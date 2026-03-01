  MENIU  
Home > Culinar > Negresă de post de la Mănăstirea Vatra Bistrei. Cum să o prepari, pas cu pas

Negresă de post de la Mănăstirea Vatra Bistrei. Cum să o prepari, pas cu pas

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Descoperă rețeta de negresă de post a Maicii Hrisantia de la Mânăstirea Valea Bistrei. O prăjitură simplă, dar plină de gust, perfectă pentru perioadele de post și momentele de liniște interioară.

Negresă de post, rețeta maicii Hrisantia

Un desert simplu, delicios și perfect pentru zilele de post – negresa de post pregătită cu dragoste la Mânăstirea Valea Bistrei de către Maica Hrisantia.

Cu ingrediente accesibile și o rețetă ușor de urmat, această prăjitură cu aromă intensă de cacao e companionul ideal pentru o ceașcă de ceai sau cafea. Iată cum o poți face și tu acasă.

Citește și: Pastele de post ale lui Cătălin Scărlătescu. Rețeta simplă cu 5 ingrediente, recomandată de juratul MasterChef

Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Cea mai bună salată de post, după rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera! E plină de vitamine, sățioasă și se face din ingrediente ieftine
Recomandarea zilei

Citește și: Orez mănăstiresc, rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Lăpuș. Este ideală pentru Postul Paștelui

Ingrediente negresă de post

Pentru această rețetă de negresă de post sunt necesare câteva ingrediente simple.

S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Recomandarea zilei

Pentru aluat:

  • 250 ml ulei
  • 500 ml apă minerală
  • 373 g zahăr
  • 1 kg făină
  • 2 lingurițe bicarbonat de sodiu
  • 3-4 linguri de cacao
  • 1 lingură oțet
  • 50 g miez de nucă
  • esență la alegere: vanilie, rom, coajă rasă de portocală sau lămâie

Pentru sirop:

  • 2 linguri cacao
  • 8 linguri zahăr
  • 5-6 linguri apă caldă
  • 2 linguri ulei
  • o picătură de esență de rom sau vanilie

Citește și: Salată cu năut, rețeta de post a măicuțelor de la Mănăstirea Nera. Cea mai sățioasă salată pentru Postul Mare

Citește și: Rețeta de maioneză fără ulei. Este secretul lui Carmen Brumă pentru sărbători fără kilograme în plus

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade. Pregătește o tavă, unge-o cu ulei și tapeteaz-o cu hârtie de copt sau făină pentru a preveni lipirea aluatului.

Într-un bol mare, amestecă zahărul, apa minerală și uleiul până ce zahărul se dizolvă complet. Într-un alt vas, cerne făina împreună cu bicarbonatul și cacaoa, apoi încorporează treptat amestecul uscat în cel lichid. Continuă să amesteci până obții o compoziție omogenă și cremoasă. Adaugă oțetul, miezul de nucă mărunțit și esența aleasă.

Toarnă aluatul în tavă și lasă-l la cuptor pentru 30-40 de minute. Verifică dacă este gata folosind o scobitoare – dacă aceasta rămâne curată, negresa este coaptă. Las-o să se răcească înainte de a o porționa.

Într-un ibric mic, amestecă cacaoa, zahărul, apa caldă și uleiul. Fierbe amestecul la foc mic, amestecând constant, până când se îngroașă ușor. Adaugă esența aleasă după gust.

Toarnă siropul peste negresa caldă sau ușor răcită, întinzându-l uniform. Pentru un rezultat mai suculent, poți înțepa ușor prăjitura cu o scobitoare înainte de a turna siropul, ca acesta să pătrundă în interior.

La final, presară nuci mărunțite sau, dacă preferi, stafide lăsate în apă fierbinte timp de 15 minute, apoi aromate cu puțin rom. Poți adăuga și migdale, alune sau fructe confiate pentru un plus de savoare. Lasă negresa să se răcească complet, iar apoi bucură-te de un desert lucios, aromat și plin de gust.

Sursă foto: Captură video

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
Fanatik
Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din primul 11 înainte de UTA – FCSB. Exclusiv
Decizie șoc: amendat de Gigi Becali cu 20.000 de euro și scos din primul 11 înainte de UTA – FCSB. Exclusiv
GSP.ro
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei
S-a aflat noua cucerire a lui Lamine Yamal » Vedeta vine des să-l vadă la meciurile Barcelonei
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
TV Mania
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Citește și...
Gigi Becali, acuze uluitoare: „Aici e vorba despre capii capilor cu capii capilor! Grupul de la Cluj e de 100 de ori mai tare ca mine. Dar la hoție, nu la altceva! Eu nu accept!”. Exclusiv
Cum va fi vremea de Paște 2026. Anunțul făcut de meteorologi pentru minivacanță
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cele mai murdare orașe din lume. Locuitorii se sufocă zi de zi, speranța de viață e catastrofală
Salată cu năut, rețeta de post a măicuțelor de la Mănăstirea Nera. Cea mai sățioasă salată pentru Postul Mare
Buget mai mare pentru Erasmus+
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Tudor Ionescu, mărturisiri dureroase despre lupta cu depresia. "Mi-am dat seama că nu mai pot!" Soția sa, Ana, profund afectată de problemele artistului
Tudor Ionescu, mărturisiri dureroase despre lupta cu depresia. "Mi-am dat seama că nu mai pot!" Soția sa, Ana, profund afectată de problemele artistului
Legendarul Neil Sedaka, autorul hitului "Oh! Carol", a murit la 86 de ani
Legendarul Neil Sedaka, autorul hitului "Oh! Carol", a murit la 86 de ani
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Zici că e din revistă! Așa arată casa în care locuiesc Oase și Maria de la Power Couple 2026. Bucătărie modernă în nuanțe de gri, living cu o canapea uriașă pentru seri de filme și două pisici care dau suflet casei
Zici că e din revistă! Așa arată casa în care locuiesc Oase și Maria de la Power Couple 2026. Bucătărie modernă în nuanțe de gri, living cu o canapea uriașă pentru seri de filme și două pisici care dau suflet casei
Elle
Bill Gates a recunoscut că a înșelat-o pe Melinda French Gates cu două femei din Rusia în timpul mariajului lor de 27 de ani. Ce a dezvăluit fondatorul Microsoft în fața angajaților fundației sale
Bill Gates a recunoscut că a înșelat-o pe Melinda French Gates cu două femei din Rusia în timpul mariajului lor de 27 de ani. Ce a dezvăluit fondatorul Microsoft în fața angajaților fundației sale
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului la numai 53 de ani, pe fondul luptei sale cu ASL. Campania de strângere de fonduri pentru fiicele actorului, criticată dur pe internet
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului la numai 53 de ani, pe fondul luptei sale cu ASL. Campania de strângere de fonduri pentru fiicele actorului, criticată dur pe internet
Ce spunea Sorana Cîrstea despre Alexandru Ion Țiriac, cu puțin timp înainte de vestea despărțirii. Cei doi au format un cuplu timp de 4 ani: "Aș vrea să..."
Ce spunea Sorana Cîrstea despre Alexandru Ion Țiriac, cu puțin timp înainte de vestea despărțirii. Cei doi au format un cuplu timp de 4 ani: "Aș vrea să..."
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Vedeta care s-a lăsat filmată în duș. Imaginile de senzație din vacanța exotică
Vedeta care s-a lăsat filmată în duș. Imaginile de senzație din vacanța exotică
Horoscop 2 martie 2026. Marte în Pești. Le va da peste nas cu succesul ei. O zodie va da clasă tuturor și își va schimba total viața
Horoscop 2 martie 2026. Marte în Pești. Le va da peste nas cu succesul ei. O zodie va da clasă tuturor și își va schimba total viața
Horoscop 1 martie 2026. L-a prins pe Dumnezeu de picior și își schimbă destinul. O zodie începe o nouă poveste de dragoste
Horoscop 1 martie 2026. L-a prins pe Dumnezeu de picior și își schimbă destinul. O zodie începe o nouă poveste de dragoste
Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre viața de cuplu, după 12 ani de căsnicie. "Nu există căsnicie fără mici scântei!" Ce reproșuri primește din partea soțului
Ecaterina Ladin, dezvăluiri despre viața de cuplu, după 12 ani de căsnicie. "Nu există căsnicie fără mici scântei!" Ce reproșuri primește din partea soțului
Horoscop martie 2026. Se vede luminița de la capătul tunelului. Gata cu problemele! O zodie plânge de fericire
Horoscop martie 2026. Se vede luminița de la capătul tunelului. Gata cu problemele! O zodie plânge de fericire
Observator News
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Libertatea pentru Femei
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse din luna februarie. Cum le ajută energia astrelor în ultima săptămână a lunii
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Ce părere are reputatul medic Gheorghe Cerin despre Mounjaro, metoda favorită de slăbit a multor persoane publice, și ce n-ar trebui să lipsească din rutina noastră alimentară
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenție! 5 medicamente de evitat după 65 de ani. Efecte adverse letale
Atenție! 5 medicamente de evitat după 65 de ani. Efecte adverse letale
Obiceiul zilnic care îți dereglează hormonii fără să-ți dai seama. Aproape toată lumea îl face dimineața
Obiceiul zilnic care îți dereglează hormonii fără să-ți dai seama. Aproape toată lumea îl face dimineața
Horoscop 1 martie. Zodia care primește o veste incredibilă chiar azi!
Horoscop 1 martie. Zodia care primește o veste incredibilă chiar azi!
Horoscop 2–8 martie 2026. Trei zodii atrag un val de noroc rar întâlnit
Horoscop 2–8 martie 2026. Trei zodii atrag un val de noroc rar întâlnit
TV Mania
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Aris Eram a recunoscut totul! Cele 5 lucruri neașteptate pe care le-a luat în bagaj la Survivor România: „Le-am cultivat de mic”
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor? Grădina cu 30 de soiuri de trandafiri și baia „ca-n filme” din Popești Leordeni. Irina și Răzvan și-au deschis porțile palatului: Vezi galeria foto care te va lăsa fără cuvinte!
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
52 de ani sau 20? Consuelo a apărut așa, iar Adrian Mutu a reacționat imediat: „Femeia care mi-a marcat viața”. Detaliul care i-a șocat pe fanii „Briliantului” e aici. Vezi pozele
52 de ani sau 20? Consuelo a apărut așa, iar Adrian Mutu a reacționat imediat: „Femeia care mi-a marcat viața”. Detaliul care i-a șocat pe fanii „Briliantului” e aici. Vezi pozele
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Ce s-a ales de Ramona Gabor, după ce a plecat din România. Fosta cumnată a lui Irinel Columbeanu e total schimbată. Ce meserie are acum?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton