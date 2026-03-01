Negresă de post de la Mănăstirea Vatra Bistrei. Cum să o prepari, pas cu pas

Descoperă rețeta de negresă de post a Maicii Hrisantia de la Mânăstirea Valea Bistrei. O prăjitură simplă, dar plină de gust, perfectă pentru perioadele de post și momentele de liniște interioară.

Negresă de post, rețeta maicii Hrisantia

Un desert simplu, delicios și perfect pentru zilele de post – negresa de post pregătită cu dragoste la Mânăstirea Valea Bistrei de către Maica Hrisantia.

Cu ingrediente accesibile și o rețetă ușor de urmat, această prăjitură cu aromă intensă de cacao e companionul ideal pentru o ceașcă de ceai sau cafea. Iată cum o poți face și tu acasă.

Ingrediente negresă de post

Pentru această rețetă de negresă de post sunt necesare câteva ingrediente simple.

Pentru aluat:

250 ml ulei

500 ml apă minerală

373 g zahăr

1 kg făină

2 lingurițe bicarbonat de sodiu

3-4 linguri de cacao

1 lingură oțet

50 g miez de nucă

esență la alegere: vanilie, rom, coajă rasă de portocală sau lămâie

Pentru sirop:

2 linguri cacao

8 linguri zahăr

5-6 linguri apă caldă

2 linguri ulei

o picătură de esență de rom sau vanilie

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade. Pregătește o tavă, unge-o cu ulei și tapeteaz-o cu hârtie de copt sau făină pentru a preveni lipirea aluatului.

Într-un bol mare, amestecă zahărul, apa minerală și uleiul până ce zahărul se dizolvă complet. Într-un alt vas, cerne făina împreună cu bicarbonatul și cacaoa, apoi încorporează treptat amestecul uscat în cel lichid. Continuă să amesteci până obții o compoziție omogenă și cremoasă. Adaugă oțetul, miezul de nucă mărunțit și esența aleasă.

Toarnă aluatul în tavă și lasă-l la cuptor pentru 30-40 de minute. Verifică dacă este gata folosind o scobitoare – dacă aceasta rămâne curată, negresa este coaptă. Las-o să se răcească înainte de a o porționa.

Într-un ibric mic, amestecă cacaoa, zahărul, apa caldă și uleiul. Fierbe amestecul la foc mic, amestecând constant, până când se îngroașă ușor. Adaugă esența aleasă după gust.

Toarnă siropul peste negresa caldă sau ușor răcită, întinzându-l uniform. Pentru un rezultat mai suculent, poți înțepa ușor prăjitura cu o scobitoare înainte de a turna siropul, ca acesta să pătrundă în interior.

La final, presară nuci mărunțite sau, dacă preferi, stafide lăsate în apă fierbinte timp de 15 minute, apoi aromate cu puțin rom. Poți adăuga și migdale, alune sau fructe confiate pentru un plus de savoare. Lasă negresa să se răcească complet, iar apoi bucură-te de un desert lucios, aromat și plin de gust.

Sursă foto: Captură video

