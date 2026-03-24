Buna Vestire, 25 martie 2026. Ce nu e bine să mănânci în această zi. Alimentele care atrag ghinionul și necazurile peste an

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
Miercuri, 25 martie 2026, creștinii ortododocși sărbătoresc Buna Vestire, una dintre cele mai importante zile din calendarul religios. Este momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a adus Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Iisus Hristos.

Sărbătoarea are dată fixă și este singura zi din Postul Paștelui, alături de Florii, în care Biserica acordă dezlegare la pește. Tradiția spune că această zi deschide simbolic primăvara spirituală, iar obiceiurile păstrate din vechime sunt menite să aducă protecție, sănătate și belșug.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire

Buna Vestire, cunoscută în popor și ca Blagoveștenia sau Ziua Cucului, este însoțită de numeroase tradiții transmise din generație în generație.

În această zi se spune despre cuc că va cântă pentru prima dată în an, iar oamenii îi ascultă glasul pentru a afla semne despre viitor. În multe gospodării, dezlegarea la pește este respectată cu sfințenie, fiind considerată aducătoare de sănătate și vitalitate.

Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
În Bucovina și Muntenia, femeile pun la ușă pâine, sare și apă, iar la prânz oferă pâinea și sarea unui om nevoiaș, un gest despre care se crede că aduce spor în casă.

În Transilvania, casele sunt înconjurate cu tămâie și clopoței pentru alungarea energiilor negative.

„Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că...” Iulia Albu, declarații controversate despre Mirabela Grădinaru. Ce a spus stilista despre partenera președintelui Nicușor Dan
În Maramureș, gospodarii aprind focuri în curți în cadrul ritualului numit Noaptea Focurilor, menit să purifice spațiul și să îndepărteze răul.

Ce nu este bine să faci în această zi

Tradiția populară spune că de Buna Vestire nu este bine să ieși din casă flămând. Oamenii trebuie să mănânce bine dimineața, pentru a nu atrage lipsuri sau necazuri peste an.

Tot în această zi sunt interzise certurile, discuțiile aprinse și supărările, deoarece se crede că ele pot aduce neînțelegeri și ghinion până la finalul anului.

De asemenea, nu se lucrează în gospodărie la activități grele, pentru a nu tulbura sărbătoarea și pentru a păstra liniștea specifică acestei zile sfinte.

Ce nu este bine să pui pe masă de Buna Vestire

Masa de Buna Vestire trebuie să fie una curată și potrivită perioadei de post. Nu se pun pe masă preparate din carne, ouă sau lactate, deoarece dezlegarea este doar la pește. De asemenea, se evită băuturile alcoolice tari, considerate aducătoare de tulburare și ceartă. În unele zone se evită și preparatele foarte acre, precum oțetul, fiind asociate cu amărăciunea și lipsa de noroc.

Tradiția spune că masa trebuie pregătită cu gând bun și cu suflet liniștit, pentru ca binecuvântarea să rămână în casă.

Citeşte şi: Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026

Citeşte şi: Plăcintă cu varză, de post, după rețeta lui Sorin Bontea. „Jur că nu-ți mai trebuie carne după ce o mănânci!”

Citeşte şi: Alimentele de post care accelerează procesul de îmbătrânire. Care sunt cele două produse care pot dăuna sănătății

Citeşte şi: Ciorbă bănățeană de post cu smântână din caju, rețeta maicii Maria de la Mănăstirea Brebu

Ce este bine să mănânci în această zi

De Buna Vestire, peștele este alimentul central, fiind considerat aducător de sănătate, putere și protecție pentru tot anul. Gospodinele pregătesc pește la cuptor, la grătar sau prăjit, alături de mămăligă, legume sau mujdei.

În unele regiuni se gătește borș de pește, despre care se spune că aduce noroc. Tot în această zi se obișnuiește să se mănânce pâine caldă sau colaci, pentru spor în casă, iar unii credincioși gustă miere dimineața, pentru ca anul să fie dulce și îmbelșugat.

Obiceiuri care aduc noroc și prosperitate

Ziua Cucului este încărcată de simboluri legate de noroc și împlinire.

Se spune că dacă auzi cucul cântând în fața ta, este semn bun, dar dacă îl auzi în spate, pe stomacul gol, este un semn nefavorabil. Tinerii obișnuiau să întrebe cucul când se vor căsători, iar numărul strigătelor lui era interpretat ca numărul anilor de așteptare.

În unele zone, crenguța pe care cântă cucul este tăiată și pusă în apa în care se spală fetele, pentru a atrage dragostea. Aprinderea focurilor ritualice, împărțirea de pomană și tămâierea casei sunt considerate gesturi care aduc protecție, belșug și liniște în familie.

Cea mai puternică rugăciune de Buna Vestire

Credincioșii consideră că rugăciunile rostite în această zi au o putere aparte, fiind un prilej de a cere ajutor divin și luminarea drumului în momente grele. Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni este aceasta:

„Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, Maică a Luminii și izvor nesecat de har! În această zi sfântă a Bunei Vestiri, când Arhanghelul Gavriil a adus vestea cea bună, mă rog Ție cu smerenie și credință. Ajută-mă, ocrotește-mă și acoperă-mă cu Sfântul Tău Acoperământ! Alungă de la mine toată frica, necazul și neputința, adu pacea în inima mea și binecuvântează-mi calea. Tu, care ești Maica Mântuitorului și mijlocitoarea tuturor celor aflați în suferință, nu mă lăsa fără răspuns, ci trimite-mi ajutorul Tău cel sfânt. Amin.”

Libertatea.ro
Ioana, soția lui Ilie Năstase, a fost jefuită. „Mi-au furat geanta, cu acte, bani și cheile de la mașină. A fost un șoc mare”
Ioana, soția lui Ilie Năstase, a fost jefuită. „Mi-au furat geanta, cu acte, bani și cheile de la mașină. A fost un șoc mare”
Fanatik
Culisele celei mai surprinzătoare convocări a lui Mircea Lucescu: „Poveste de block-buster. Dă gol în minutul 90!”. Exclusiv
Culisele celei mai surprinzătoare convocări a lui Mircea Lucescu: „Poveste de block-buster. Dă gol în minutul 90!”. Exclusiv
GSP.ro
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Click.ro
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Redactia.ro
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
Citește și...
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie i-a solicitat daune morale
Ce înseamnă dezlegarea la pește. Ce ai voie să mănânci și ce greșeli fac mulți
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
„Comutatorul morții” din creier, descoperit de cercetători. Un pas important în lupta cu boala Alzheimer
A început un nou sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu. Celebra emisiune de business revine cu lecții autentice de viață și lideri puternici
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO

Recomandări
Ultima decizie în povestea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Ce au decis în legătura cu divorțul
Ultima decizie în povestea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Ce au decis în legătura cu divorțul
Vlăduța Lupău a făcut circ în avion. Cum a enervat-o o stewardesă: „Trebuia să aterizeze avionul”
Vlăduța Lupău a făcut circ în avion. Cum a enervat-o o stewardesă: „Trebuia să aterizeze avionul”
Avantaje
WOW, ne-a lădat mască! Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Nu mai puțin de 30 de kilograme a dat jos
WOW, ne-a lădat mască! Imagini cu Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit. Nu mai puțin de 30 de kilograme a dat jos
Ce revenire! O mare vedetă s-a întors la PRO TV după ani de pauză! Cum arată acum și când va apărea pe post
Ce revenire! O mare vedetă s-a întors la PRO TV după ani de pauză! Cum arată acum și când va apărea pe post
Elle
Familia lui Rareș Cojoc, prima reacție după ce Andreea Popescu a anunțat divorțul de acesta. Ce mesaj neașteptat a transmis mama dansatorului
Familia lui Rareș Cojoc, prima reacție după ce Andreea Popescu a anunțat divorțul de acesta. Ce mesaj neașteptat a transmis mama dansatorului
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
Noi imagini cu Alexandra Stan însărcinată cu primul copil. Cum a emoționat vedeta pe toată lumea: „Tot ce mi-am dorit vreodată…” Video
Noi imagini cu Alexandra Stan însărcinată cu primul copil. Cum a emoționat vedeta pe toată lumea: „Tot ce mi-am dorit vreodată…” Video
DailyBusiness.ro
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
A1.ro
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Horoscop 25 martie 2026. Scânteia pasiunii se aprinde în inima ei. O zodie se îndrăgostește rapid. Viața i se schimbă total
Horoscop 25 martie 2026. Scânteia pasiunii se aprinde în inima ei. O zodie se îndrăgostește rapid. Viața i se schimbă total
Dan Negru, prezentator la Nibiru: „Eu cred că există discriminare de vârstă în țara asta”
Dan Negru, prezentator la Nibiru: „Eu cred că există discriminare de vârstă în țara asta”
Declarațiile profesorului care l-ar fi agresat pe Dima, fiul Marei Bănică. Corneliu Riegler neagă acuzațiile: „El m-a hărțuit pe holurile școlii”
Declarațiile profesorului care l-ar fi agresat pe Dima, fiul Marei Bănică. Corneliu Riegler neagă acuzațiile: „El m-a hărțuit pe holurile școlii”
Cine este Lazy Ed, bărbatul cu care JO Ioana Anuța a fost surprinsă în ipostaze tandre: „Dragostea mea”
Cine este Lazy Ed, bărbatul cu care JO Ioana Anuța a fost surprinsă în ipostaze tandre: „Dragostea mea”
Observator News
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Ce a picat la subiectul III
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Ce a picat la subiectul III
Libertatea pentru Femei
Mirabela Grădinaru, întâlnire cu Melania Trump, iar Internetul “a explodat”. Ce au observat oamenii si nu au putut să tacă. Avalanșă de comentarii și detaliul care i-a revoltat
Mirabela Grădinaru, întâlnire cu Melania Trump, iar Internetul “a explodat”. Ce au observat oamenii si nu au putut să tacă. Avalanșă de comentarii și detaliul care i-a revoltat
Breaking news! Guvernul declară stare de urgență în România! Se iau măsuri care afectează toți românii
Breaking news! Guvernul declară stare de urgență în România! Se iau măsuri care afectează toți românii
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A găsit 23.000 de euro pe stradă și i-a returnat. Reacția după recompensa primită a stârnit o adevărată revoltă
A găsit 23.000 de euro pe stradă și i-a returnat. Reacția după recompensa primită a stârnit o adevărată revoltă
Ce se întâmplă pe piața carburanților din România? Avertismentul experților: risc real de penurie
Ce se întâmplă pe piața carburanților din România? Avertismentul experților: risc real de penurie
Calendar ortodox 24 martie 2026. Ce nu au voie să facă credincioșii în Ajunul Bunei Vestiri
Calendar ortodox 24 martie 2026. Ce nu au voie să facă credincioșii în Ajunul Bunei Vestiri
Sprijin financiar de la stat. Despre ce sumă este vorba și cine poate beneficia
Sprijin financiar de la stat. Despre ce sumă este vorba și cine poate beneficia
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Cum arăta Gabriela Prisăcariu în urmă cu 13 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil, muza lui Cătălin Botezatu. DETALIUL care a atras atenția tuturor
Cum arăta Gabriela Prisăcariu în urmă cu 13 ani. Imagine rară cu soția lui Dani Oțil, muza lui Cătălin Botezatu. DETALIUL care a atras atenția tuturor
S-A AFLAT PREȚUL! Câți bani costă pantofii preferați ai lui Kate Middleton? Prințesa a făcut spectacol la Windsor într-o ținută care ascunde un mesaj secret
S-A AFLAT PREȚUL! Câți bani costă pantofii preferați ai lui Kate Middleton? Prințesa a făcut spectacol la Windsor într-o ținută care ascunde un mesaj secret
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
O mai recunoști? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, iar în adolescență arăta așa. Puțini și-au dat seama cine este
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
