe site-ul www.temerarii.ro, iar comunitatea Temerarii are parte și de un cont de Instagram, cu momentele memorabile din fiecare

ediție.



Marta Ușurelu a reușit să devină unul dintre cei mai puternici antreprenori din media românească, după ce a impus prin inovație și pasiune brandul Biz, care a împlinește anul acesta 27 de ani de la lansare.

