Anti-Aging Festival 2026. Longevitatea ca stil de viață: Festivalul din București care aduce medicina preventivă mai aproape de oameni

Concepte precum „longevity”, „biohacking” sau „preventive health” au depășit granițele laboratoarelor medicale și au devenit subiecte frecvente în discuțiile cotidiene. Pe fundalul unei preocupări globale tot mai mari nu doar pentru numărul anilor trăiți, ci în special pentru calitatea vieții pe termen lung, Bucureștiul se transformă în centrul inovației din sfera sănătății preventive.

Istoricul Palat Bragadiru va deveni gazda unui eveniment de mare anvergură care își propune să aducă secretele tinereții prelungite direct în atenția publicului larg.

În weekendul din 23 și 24 mai, porțile acestui edificiu simbolic din Capitală se vor deschide pentru a doua ediție a Anti-Aging Festival 2026. Manifestarea reprezintă o platformă complexă și integrată care aduce împreună medicina longevității, tehnologiile destinate optimizării sănătății, sportul, nutriția corectă și wellness-ul.

Dacă ediția de debut de anul trecut, organizată la Conacul Serghiescu, a atras aproximativ 700 de participanți, pentru anul 2026 organizatorii au extins considerabil anvergura conceptului. Această decizie vine pe fondul unei creșteri accelerate a interesului românilor pentru sănătatea preventivă și healthy aging. Din acest motiv, la Palatul Bragadiru sunt așteptați acum peste 1.500 de vizitatori.

„Am observat că există foarte mult interes pentru longevitate, dar informația este adesea fragmentată, comercială sau greu de verificat. Ideea festivalului a pornit din dorința de a crea un spațiu în care publicul să poată avea acesso direct la medici, cercetători, specialiști și tehnologii relevante, într-un format accesibil și aplicat”, explică Cristiana Pasol, cofondator al Anti-Aging Festival. Astfel, un țel major al ediției curente este democratizarea accesului la informații medicale validate științific și construirea unei legături solide între public și industria globală de longevity.

Trei zone experiențiale dedicate conectării publicului cu elitele medicale globale

Pentru o organizare eficientă, festivalul a fost structurat în trei mari zone de interes. Prima este Anti-Aging Conferences, un spațiu dedicat exclusiv prezentărilor academice și dezbaterilor științifice. Cea de-a doua este Sport & Experience Garden, o zonă dinamică axată pe mișcare fizică și tehnici moderne de recuperare. Ultima secțiune este Anti-Aging Expo, o zonă expozițională unde vizitatorii pot interacționa în mod direct cu brandurile de profil.

Evenimentul este pus în scenă de Asociația de Antiaging & Sport, alături de Venusao Academy și Venusao Premium Pilates & Antiaging. Un element central care atestă rigoarea științifică a manifestării este parteneriatul academic încheiat cu Geneva College of Longevity Science, o instituție europeană de elită în cercetarea acestui domeniu. Această colaborare conectează direct festivalul din București la cele mai noi tendințe și validări științifice de la nivel internațional.

Tehnologii de ultimă generație și ateliere practice pentru generațiile pregătite să sfideze timpul

Agenda din acest an este densă și reunește peste 40 de speakeri din țară și din străinătate. Prezentările și workshopurile programate vor aborda teme esențiale precum medicina preventivă, genomica, sănătatea hormonală, nutriția și metabolismul, fitnessul adaptat pentru longevitate, tehnicile de recuperare, sănătatea mentală și tehnologiile emergente. Printre invitații de marcă se numără Prof. Dr. Luiza Spiru, Dr. Dominik Thor, Dr. Laura Gavrilaș și Dr. Miruna Muha, care vor urca pe scenă alături de reputatul specialist Florin Cujbă și de alți experți de top din zona de sport, pilates și functional training.

„Longevitatea nu mai înseamnă doar suplimente sau tratamente anti-aging. Înseamnă un mod de viață construit pe prevenție, mișcare, recuperare, echilibru emoțional și tehnologie folosită inteligent. Cred că oamenii au nevoie de contexte reale în care să înțeleagă ce funcționează și cum pot aplica aceste lucruri în viața lor de zi cu zi”, subliniază Prof. Dr. Luiza Spiru, una dintre cele mai respectate voci din România în domeniul geriatriei și longevității.

O particularitate a acestui festival este dorința de a atrage și generațiile tinere către conceptul de healthy aging. Din acest motiv, proiectul se bucură de sprijinul unor instituții educaționale de prestigiu, precum Liceul Internațional de Informatică București (ICHB) și The Entrepreneurship Academy.

Pe lângă prezentările teoretice, manifestarea pune un accent deosebit pe experiența practică a vizitatorilor. Participanții vor putea interacționa cu parteneri de top din sferele medicală, tehnologică și nutrițională, printre care se numără MedLife, prin programul Longevity 100+, InBody, PNOĒ, Herbagetica, Arcanum, Liposomals.ro, AparatePilates.ro și Alpha Pilates.

În spațiile experiențiale special create, publicul va avea ocazia să testeze soluții inovatoare și tehnologii de ultimă generație. Printre acestea se numără evaluări avansate ale compoziției corporale și analize de metabolism, demonstrații live de Inteligență Artificială aplicată în domeniul medical, precum și testarea unor sisteme inteligente de monitorizare de tip wearable devices. De asemenea, agenda include sesiuni practice de pilates, yoga, functional fitness, tehnici de respirație și mindfulness, dar și activări de tip cold exposure, adică expunere la frig pentru stimularea sistemului imunitar și optimizarea celulară.

