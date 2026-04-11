Mesaje de Paște 2026 – felicitări de trimis celor dragi

Adina Zamfir
În preajma Sărbătorilor pascale, inimile ni se deschid mai mult către cei dragi, iar gândurile bune capătă o lumină aparte. Este momentul ideal să oferim cuvinte calde, pline de iubire și recunoștință, celor care ne sunt aproape sufletului. Să trimitem mesaje de Paște 2026 tuturor celor pe care îi iubim și îi dorim aproape în viața noastră!

Învierea Domnului aduce speranță, liniște și bucurie, transformând fiecare mesaj într-o adevărată binecuvântare. Un gând sincer trimis părinților, rudelor sau prietenilor poate aduce zâmbete și emoție. Scrie mesaje de Paște 2026 familiei, rudelor și celor dragi și vei dărui nu doar o tradiție, ci cuvinte care apropie și luminează inimile.

Mesaje de Paște 2026 pentru părinți

Mesaje de Paște 2026 - felicitări de trimis celor dragi
  1. Mamă dragă, în lumina sfântă a Învierii îți mulțumesc pentru toată iubirea și grija ta. Fie ca Dumnezeu să te ocrotească și să-ți dăruiască sănătate și liniște. Hristos a înviat!
  2. Tată drag, în această zi sfântă îți doresc ca lumina lui Hristos să-ți aducă putere, pace și bucurii pe măsura sufletului tău. Îți sunt recunoscător/recunoscătoare pentru tot. Paște binecuvântat!
  3. Mamă, fie ca Învierea Domnului să-ți umple inima de speranță și casa de lumină. Îți mulțumesc pentru tot ce ești pentru mine. Te iubesc! Hristos a înviat!
  4. Dragul meu tată, mă rog ca această sărbătoare sfântă să-ți aducă liniște în suflet și binecuvântări în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru sprijinul tău necondiționat. Paște fericit!
  5. Mamă dragă, lumina Învierii să-ți mângâie sufletul și să-ți aducă sănătate și bucurii nenumărate. Ești cea mai mare binecuvântare a mea. Hristos a înviat!
  6. Tată drag, fie ca harul acestei zile sfinte să-ți întărească credința și să-ți aducă pace și împlinire. Îți sunt alături cu toată dragostea mea. Paște binecuvântat!
  7. Părinții mei dragi, mă rog pentru voi ca Lumina Sfântă a Învierii să vă ocrotească, să vă umple casa de bucurie și speranță. Să rămâneți voioși și sănătoși așa cum vă știu eu! Hristos a înviat!
  8. Dragii mei părinți, fie ca Sărbătoarea Luminată a Paștelui să vă găsească bucuroși de oaspeți, sănătoși și plini de energie. Un Paște fericit și binecuvântat vă dorește fiica/fiul vostru care vă iubește cu tot sufletul!
  9. Dragii mei, fie ca Lumina Învierii să vă aducă în suflete bucurie și speranță! Vă iubesc nespus și abia aștept să ciocnim un ou roșu împreună. Paște fericit și luminat!
  10. Mă rog pentru sănătatea voastră, pentru viață lungă și liniștită, în pace și bucurie. Dragii mei părinți, de Paște vă urez să fiți binecuvântați și să vă bucurați de Sărbătoarea Învierii și a Luminii. Hristos a înviat!

Mesaje de Paște 2026 de inspirație creștină

Mesaje cu felicitari de paste sms
  1. Fie ca lumina sfântă a Învierii Domnului să vă aducă pace în suflet, bucurie în inimă și binecuvântare în fiecare zi. Hristos a înviat!
  2. În această zi sfântă, mă rog ca Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, liniște și iubire nesfârșită. Să aveți un Paște binecuvântat!
  3. Lumina Învierii să vă călăuzească pașii, să vă întărească credința și să vă umple casa de armonie și speranță.
  4. Fie ca miracolul Învierii să vă aducă iertare, pace și o inimă plină de recunoștință. Hristos a înviat!
  5. Vă doresc un Paște luminat, cu suflet curat și credință puternică, alături de cei dragi și sub ocrotirea lui Dumnezeu.
  6. Învierea Domnului să vă aducă bucuria renașterii, puterea de a iubi și liniștea sufletească pe care o meritați.
  7. Fie ca harul divin să vă însoțească mereu, iar sărbătoarea Paștelui să vă umple casa de lumină și binecuvântări.
  8. Cu ocazia Sfintelor Paști, vă trimit gânduri bune, rugăciuni curate și dorința sinceră de a fi mereu ocrotiți de Dumnezeu.
  9. Sărbătoarea Învierii să vă aducă speranță nouă, credință neclintită și multă iubire în familie. Hristos a înviat!
  10. Fie ca lumina lui Hristos cel înviat să vă încălzească sufletele și să vă aducă pace, sănătate și bucurii alese.

Felicitări și mesaje de Paște pentru soț sau soție

Mesaje de Paște 2026 - felicitări de trimis celor dragi
  1. Iubirea mea, în lumina sfântă a Învierii îți mulțumesc că îmi ești alături în fiecare zi. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze iubirea și să ne țină mereu împreună. Hristos a înviat!
  2. Dragul meu / Draga mea, Paștele acesta îmi amintește cât de recunoscător/recunoscătoare sunt că te am. Ești liniștea și bucuria sufletului meu. Să avem parte de iubire și armonie mereu!
  3. În această zi sfântă, îți trimit toată dragostea mea și îți mulțumesc pentru fiecare clipă petrecută împreună. Fie ca lumina Învierii să ne lumineze drumul în doi.
  4. Iubirea mea, Paștele este despre renaștere și speranță, iar tu ești cea mai frumoasă binecuvântare din viața mea. Te iubesc mai mult cu fiecare zi!
  5. Suflet drag, fie ca această sărbătoare să ne aducă și mai aproape unul de celălalt, să ne umple inimile de pace și casa de iubire. Hristos a înviat!
  6. Dragostea mea, îți mulțumesc că faci fiecare zi mai frumoasă. În această zi sfântă, mă rog să avem o viață plină de iubire, sănătate și momente fericite împreună.
  7. Paște fericit, iubirea mea! Fie ca Dumnezeu să ne ocrotească iubirea și să ne dăruiască ani mulți în care să ne bucurăm unul de celălalt.
  8. Cu tine, fiecare sărbătoare este mai luminoasă. Îți mulțumesc pentru iubirea și răbdarea ta. Fie ca Învierea Domnului să ne aducă liniște și împlinire.
  9. Iubitul meu / Iubita mea, în această zi binecuvântată îți spun încă o dată cât de mult însemni pentru mine. Ești acasă pentru sufletul meu.
  10. Fie ca lumina Paștelui să ne învăluie iubirea și să ne întărească legătura. Îți mulțumesc că îmi ești partener/parteneră în tot ce contează. Te iubesc!

Urări și mesaje de Paște 2026 pentru prieteni și persoanele dragi

Mesaje de Paște 2026 - felicitări de trimis celor dragi
  1. Sfintele sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Hristos a Înviat!
  2. În zi de mare sărbătoare, este atâta lumină în jur și atâta bucurie din mii de suflete că ajunge pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Un Paște fericit!
  3. Să ne bucurăm de viață, pentru că Mântuitorul nostru și-a dat viața pentru noi. Să prețuim bucuria fiecărei clipe, pentru că Iisus a îndurat toată durerea lumii. Suntem liberi, trăim și ne bucurăm de viață pentru că Hristos a înviat! Sărbători fericite!
  4. Să ne amintim de sacrificiul lui Iisus, destinul lui a fost ”Crucea”, dar scopul lui a fost ”Dragostea”! De Paște, iubește-i pe cei care îți sunt aproape și pe cei care au nevoie de tine. Fii alături de ei și adu-le lumina sfântă să le bucure sufletul! Un Paște plin de speranță și bunătate alături de întreaga familie!
  5. Sfânta sărbatoare de Paște ne aduce aminte că dragostea, pacea și seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat! O duminică sfântă plină de speranță și bucurie vă doresc!
  6. Așa cum soarele mângâie fiecare floare, dându-i viață și culoare, așa și Dumnezeu sădește în fiecare suflet de om viața cu bucurii, cu bunătate și dragoste. Iar noi, la rândul nostru, să dăruim celor dragi bucurii și dragoste din toată inima. De Paște, să te bucuri de toată dragostea familiei tale!
  7. Un înger blând din cer coboară/ Se roagă-n taină, apoi zboară/ De-acolo sus el ne trimite/ Un zâmbet blând, o rază caldă și trei cuvinte: Hristos a înviat!
  8. Credința face totul posibil, dragostea face totul ușor. Paște fericit alături de cei dragi, pe care îi iubești! Nicio sărbătoare nu este mai frumoasă fără dragostea familiei!
  9. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă apere de toate relele știute și neștiute. Să aveți parte de sănătate și de mult bine. Iar în ziua sfântă de Paști să vă deschideți inimile pentru dragostea lui Dumnezeu!
  10. Îți doresc ca în acest an, Hristos să învie iar în inima ta și să îți ocrotească viața, să îți aducă pace, bucurie și putere!
  11. În aceste zile să fim mai buni ca oricând, mai plini de dragoste, cu inima caldă și deschisă, când lumina sfântă coboară în casele și în inimile noastre… PAȘTE FERICIT!
  12. Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!
  13. Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!
  14. Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!
  15. Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!

Felicitări și mesaje de Paște 2026 pentru colegi

Mesaje de Paște 2026 - felicitări de trimis celor dragi
  1. Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia!
  2. Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!
  3. Mai bine dau mesaje de Paşte decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat tot salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.
  4. Anul acesta nu mai există sponsorizări așa că îți aduc doar urări de fericire, sănătate, veselie și multă iubire. Semnat: Iepurașul!
  5. Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.
  6. Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.
  7. În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!
  8. Învierea Domnului să vă aducă armonie în casă și în gând, împăcare si regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!
  9. Sa va bucure Dumnezeu, sa va dea sanatate, sa fiţi împreuna cat mai mult timp, iar bucuriile sa tina la distanta toate necazurile! Paste Fericit!
  10. Oul inrosit, mielul rumenit, cozonacul marit, Paste fericit. Fie ca aceasta sarbatoare sa va aduca multa nadejde si pace in viata.
  11. Fie ca Sfanta Sarbatoare de Paste sa va coboare in suflet minunea Invierii. Multa caldura, pace si liniste in suflet. Hristos a Inviat!
  12. Iisus a venit pe lume pentru a ne darui viata, astfel incat fiecare dintre noi sa se bucure de clipele de traire de pe pamant si de vesnicia din in ceruri. Un Paste fericit !
  13. Un gand curat, un miel impanat, un ou inrosit, cozonac indulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS VA INVIA!
  14. Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curaţi, mai înţelegători şi mai apropiaţi de Dumnezeu! Un Paşte fericit alături de cei dragi!
  15. Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.

Foto: Freepik.com/Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
