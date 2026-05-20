Ce mesaje să dai de Sfinții Constantin și Elena 2026 – urări și felicitări

Ziua de 21 mai, ziua în care îi sărbătorim pe Sfinții Constantin și Elena este un prilej frumos de a ne apropia de cei dragi și de a le arăta că ne gândim la ei. Un simplu mesaj de „La mulți ani” poate aduce bucurie, lumină și un sentiment de apreciere sinceră pentru cei care poartă nume de Constantin şi Elena. În această zi cu semnificație spirituală, urările devin mici gesturi de binecuvântare și conexiune sufletească.

În România, peste 830.000 de doamne și domnișoare poartă numele Elena. Acesta este cel mai popular nume de botez feminin din țară, fiind celebrat anual în cadrul onomasticii de Sfinții Constantin și Elena.

  1. Draga mea soție Elena, de ziua numelui tău îți mulțumesc pentru fiecare clipă în care mi-ai fost sprijin, liniște și lumină. Ești sufletul care îmi face viața mai frumoasă în fiecare zi.
  2. Iubita mea Elena, nu există dar mai mare pentru mine decât iubirea ta. De ziua ta îți doresc să fii la fel de fericită precum mă faci tu pe mine în fiecare zi.
  3. Draga mea Elena, când te privesc îmi dau seama cât de norocos sunt că te am lângă mine. Îți doresc sănătate, liniște și toate visele împlinite, pentru că meriți tot ce e mai bun.
  4. Iubita mea Elena, numele tău îmi aduce mereu pace în suflet. Îți mulțumesc că îmi ești parteneră, prietenă și iubirea vieții mele. La mulți ani cu dragoste!
  5. Draga mea soție Elena, ai reușit să transformi casa noastră într-un loc plin de căldură și iubire. De ziua ta îți promit că voi încerca mereu să te fac fericită, așa cum faci tu pentru mine.
  6. Elena mea dragă, fiecare zi lângă tine este un dar. Îți doresc să ai mereu zâmbetul pe buze și inima plină de bucurie. La mulți ani celei mai minunate soții!
  7. Iubita mea Elena, în ochii tăi am găsit liniștea pe care am căutat-o toată viața. Îți mulțumesc pentru iubirea sinceră și pentru toate momentele frumoase pe care le trăim împreună.
  8. Draga mea Elena, dacă aș putea să îți ofer lumea întreagă, tot nu ar fi suficient pentru cât însemni pentru mine. Să rămâi mereu aceeași femeie minunată și sensibilă pe care o iubesc enorm.
  9. Draga mea soție Elena, de ziua numelui tău vreau doar să știi că ești cel mai frumos capitol din viața mea. Îți mulțumesc că îmi faci sufletul mai bun și zilele mai luminoase.
  10. Iubita mea Elena, indiferent câți ani vor trece, tot pe tine te voi alege. Ești iubirea mea, sprijinul meu și omul fără de care viața nu ar avea același sens. La mulți ani din toată inima!

Mesaje şi urări de Sfinții Constantin și Elena, simple şi frumoase
  1. Iubita mea Elena, de ziua numelui tău îți trimit toată dragostea mea și cele mai fierbinți îmbrățișări. Ești soarele vieții mele și motivul pentru care fiecare zi are mai multă lumină.
  2. Bucuria sufletului meu, astăzi este despre tine și despre frumusețea pe care o aduci în viața mea. La mulți ani de onomastică, Elena mea dragă! Să nu uiți niciodată cât de mult te iubesc.
  3. Iubirea mea dragă, de când ai apărut în viața mea, totul a devenit mai intens, mai frumos și mai viu. La mulți ani de ziua numelui, femeia care îmi face inima să bată mai tare!
  4. Iubita mea Elena, îți doresc o zi plină de iubire, zâmbete și momente care să îți încălzească sufletul. Pentru mine vei rămâne mereu cea mai frumoasă poveste de dragoste.
  5. Soarele vieții mele, numele tău este muzica preferată a inimii mele. De ziua ta onomastică îți promit că te voi iubi și mai mult, în fiecare clipă care vine.
  6. Bucuria sufletului meu, atunci când mă privești simt că lumea întreagă dispare și rămân doar noi doi. La mulți ani, Elena mea minunată! Să fii mereu la fel de pasională și specială.
  7. Iubirea mea dragă, astăzi îți sărbătorim numele, dar eu sărbătoresc în fiecare zi faptul că te am lângă mine. Ești visul meu devenit realitate și cea mai mare fericire a mea.
  8. Iubita mea Elena, în brațele tale am găsit iubirea adevărată și liniștea pe care nu credeam că o voi simți vreodată. Îți doresc o zi onomastică la fel de frumoasă și caldă ca sufletul tău.
  9. Soarele vieții mele, îți mulțumesc pentru fiecare sărut, fiecare zâmbet și fiecare clipă în care mă faci să mă simt cel mai norocos om. La mulți ani, Elena mea adorată!
  10. Bucuria sufletului meu, dacă ar exista o mie de moduri de a spune „te iubesc”, pe toate le-aș spune astăzi pentru tine. La mulți ani de ziua numelui, iubita mea Elena!

Urări de La mulți ani pentru Constantin, pentru soț sau iubit

  1. Iubitul meu Constantin, de ziua numelui tău îți doresc să ai parte de sănătate, liniște și toată iubirea pe care o meriți. Pentru mine vei rămâne mereu omul care îmi face inima să zâmbească.
  2. Soțul meu drag, la mulți ani de Sfântul Constantin! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă în care mi-ai fost sprijin, putere și iubire adevărată.
  3. Sufletul vieții mele, astăzi este despre tine și despre omul minunat care faci lumea mea mai frumoasă. Să ai parte de tot binele din lume!
  4. Iubirea mea Constantin, îți doresc o zi plină de zâmbete, iubire și momente speciale. Fiecare clipă alături de tine este un dar pentru sufletul meu.
  5. Iubitul meu soț, de ziua numelui tău vreau să îți spun cât de mult însemni pentru mine. Ești liniștea mea, bucuria mea și omul pe care îl voi alege mereu.
  6. Constantin al meu drag, la mulți ani cu sănătate și fericire! Îți mulțumesc că îmi faci viața mai frumoasă prin simpla ta prezență.
  7. Soțul meu drag, fie ca această zi specială să îți aducă tot ce îți dorești și încă puțin pe deasupra. Meriți toată iubirea și aprecierea mea.
  8. Iubirea mea Constantin, numele tău este legat pentru mine de cele mai frumoase emoții și cele mai sincere sentimente. La mulți ani celui mai special om din viața mea!
  9. Sufletul vieții mele, îți doresc să rămâi mereu la fel de puternic, bun și iubitor. Sunt recunoscătoare în fiecare zi că te am lângă mine.
  10. Iubitul meu Constantin, astăzi îți sărbătorim numele, dar eu sărbătoresc în fiecare zi faptul că faci parte din viața mea. Te iubesc enorm!
  11. Iubitul meu soț, la mulți ani de ziua numelui! Fie ca fiecare vis al tău să prindă viață și fiecare zi să îți aducă motive de fericire.
  12. Soțul meu drag, în brațele tale am găsit liniștea și iubirea pe care le-am căutat mereu. Îți doresc o zi plină de emoții frumoase și oameni dragi.
  13. Iubirea mea Constantin, îți trimit cele mai calde gânduri și cele mai sincere urări. Să ai mereu sufletul senin și inima plină de iubire.
  14. Sufletul vieții mele, de ziua ta onomastică vreau doar să îți reamintesc cât de important ești pentru mine. Tu ești acasă pentru inima mea.
  15. Iubitul meu Constantin, la mulți ani cu sănătate, iubire și împliniri! Îți mulțumesc că îmi faci viața mai frumoasă în fiecare zi și că mă iubești atât de frumos.

Ce mesaje să dai de Sfinții Constantin și Elena pentru colegi și prieteni

  1. Draga mea prietenă Elena, îți doresc o zi onomastică plină de zâmbete, oameni frumoși și momente care să îți încălzească sufletul. La mulți ani cu mult drag!
  2. Dragă prietene Constantin, fie ca această zi specială să îți aducă sănătate, noroc și multe motive de bucurie. Să rămâi mereu la fel de bun și optimist!
  3. Stimate amice Costică, la mulți ani de ziua numelui! Îți doresc distracție, voie bună și cât mai multe momente fericite alături de cei dragi.
  4. Draga noastră Nuți, să ai parte de o zi minunată și de un an plin de împliniri, iubire și liniște sufletească. La mulți ani cu multă căldură!
  5. Dragă prietene Constantin, îți trimit cele mai sincere urări de bine și sper ca toate planurile tale să se transforme în reușite frumoase. La mulți ani!
  6. Draga mea prietenă Elena, să îți păstrezi mereu zâmbetul cald și energia frumoasă care îi face pe toți să te îndrăgească. O zi onomastică superbă!
  7. Stimate amice Costică, fie ca această zi să îți aducă numai vești bune, sănătate și momente memorabile. Să ai parte de tot ce e mai frumos!
  8. Draga noastră Nuți, îți dorim ca viața să îți fie mereu plină de iubire, oameni sinceri și clipe fericite. La mulți ani și multă sănătate!
  9. Dragă prietene Constantin, îți mulțumesc pentru prietenia sinceră și pentru toate momentele frumoase. Să ai o zi de nume exact așa cum îți dorești!
  10. Draga mea prietenă Elena, la mulți ani cu sănătate și fericire! Fie ca fiecare zi să îți aducă motive noi să zâmbești și să fii împlinită.
  11. Stimate amice Costică, îți doresc putere, succes și multe momente frumoase alături de oamenii care contează pentru tine. La mulți ani!
  12. Draga noastră Nuți, să rămâi mereu aceeași persoană caldă, veselă și plină de suflet. Îți dorim tot binele din lume de ziua numelui tău!
  13. Dragă prietene Constantin și dragă mea prietenă Elena, fie ca Sfântul care vă ocrotește să vă aducă sănătate, liniște și multe bucurii. La mulți ani cu drag!

Mesaje creștine pentru prieteni și colegi de Sf. Constantin și Elena

  1. La mulți ani binecuvântați! Fie ca Sf. Constantin și Elena să te ocrotească mereu și să îți lumineze calea cu pace, credință și sănătate.
  2. Fie ca Sf. Constantin să te aibă în paza lui și să îți dăruiască putere, înțelepciune și liniște sufletească în fiecare zi. La mulți ani!
  3. La mulți ani cu har și binecuvântare! Fie ca Sf. Împărăteasă Elena să te vegheze cu puterea ei și să îți aducă bucurii și împliniri curate.
  4. Fie ca Sf. Constantin și Elena să te țină sănătos și în putere, să îți călăuzească pașii și să îți umple sufletul de credință și speranță.
  5. În această zi sfântă, îți doresc ca lumina Sfinților Constantin și Elena să îți ocrotească familia și să îți aducă pace în inimă. La mulți ani!
  6. Fie ca Sf. Constantin să te aibă în paza lui și să îți dea curaj în momentele grele și recunoștință pentru toate binecuvântările vieții.
  7. La mulți ani! Fie ca Sf. Împărăteasă Elena să te vegheze cu iubire și să îți întărească sufletul cu credință și bunătate.
  8. Fie ca Sf. Constantin și Elena să îți aducă sănătate, liniște și oameni buni alături. Dumnezeu să îți binecuvânteze fiecare pas!
  9. Cu ocazia acestei mari sărbători, îți doresc ca Sf. Constantin să îți fie mereu sprijin și călăuză în toate încercările vieții. La mulți ani!
  10. Fie ca Sf. Împărăteasă Elena să îți vegheze casa și familia, iar sufletul tău să fie mereu plin de lumină și speranță. La mulți ani binecuvântați!
  11. Fie ca Sf. Constantin și Elena să te țină sănătos și în putere, să îți ofere pace sufletească și să îți împlinească rugăciunile curate.
  12. La mulți ani cu sănătate și credință! Fie ca Sfinții Constantin și Elena să îți fie mereu aproape, să te ocrotească și să îți dăruiască zile senine și binecuvântate.

