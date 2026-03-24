Buna Vestire, 25 martie 2026. Ce nu e bine să mănânci în această zi. Alimentele care atrag ghinionul și necazurile peste an

Miercuri, 25 martie 2026, creștinii ortododocși sărbătoresc Buna Vestire, una dintre cele mai importante zile din calendarul religios. Este momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Iisus Hristos.

Sărbătoarea are dată fixă și este singura zi din Postul Paștelui, alături de Florii, în care Biserica acordă dezlegare la pește. Tradiția spune că această zi deschide simbolic primăvara spirituală, iar obiceiurile păstrate din vechime sunt menite să aducă protecție, sănătate și belșug.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Buna Vestire, cunoscută în popor și ca Blagoveștenia sau Ziua Cucului, este însoțită de numeroase tradiții transmise din generație în generație.

În această zi se spune despre cuc că va cântă pentru prima dată în an, iar oamenii îi ascultă glasul pentru a afla semne despre viitor. În multe gospodării, dezlegarea la pește este respectată cu sfințenie, fiind considerată aducătoare de sănătate și vitalitate.

În Bucovina și Muntenia, femeile pun la ușă pâine, sare și apă, iar la prânz oferă pâinea și sarea unui om nevoiaș, un gest despre care se crede că aduce spor în casă.

În Transilvania, casele sunt înconjurate cu tămâie și clopoței pentru alungarea energiilor negative.

În Maramureș, gospodarii aprind focuri în curți în cadrul ritualului numit Noaptea Focurilor, menit să purifice spațiul și să îndepărteze răul.

Ce nu este bine să faci în această zi

Tradiția populară spune că de Buna Vestire nu este bine să ieși din casă flămând. Oamenii trebuie să mănânce bine dimineața, pentru a nu atrage lipsuri sau necazuri peste an.

Tot în această zi sunt interzise certurile, discuțiile aprinse și supărările, deoarece se crede că ele pot aduce neînțelegeri și ghinion până la finalul anului.

De asemenea, nu se lucrează în gospodărie la activități grele, pentru a nu tulbura sărbătoarea și pentru a păstra liniștea specifică acestei zile sfinte.

Ce nu este bine să pui pe masă de Buna Vestire

Masa de Buna Vestire trebuie să fie una curată și potrivită perioadei de post. Nu se pun pe masă preparate din carne, ouă sau lactate, deoarece dezlegarea este doar la pește. De asemenea, se evită băuturile alcoolice tari, considerate aducătoare de tulburare și ceartă. În unele zone se evită și preparatele foarte acre, precum oțetul, fiind asociate cu amărăciunea și lipsa de noroc.

Tradiția spune că masa trebuie pregătită cu gând bun și cu suflet liniștit, pentru ca binecuvântarea să rămână în casă.

Ce este bine să mănânci în această zi

De Buna Vestire, peștele este alimentul central, fiind considerat aducător de sănătate, putere și protecție pentru tot anul. Gospodinele pregătesc pește la cuptor, la grătar sau prăjit, alături de mămăligă, legume sau mujdei.

În unele regiuni se gătește borș de pește, despre care se spune că aduce noroc. Tot în această zi se obișnuiește să se mănânce pâine caldă sau colaci, pentru spor în casă, iar unii credincioși gustă miere dimineața, pentru ca anul să fie dulce și îmbelșugat.

Obiceiuri care aduc noroc și prosperitate

Ziua Cucului este încărcată de simboluri legate de noroc și împlinire.

Se spune că dacă auzi cucul cântând în fața ta, este semn bun, dar dacă îl auzi în spate, pe stomacul gol, este un semn nefavorabil. Tinerii obișnuiau să întrebe cucul când se vor căsători, iar numărul strigătelor lui era interpretat ca numărul anilor de așteptare.

În unele zone, crenguța pe care cântă cucul este tăiată și pusă în apa în care se spală fetele, pentru a atrage dragostea. Aprinderea focurilor ritualice, împărțirea de pomană și tămâierea casei sunt considerate gesturi care aduc protecție, belșug și liniște în familie.

Cea mai puternică rugăciune de Buna Vestire

Credincioșii consideră că rugăciunile rostite în această zi au o putere aparte, fiind un prilej de a cere ajutor divin și luminarea drumului în momente grele. Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni este aceasta:

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, Maică a Luminii și izvor nesecat de har! În această zi sfântă a Bunei Vestiri, când Arhanghelul Gavriil a adus vestea cea bună, mă rog Ție cu smerenie și credință. Ajută-mă, ocrotește-mă și acoperă-mă cu Sfântul Tău Acoperământ! Alungă de la mine toată frica, necazul și neputința, adu pacea în inima mea și binecuvântează-mi calea. Tu, care ești Maica Mântuitorului și mijlocitoarea tuturor celor aflați în suferință, nu mă lăsa fără răspuns, ci trimite-mi ajutorul Tău cel sfânt. Amin.”

