Tiropita, rețeta de plăcintă grecească cu brânză

Tiropita sau tyropita este plăcinta cu brânză sărată în stil tradițional grecesc, pe care o găsești în orice patiserie din Grecia, la orice oră din zi. Grecii o savurează caldă la micul dejun și o pregătesc acasă aproape în fiecare duminică și în zilele de sărbători. Află care este istoria ei, cum se face tiropita și ce diferență este între plăcinta cu brânză grecească și cea românească.

Tiropita este una dintre cele mai îndrăgite plăcinte grecești, renumită pentru gustul ei plin, bogat și ușor sărat, care cucerește de la prima îmbucătură. Umplutura generoasă de brânză, adesea feta, îi oferă o savoare intensă, perfect echilibrată de foile crocante și aurii de aluat. Este nelipsită din brutăriile de cartier, din tavernele simple și de pe mesele de sărbătoare.

În Grecia, o găsești adesea dimineața, caldă, abia scoasă din cuptor, răspândind un miros irezistibil, cu note sărate și ușor cremoase. Așezată în vitrine alături de alte plăcinte, atrage imediat prin aspectul său rumen și apetisant. Se mănâncă pe fugă, în drum spre serviciu, sau în tihnă, acasă, unde gustul ei sărat și consistent se potrivește perfect cu un pahar de lapte sau cu un iaurt rece, completând o experiență simplă, dar extrem de satisfăcătoare.

Care este istoria și influența plăcintelor grecești

În vastul univers al bucătăriei grecești, plăcintele au jucat, fără îndoială, un rol esențial încă din cele mai vechi timpuri. De altfel, se crede că grecii antici au pus bazele aluatului pentru plăcinte, iar de atunci rețeta s-a răspândit în întreaga lume, devenind un simbol al gastronomiei grecești. Dintre numeroasele variante de plăcinte grecești, două ies în mod special în evidență: plăcinta cu brânză, cunoscută drept „tiropita”, și plăcinta cu spanac, „spanakopita”.

În ceea ce privește tiropita, se spune că își are originile într-un preparat bizantin numit „plakountas tetyromenous” sau „plăcintă cu brânză în straturi”, care, la rândul său, ar proveni dintr-un fel de mâncare roman asemănător. Există însă și teoria conform căreia preparatele în straturi, precum tiropita, ar avea rădăcini în bucătăria turcească, inspirate din pita prăjită în straturi dezvoltată de popoarele din Asia Centrală. Tradiția grecească păstrează însă o explicație simplă și autentică: oamenii din satele grecești, adesea săraci, transformau ingrediente de bază precum făina, uleiul și brânza într-o plăcintă hrănitoare pentru familie.

Astăzi, tiropita există în numeroase variante, folosind diverse tipuri de brânză, dar feta este cea mai populară. La fel de variate sunt și tipurile de aluat: foi subțiri de filo, aluat foietaj sau aluat fraged. Plăcinta poate fi modelată în forme diferite – dreptunghiulară, rotundă sau chiar în spirală – și poate fi coaptă atât în cuptoare moderne, cât și în cuptoare tradiționale din lemn sau piatră, fiecare metodă oferindu-i o textură și o aromă distinctă. Această diversitate reflectă bogăția regională a Greciei și ingredientele disponibile în fiecare zonă.

Și spanakopita are o istorie proprie, la fel de interesantă. Originea sa nu este pe deplin clară, dar se spune că ar fi apărut în Grecia în urmă cu peste 400 de ani, posibil având legături cu preparate similare din bucătăria turcească. Cele mai apreciate rețete provin din regiunea Epir, din nord-vestul Greciei. Umplutura tradițională conține spanac tocat, brânză feta, ceapă sau ceapă verde, ouă și condimente. Aceasta este învelită în foi subțiri de filo unse cu unt sau ulei de măsline și coaptă fie într-o tavă mare, fie sub formă de porții individuale, adesea triunghiulare. În unele regiuni, în special pe insule, aluatul este mai gros, asemănător unei cruste crocante, iar rețetele pot include și alte brânzeturi sau verdețuri, precum prazul sau ștevia.

În concluzie, tiropita și spanakopita sunt două dintre cele mai reprezentative preparate ale bucătăriei grecești, apreciate pentru simplitatea lor, pentru varietatea ingredientelor și, mai ales, pentru gustul lor inconfundabil. Dacă ajungi în Grecia, merită cu siguranță să le încerci!

De unde provine termenul ”tiropita”

Tiropita, care se traduce literalmente prin „plăcintă cu brânză” („tiro” înseamnă brânză, iar „pita” înseamnă plăcintă), este preparată în mod tradițional din brânză feta învelită în foi subțiri de aluat phyllo sau filo. Phyllo, cuvânt grecesc care înseamnă „frunză” (foaie fină), desemnează un aluat extrem de fin, aproape transparent, care se suprapune în mai multe straturi înainte de a fi umplut cu brânză.

Deoarece feta are o textură sfărâmicioasă, rețetele de tiropita includ de obicei ouă și alte tipuri de brânză (precum ricotta brânză dulce de vaci) pentru a obține o compoziție mai legată și mai cremoasă. În funcție de regiune, tiropita poate fi servită sub formă de triunghiuri mici – obținute prin plierea unei fâșii de aluat, asemănător unui steag – sau sub formă de bucăți dreptunghiulare, tăiate dintr-o plăcintă mai mare.

De ce este atât de îndrăgită tiropita

Foile fine de aluat care devin crocante în cuptor și gustul pătrunzător și cremos de feta fac din această plăcintă o gustare excelentă, foarte populară în Grecia și îndrăgită imediat de turiști. În plus, este o plăcintă pe care o poți pregăti foarte ușor acasă. Foile fine de plăcintă se găsesc ușor de cumpărat, dar este important să cumperi o feta de calitate, deoarece ea este tot sufletul acestui preparat.

Nu este deloc o rețetă sofisticată. Iar, dacă vrei să îi dai un gust anume, poți adăuga mărar proaspăt tocat mărunt și semințe de susan pentru decor. Nu uita de iaurt, eventual iaurt grecesc, care ajută umplutura să fie mai cremoasă. Și ține cont de faptul că foile de plăcintă trebuie bine unse cu unt topit sau cu ulei de măsline, fiecare în parte, pentru a se coace uniform.

Ce ingrediente sunt necesare pentru plăcinta cu brânză grecească

Iată lista de ingrediente conform rețetelor tradiționale cu brânză feta. Dacă mărarul și susanul sunt opționale, piperul măcinat este prezent aproape în toate rețetele de tiropita adunate din diverse regiuni ale Greciei. Piperul îi conferă un gust ușor picant care se îmbină atât de bine cu gustul sărat și pătrunzător de feta. În unele zone se adaugă și câteva frunze de mentă în compoziție, dar nu este chiar pe gustul tuturor.

un pachet de foi de plăcintă

500 g brânză feta de calitate

200 g brânză dulce de vaci, anthotiro sau ricotta (opțional, pentru echilibru)

3 ouă mari

150 ml iaurt (opțional, dacă umplutura mai are nevoie)

100 ml ulei de măsline sau un pachet de unt topit

un praf de piper proaspăt măcinat

2 linguri de mărar tocat mărunt opțional

Cum se prepară tiropita

1. Foile de plăcintă se decongelează și se acoperă cu un prosop curat și umed, să nu se usuce.

2. Brânza feta se sfărâmă cu o furculiță, se adaugă brânza mai dulce și iaurtul grecesc și se gustă compoziția, să fie suficient de cremoasă.

3. Se adaugă apoi în compoziție ouăle bătute, un praf de piper și mărar, dacă vrei un gust deosebit. Compoziția trebuie să fie legată, omogenă, cremoasă, dar nu prea lichidă.

4. Se pregătește o tavă largă și se așază o foaie de copt. Se așază apoi prima foaie de aluat și se unge bine cu unt topit sau cu ulei de măsline folosind o pensulă. Se așază alte 4 – 5 foi, fiecare bine unse cu unt topit.

5. Se întinde jumătate din compoziția de brânză peste stratul de foi și se nivelează uniform. Se așază din nou 2-3 foi unse, apoi restul de umplutură. Se acoperă cu restul foilor, ungând fiecare strat în parte.

6. Se introduc marginile foilor în interiorul tăvii și se unge bine ultima foaie. Se crestează ușor plăcinta la suprafață, în pătrate sau romburi, fără să tai complet până la bază.

7. Se coace plăcinta în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de aproximativ 35-45 de minute, până când devine bine rumenită și crocantă la suprafață.

8. Se scoate tava din cuptor și se lasă plăcinta tiropita să se odihnească 15-20 de minute înainte de a fi porționată complet. Se servește caldă sau la temperatura camerei. Cât este proaspătă, foile de deasupra sunt crocante și delicioase.

Tiropita se consumă de obicei imediat, dar poate fi păstrată la frigider până a doua zi și reîncălzită în cuptorul cu microunde, dar își pierde din textura crocantă.

Cum se deosebește tiropita de plăcinta cu brânză românească

Tiropita grecească și plăcinta cu brânză românească diferă destul de mult ca gust, textură și mod de preparare.

1. Tipul de brânză și gustul

Tiropita este făcută în principal cu brânză feta, care îi dă un gust mai intens, sărat și ușor acrișor. În schimb, plăcinta românească folosește de obicei brânză de vaci sau telemea, uneori în combinație, rezultând un gust mai blând. Varianta românească poate fi fie sărată, fie dulce (cu zahăr și stafide), ceea ce nu se acceptă la tiropita.

2. Aluatul și textura

Tiropita se prepară cu foi foarte subțiri de tip filo, care devin extrem de crocante și ușoare după coacere, aproape ca foița de țigară. Plăcinta românească are, de regulă, foi mai groase (de casă sau din comerț), iar textura finală este mai moale și mai consistentă, uneori chiar pufoasă.

3. Compoziția umpluturii

În tiropita, brânza feta este amestecată cu ouă și uneori cu alte brânzeturi mai dulci pentru a echilibra compoziția. La plăcinta românească, brânza este mult mai cremoasă, se folosesc mai multe ouă și, în funcție de rețetă, zahăr sau mărar. Gustul este mai „casnic” și mai puțin intens decât în varianta grecească.

4. Experiența gustului

Pe scurt, tiropita impresionează printr-un gust mai pronunțat, sărat și o textură crocantă, în timp ce plăcinta cu brânză românească este mai delicată, mai cremoasă și, uneori, chiar dulce. Ambele sunt delicioase, dar oferă experiențe diferite: una mediteraneană, intensă, cealaltă tradițională, reconfortantă.

Foto: Shutterstock

