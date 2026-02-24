Salată cu năut, rețeta de post a măicuțelor de la Mănăstirea Nera. Cea mai sățioasă salată pentru Postul Mare

Salată cu năut, rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera
Într-o lume agitată, în care căutăm hrană sănătoasă și momente de liniște, o salată simplă poate deveni un adevărat refugiu. De la Mănăstirea Nera vine o rețetă de post care îmbină armonios legume proaspete, năut, tofu și semințe – un preparat ușor, dar sățios, perfect pentru zilele de înfrânare.
Rețeta maicilor de la Mănăstirea Nera este dovada că simplitatea poate fi extraordinară. Cu un conținut bogat în fibre, vitamine și minerale, această salată nu doar că susține digestia, dar oferă și energia necesară pe parcursul zilei.
„Postul nu înseamnă lipsă, ci curățire – iar atunci când alegem hrană curată și binecuvântată, facem un pas mic spre lumină”, amintesc surorile mănăstirii, într-o postare pe Facebook.
Pregătirea legumelor: Tăiați varza subțire și frecați-o cu sare pentru a-și lăsa dulceața. Morcovul, țelina, păstârnacul și sfecla se dau pe răzătoare, iar ardeiul gras se taie cuburi. Pătrunjelul verde se toacă mărunt.
Adăugarea ingredientelor principale: Năutul fiert și scurs, tofu tăiat cuburi și măslinele se așază peste legume. Semințele rumenite adaugă o textură crocantă, iar fulgii de drojdie inactivă oferă un gust ușor brânzos.
Dressing-ul: Amestecați uleiul de măsline cu oțetul de mere și sarea, apoi turnați peste salată. Amestecați încet și lăsați preparatul să se odihnească câteva minute pentru ca aromele să se întrepătrundă.
Această salată este mai mult decât o masă – este o lecție de cumpătare și echilibru. Alegând ingrediente naturale și pline de nutrienți, ne reconectăm cu esențialul. Nu întâmplător, Sfântul Ioan Postitorul spunea: „Începi să te pocăiești atunci când începi să postești, căci fără postire pocăința ta este moartă”.
Sursă foto: Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.