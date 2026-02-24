Salată cu năut, rețeta de post a măicuțelor de la Mănăstirea Nera. Cea mai sățioasă salată pentru Postul Mare

Descoperă salata de post cu năut, tofu și semințe, pregătită de măicuțele de la Mănăstirea Nera! O rețetă simplă, ideală pentru zilele de post, ce aduce echilibru trupului și sufletului.

Salată cu năut, rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera

Într-o lume agitată, în care căutăm hrană sănătoasă și momente de liniște, o salată simplă poate deveni un adevărat refugiu. De la Mănăstirea Nera vine o rețetă de post care îmbină armonios legume proaspete, năut, tofu și semințe – un preparat ușor, dar sățios, perfect pentru zilele de înfrânare.

Rețeta maicilor de la Mănăstirea Nera este dovada că simplitatea poate fi extraordinară. Cu un conținut bogat în fibre, vitamine și minerale, această salată nu doar că susține digestia, dar oferă și energia necesară pe parcursul zilei.

„Postul nu înseamnă lipsă, ci curățire – iar atunci când alegem hrană curată și binecuvântată, facem un pas mic spre lumină”, amintesc surorile mănăstirii, într-o postare pe Facebook.

Citește și: Paula Seling și rețeta ei specială de ciorbă „de burtă” de post, cu Pleurotus și caju. „Este extraordinară, vă spun sincer!”

Citește și: Cum prepară Cornelia Rednic negresa de post cu fistic. Rețeta artistei s-a viralizat: „Un deliciu! Negresă Dubai!”

Ingrediente salată cu năut

Pentru a pregăti această salată, veți avea nevoie de:

Legume proaspete: varză, morcov, țelină, păstârnac, sfeclă roșie, ardei gras;

Proteine vegetale: boabe de năut fiert, cuburi de tofu;

Arome și texturi: măsline, semințe de dovleac și floarea-soarelui (opțional, rumenite), fulgi de drojdie inactivă;

Dressing simplu: ulei de măsline, oțet de mere, sare.

Citește și: Ce gătește Natalia Guberna în perioada postului. „Mămica m-a învățat!” Rețeta specială care îi amintește de copilărie

Citește și: Pastele de post ale lui Cătălin Scărlătescu. Rețeta simplă cu 5 ingrediente, recomandată de juratul MasterChef

Mod de preparare

Pregătirea legumelor: Tăiați varza subțire și frecați-o cu sare pentru a-și lăsa dulceața. Morcovul, țelina, păstârnacul și sfecla se dau pe răzătoare, iar ardeiul gras se taie cuburi. Pătrunjelul verde se toacă mărunt.

Adăugarea ingredientelor principale: Năutul fiert și scurs, tofu tăiat cuburi și măslinele se așază peste legume. Semințele rumenite adaugă o textură crocantă, iar fulgii de drojdie inactivă oferă un gust ușor brânzos.

Dressing-ul: Amestecați uleiul de măsline cu oțetul de mere și sarea, apoi turnați peste salată. Amestecați încet și lăsați preparatul să se odihnească câteva minute pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Această salată este mai mult decât o masă – este o lecție de cumpătare și echilibru. Alegând ingrediente naturale și pline de nutrienți, ne reconectăm cu esențialul. Nu întâmplător, Sfântul Ioan Postitorul spunea: „Începi să te pocăiești atunci când începi să postești, căci fără postire pocăința ta este moartă”.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News