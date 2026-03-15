Home > Culinar > Plăcintă cu varză, de post, după rețeta lui Sorin Bontea. „Jur că nu-ți mai trebuie carne după ce o mănânci!"

Plăcintă cu varză, de post, după rețeta lui Sorin Bontea. „Jur că nu-ți mai trebuie carne după ce o mănânci!"

Chef Sorin Bontea are o rețetă delicioasă, ideală pentru perioada postului: plăcinta moldovenească cu varză. Inspirat de un preparat tradițional gustat la mama unui prieten, celebrul bucătar a decis să reproducă rețeta acasă și să o împărtășească publicului, demonstrând încă o dată că simplitatea poate fi spectaculoasă atunci când este tratată cu pasiune.

„Am mâncat o plăcintă de post cu varză făcută de mama unui prieten, genul ăla de plăcintă moldovenească… Mama ei de plăcintă! A fost așa de bună, că am cerut imediat rețeta ca s-o fac și eu”, a povestit Sorin Bontea. Haideți să aflăm cu se prepară această plăciontă.

Ingrediente

Pentru aluat:

  • 500 ml apă caldă
  • 1 lingură zahăr
  • 1 linguriță sare
  • 3 linguri ulei
  • 1 lingură oțet
  • 700–750 g făină tip 650
Pentru umplutură:

  • jumătate de varză
  • 2 cepe potrivite
  • sare și piper, după gust
  • Mod de preparare

Pentru această rețetă, Chef Sorin Bontea folosește un aluat simplu, pe bază de apă caldă, ulei, oțet și făină, care trebuie lăsat să se odihnească aproximativ 30 de minute. Toate ingredientele sunt amestecate în robotul de bucătărie, iar bucătarul subliniază momentul în care aluatul este gata: „Când nu se mai lipește de pereții vasului, e gata”.

După frământare, aluatul este uns cu puțin ulei și lăsat la odihnit, timp în care se pregătește umplutura. Ceapa se călește ușor în ulei, apoi se adaugă varza tăiată fin. Bontea insistă asupra texturii: „Nu o călesc foarte mult, vreau să rămână ușor crocantă”.

Când umplutura s-a răcit, aluatul se împarte în opt bucăți egale, fiecare întinsă foarte subțire, „până se vede degetul prin ele”, după cum explică chef-ul. Plăcintele se prăjesc ușor în tigaie, apoi sunt rumenite în cuptor pentru un rezultat uniform și crocant

Procesul de preparare este unul tradițional, dar cu mici ajustări moderne care îi poartă amprenta lui Bontea. După prăjirea ușoară în tigaie, plăcintele sunt așezate într-o tavă și coapte la 180°C timp de 10–15 minute, până capătă o culoare aurie.

Astfel obținem o plăcintă cu exterior crocant și interior moale, plin de savoare, perfectă pentru perioada de post sau pentru cei care apreciază gustul autentic al bucătăriei moldovenești. Chef-ul a încheiat prezentarea rețetei cu o glumă care a cucerit publicul: „E o plăcintă de post, dar jur că nu-ți mai trebuie carne după ce o mănânci!”

