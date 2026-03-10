Tăiței cu varză, pentru zilele de post. Rețeta pas cu pas

Tăițeii cu varză dulce sunt unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale, iar vestea bună este că această rețetă este ideală și pentru perioada postului. Se prepară ușor, cu ingrediente accesibile, iar rezultatul este o mâncare aromată, sățioasă și surprinzător de gustoasă. Fie că vrei o masă rapidă în timpul săptămânii sau un preparat tradițional reinterpretat, tăițeii cu varză sunt alegerea perfectă.

Ingrediente pentru tăiței cu varză de post

500 g varză dulce, tocată fideluță

300 g tăiței lați

1 ceapă medie

3 linguri ulei

sare, după gust

piper, după gust

1 linguriță semințe de chimen (opțional)

ardei iute / boia iute / fulgi de chilli (opțional, pentru servire)

mărar sau pătrunjel (opțional, pentru servire)

Citeşte şi: Quesadilla cu legume. Rețeta pas cu pas, pentru zilele de post

Citeşte şi: Chiftele din fasole boabe pentru zilele de post. Rețeta pas cu pas

Citeşte şi: Negresă de post de la Mănăstirea Vatra Bistrei. Cum să o prepari, pas cu pas

Cum se prepară tăițeii cu varză de post

Începe prin a tăia varza în fâșii foarte subțiri, astfel încât să se gătească uniform. Presară puțină sare peste ea și frământ-o ușor cu mâinile. Las-o câteva minute deoparte, până când începe să se înmoaie și să lase puțin lichid. Acest proces o face mai maleabilă și mai ușor de gătit.

Pune o cratiță încăpătoare pe foc și încinge uleiul. Adaugă ceapa tocată și las-o să se înmoaie, până devine sticloasă. Încorporează treptat varza pregătită, amestecând constant pentru a nu se lipi. Dacă îți place aroma specifică bucătăriei ardelenești, poți adăuga și chimen, care îi oferă un parfum aparte.

După ce toată varza a ajuns în oală, las-o să se gătească la foc mic, amestecând din când în când. După câteva minute, pune capacul și las-o să se înăbușe aproximativ 20 de minute. La final, varza ar trebui să fie moale, ușor rumenită și cu o textură plăcută. Potrivește gustul cu sare și piper.

Cât timp varza se gătește, pune la fiert o oală mare cu apă. Când începe să clocotească, adaugă sare și tăițeii. Fierbe-i conform instrucțiunilor sau, dacă sunt de casă, doar câteva minute. Scurge-i bine, fără să îi clătești, pentru a păstra consistența care ajută la legarea preparatului.

Când varza este bine rumenită, adaugă tăițeii fierți peste ea. Amestecă ușor, astfel încât pastele să se îmbine cu varza și să absoarbă aromele. Mai lasă totul pe foc foarte mic pentru un minut sau două, doar cât să se omogenizeze.

Preparatul este delicios servit imediat, dar rămâne la fel de bun și după ce se răcește. Dacă vrei să îi dai un plus de personalitate, poți presăra puțină boia iute, fulgi de chilli sau verdeață proaspătă. Mâncarea se păstrează bine în frigider câteva zile și se reîncălzește rapid, însă nu este recomandată congelarea, deoarece textura verzei și a pastelor se modifică.

Trucuri pentru ca preparatul să iasă delicios

Pentru o varză perfect caramelizată, gătește-o la foc mic și amestecă des.

Dacă îți place aroma tradițională, adaugă o linguriță de chimen în timpul călirii.

Tăițeii de casă sau pastele late absorb cel mai bine aromele, însă orice tip de paste funcționează. Preparatul se păstrează foarte bine 2–3 zile la frigider și se reîncălzește ușor la tigaie, însă nu este recomandată congelarea, deoarece varza și pastele își pierd textura.

Foto – captură Youtube

Urmărește-ne pe Google News